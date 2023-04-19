Milli Reasürans Genel Müdürü Utku Özdemir: Reasürans anlaşmalarında prim artışları %150'yi aştı

Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş büyüklükte bir yıkım yaratan 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler ve devam eden riskler, global reasürans şirketlerinin Türkiye'ye ayırdıkları kapasite ve maliyetleri de etkiledi. Gerçekleşme sıklığı artan risk ve büyüyen doğal afet hasarları reasürans yenilemelerinde yüzde 150'yi aşan oranda prim artışına neden oldu.

Kahramanmaraş depreminin benzeri görülmemiş, oldukça büyük bir felaket olduğunu belirten Milli Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir, depremin reasürans yenilemelerine yansımaları hakkında açıklamada bulundu. Can kayıplarının yanı sıra 100 milyar doları aşacağı tahmin edilen maddi kayıpların ülke ekonomisi açısından büyük bir baskı unsuru haline geldiğini dile getiren Özdemir, sigorta sektörünün hasar ödemelerinin DASK hariç 3–3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini paylaştı. Özdemir, "Bu büyüklükte bir afet ve devam eden riskler global reasürans kapasitesi ve maliyeti üzerinde bir baskı oluşturdu. Frekansı artan risk ve doğal afet hasarları reasürans maliyetlerinde artışa ve kapasite temininde zorluklara yol açmaya devam edecek" dedi.

Yenilemelerde yaşanan prim artışlarıyla ilgili bilgi veren Özdemir, "2023 yenilemelerinde Milli Re'nin katılımda bulunduğu bölüşmeli reasürans anlaşmalarında sektör toplamında prim artışı, ağırlıklı olarak enflasyon, kur etkisi ve sigorta bedellerinin artışını yansıtacak şekilde yüzde 150'nin üzerinde gerçekleşti. Hasar fazlası anlaşmalarda da reasürörlerin piyasa genelinde öngördüğü minimum fiyat beklentisi uyarınca riske göre ayarlanmış maliyet artışı farklılık göstermekle beraber, piyasa genelinde yüzde 20-50 aralığında artış gösterdiği söylenebilir. Reasürörlere ödenen primlerde nominal olarak yüzde 20 civarında bir artış kaydedilirken, asgari depo primlerindeki artış asgari depo primi oranlarının piyasa genelinde yukarı çekilmesi nedeniyle daha yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

2023 reasürans teminatlarında düşüş var

Türk sigorta sektörünün imzaladığı reasürans anlaşmalarının büyüklüğü konusunda da açıklamada bulunan Özdemir, şunları söyledi: "Sigorta sektörünün DASK ve reasürans şirketleri hariç doğal afet risklerine karşı aldığı teminat 2022 yılında toplam 8,8 milyar Euro'yu buldu. Bunun 4,8 milyar Euro'su bölüşmeli anlaşmaların olay limitlerince, 4 milyar Euro'su ise şirketlerin konservasyon portföylerini koruyan katastrofi hasar fazlası anlaşmalarınca sağlandı. 2023'te ise toplam 8,4 milyar Euro'luk bir teminat alındı. Bu rakamın da 4,4 milyar Euro'su bölüşmeli anlaşmaların olay limitlerince, 4 milyar Euro’su ise şirketlerin konservasyon portföylerini koruyan katastrofi hasar fazlası anlaşmalarınca sağlandı."

"Kapasitedeki daralmayı hissettirmemeye çalışıyoruz"

Sigorta sektörünün köklü bir deneyime sahip olduğunun altını çizen Fikret Utku Özdemir, "Şirketlerimiz, ülkemizin risklerini en iyi şekilde analiz ederek, mali gücünü buna göre yapılandırdığı için hasar ödemeleri konusunda bir sıkıntı yaşanmadı. Sektör hızla yaptığı hasar ödemeleriyle bu süreçte görevini oldukça etkin şekilde yerine getirdi. Millî Reasürans olarak biz de, yaşanan deprem sonrasında sigorta sektörünün 2023 yılında karşılaşabileceği zorlukları hafifletebilmek adına piyasa lideri olarak hızlı bir şekilde ödeme planı oluşturarak bugün itibarıyla sektöre toplam 52,5 milyon Euro ödeme gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Diğer tarafta artan risklere karşı daha hazırlıklı olmak adına sektörde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Özdemir, "Doğal afet ve iklim değişikliği kaynaklı risklerin daha kapsamlı şekilde güvenceye alınması için pek çok çalışma yürütülüyor. Millî Reasürans olarak biz de piyasa liderliğimizi koruyarak kapasite sorunlarının yaşandığı bu dönemde sektörümüze teminat sağlamaya devam ediyor, piyasa şartlarını iyileştirme konusunda da sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirme hedefiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.