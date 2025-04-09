Stagflasyon döneminin varlıkları

ABD’nin açıkladığı gümrük vergileri bugün yürürlüğe giriyor. Oranlarda indirim, erteleme gibi bir son dakika gelişmesi olmazsa, dünya ekonomisi uzun süre sonra zorlu bir teste girecek. Beyin uyuşturan bu politika, her türlü sonuca açıktır. Tabii temel ekonomi bilgisine dayanarak bazı tahminler yapılabilir.

Amerikan ekonomisinde ticaret yavaşlayacaktır. Ekonomi yeni normale göre kendisini ayarlayacaktır. Gümrük tarifeleri, nihai tüketiciye bir şekilde ulaşacaktır. Bu da fiyat artışlarını getirecektir. İki ay önceki ‘‘Stagflasyon tartışması’’ başlıklı yazıda, ‘‘Önümüzdeki ayların tartışma konusu stagflasyon olacaktır’’ ifadesini kullandım. Mevcut koşullardaki baz senaryonun hâlâ hafif-orta ölçekli bir stagflasyon olduğunu düşünüyorum. Büyümenin yavaşladığı, enflasyonun yükseldiği ekonomik iklim olan stagflasyon, hisse senetleri için kötü senaryodur. Mevcut fiyatlamalar da bunu gösteriyor.

ABD’de 1966’nın başından 1969’un sonuna kadar süren stagflasyon döneminde, enflasyon yıllık yüzde 4,3 arttı. Fed faizi artırdı. Büyüme düşük kaldı. Dört yıllık zaman diliminde, S&P 500 endeksi neredeyse değişmedi. Yatırımcıların reel kaybı yüzde 20 civarında oldu. Önümüzdeki dönemde hisse senedi riski alınacaksa, başka bölgelere bakılabilir. 1971’den önce fiyatı sabit olduğu için, o stagflasyon yıllarının altın analizi yapılamaz. Yeni dönemde, altın konusunda Fed politikası kritik olacak. Faiz indirimleri altın fiyatını destekleyebilir.