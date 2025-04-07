Powell Türkiye’yi izlesin

Merkez Bankası piyasadaki fazla parayı çekmek amacıyla, likidite senedi ihracı için her gün ihale açıyor. Diğer taraftan, son haftalarda yaşanan sert satışlar nedeniyle fiyatları düşen tahvilleri desteklemek için, Hazine doğrudan tahvil alımı yapıyor. Bu iki operasyonla, piyasalar sakinleştiriliyor.

14 Mart’ta yayımlanan ‘‘Trump ve Şimşek’in rahatlığı’’ başlıklı yazımda, ‘‘Fazla öz güvenli yaklaşımlara piyasalar negatif tepki gösterir’’ ifadesini kullandım. Sektör temsilcilerinin, ‘‘Para piyasalarının dengesi bozulur’’ uyarısına rağmen, Türkiye’de ekonomi yönetimi para piyasası fonlarına (PPF) yüzde 10 oranında tahvil tutma zorunluluğu getirdi. Yanı sıra, 1 Şubat 2025’te, altı aya kadar vadeli mevduatta stopaj oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. İmamoğlu’nun göz altına alınmasından sonra tahvil fiyatları yerle bir oldu. Portföylerinde tahvil taşımak zorunda kalan PPF’lerin ne kadar zorlandıkları ortadadır. On gün önce başlayan alımlarla, tahvil piyasasının dengesi sağlanıyor. Türk Lirası’ndan olası çıkışları dizginlemek için, vadeli mevduatta ve fonlarda stopaj indirimi masada duruyor.

ABD’nin açıkladığı gümrük vergilerinden sonra küresel piyasalar çöktü. Fed başkanı Powell cuma günü rahat biçimde, ‘‘Acelemiz yok. Belirsizlik azalacak’’ dedi. Powell bir yanılsama içerisindedir. Politikalar netleşmeyecektir. Trump gümrük tarifelerini önümüzdeki dönemde de tehdit unsuru ve pazarlık konusu olarak kullanacaktır.