Merkez hata yapmaz

Merkez Bankası 1,5 yıldır iyi yönetiliyor. Emekli bürokratlar, eski bankacılar, kuruma sürekli akıl veriyorlar. biliyorlar.

Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 250 baz puan indirdi. Kurul kararlarını ihtiyatlı ve toplantı bazlı alacaktır, cümlesi metinde yine yer aldı. Temkinli gidilmesi sağlıklıdır. Pandemiden sonra dünyada enflasyon şoku yaşandı. Yapışkan enflasyon sürüyor.

Avrupa Merkez Bankası, ‘Dezenflasyon süreci devam edecek’’ diyor. Görünümü bozabilecek, hizmet enflasyonundaki katılık sürüyor. Avrupa’da hizmet enflasyonu, 2023’ün sonundan beri yüzde 4 civarında seyrediyor. Japonya’da enflasyon son olarak yüzde 2,9 açıklandı. Bu ülkede enflasyon Nisan 2022’den beri yüzde 2’nin üzerindedir. Pandemiden önceki otuz yılda deflasyon yaşayan, yaşlı nüfusa sahip bir ülkede, üç yıldır enflasyonun yüksek kalması anormaldir. Fed yetkilileri, ‘‘Enflasyon mücadelesini kazandık’’ vurgusunu yapıyorlar. Diğer taraftan ABD’de 5 ve 10 yıllık enflasyon beklentileri, 1990’lardan beri görülen en yüksek seviyelerdedir. On iki aylık enflasyon beklentisi de yüzde 3 gibi yüksek bir orandır. İstihdam piyasasının gücü ve ekonomik aktivitenin canlılığı nedeniyle, hâlihazırdaki yüzde 2,9’luk enflasyon şaşırtıcı değildir.

Merkez Bankası 1,5 yıldır iyi yönetiliyor. Emekli bürokratlar, eski bankacılar, kuruma sürekli akıl veriyorlar. Piyasada likidite fazlası varsa, politika yapıcılar bunun nasıl çekileceğini biliyorlar. Reel sektörün şikâyet ettiği kredi sınırlamalarının ne zaman gevşetileceği ile ilgili bir planları da vardır. Kritik olan, maliye politikasının vereceği destektir.