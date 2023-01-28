Değişen teknoloji ile birlikte hayatın tüm alanlarında iletişim biçimlerinden alışverişe kadar çok kanallı bir modele geçiyoruz. Öyle ki; bu yeni yönelimler bizim günlük aktivitelerimize kadar işliyor. Perakendenin geleceği Meta Mağazacılık nasıl olacak?

Alışveriş çılgınlığımız ekonomik görünümü bile geride bırakıyor. 2023 için belirsiz bir ekonomik görünüme rağmen, Boston Consulting Group tarafından yapılan bir anket, moda şirketlerinin %60’ının perakende teknoloji yatırımlarını artırmayı planladığını ortaya koydu. Bir durgunlukla karşı karşıya kaldıklarında, tüketicilerin yaklaşık %40’ı, hâlihazırda alışveriş yaptıkları markalara sadık kalacaklarını ve yeni bütçelerine uyacak şekilde alışveriş sıklıklarını azaltacaklarını belirtiyor.

Durgunluğun olduğu dönemler aslında insanlar alışverişi keser. Bir tür diyet yaparlar: tüketim diyeti. Oysa yapılan anket; Meta Mağazacılığın mevcut yatırımını sürdürmesi üzerine... Moda şirketleri durgunluğu fırsata dönüştürebilir mi?

ÇOK KANALLI ÜRETİM

Gelişmekte olan perakende teknolojisine bakalım biraz... Bu teknoloji neyi amaçlıyor ve kullanıcıları hangi yöne yönlendiriyor? Fiziksel alışveriş deneyimlerini dijital ile birleştirmeye ve bağlamaya ve giderek daha popüler hale gelen hibrit çok kanallı alışveriş modeli üretmeye odaklanıyor.

Müşteriler, şirketlerle iletişim kurmak için ortalama 9kanala yöneliyor; %78’i, bir satın alma işlemini tamamlamak için alıcı yolculuklarında birden fazla kanal kullanıyor. Müşterilerin böylesine aktif olduğu bir dönemde şirketlerin çok daha proaktif hareket etmeleri gerekiyor.

Perakende teknolojisindeki yenilikler sayesinde markalar, online yüz yüze alışverişin çeşitli yönlerini taklit edebiliyor ve dijital ile fiziksel arasında sorunsuz bir geçiş sağlıyor. Sanal mağaza arabirimi, offline göz atma deneyimini taklit etmek için çok sayıda özellik ve ince düşünülmüş ayrıntı sunarak çevrimiçi deneyimi; verimli, deneysel ve kişiselleştirilmiş olacak şekilde geliştirir.

MARKA VE ÜRÜNDE ETKİLEŞİM

Perakende teknolojisindeki popüler bir eğilim; Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) kullanımıdır. VR/AR, markaların kendi sitelerinde bir sürükleyicilik öğesi sunmalarına ve alışveriş yapanlar için ürünler ve markalarla etkileşimi artırmalarına olanak tanıyor. Müşteriler, sanal denemeden ürünlerin 3D görünümlerine kadar, fiziksel olarak bir fiziksel ortamda bulunmadan bir marka veya ürünle etkileşim kurabiliyor. Sanal gerçeklik/artırılmış gerçeklik teknolojisinin perakende sektöründe kullanımı, teknoloji olgunlaşmaya devam ettikçe farklı yinelemeler ve kullanım durumları ile son yıllarda hızla arttı.

Giyim, mobilya, bakkaliye ve daha fazlası gibi segmentleri kapsayan perakende pazarında AR’nin 2021 ile 2026 arasındaki tahmini dönemde 9,24 milyar $ artacağı ve bu büyümenin %32’sinin Kuzey Amerika’dan kaynaklanacağı öngörülüyor.

TÜKETİCİ DENEYİMİ

Modern tüketici; deneyimi her şeyin üzerinde tutuyor ve tüm kanallarda ve alıcı yolculuğunun çeşitli aşamalarında sorunsuz bir deneyim bekliyor. Son birkaç yılda katlanarak artan yeni hibrit işlevsellik, hizmetleri düzene sokan çözümler sunarak alışveriş yapanların rahatlığını ve esnekliğini genişletti. Teknolojiye bakışta tuhaf bir psikolojik bariyer aşılmış gibi… “Eğer bu teknoloji benim deneyimime hizmet etmeyecekse ona neden para ödeyeyim?”

ALIŞVERİŞTE GELECEK KİŞİSELLEŞTİRME

Alışverişin geleceği giderek daha fazla kişiselleştirilecek. Bugünün tüketicileri, şirketlerin benzersiz alışveriş ihtiyaçlarını anlayabilmelerini ve tahmin edebilmelerini bekliyor. Kişiselleştirme, markanızın müşterilerinizle bağını güçlendirir. Öyle ki her uykusu geldiği yere han, her yıkanmak istediği yere hamam kurulması ve üstelik bunların sadece kendisi için inşa edilmesini ister gibi…

Markalar kişiselleştirmeyi benimsemediğinde, özellikle şüpheli ekonomik dönemlerde, rekabet karşısında başarısızlığa karşı daha savunmasız hale gelirler. Tüketicilerin %62’si, bir markanın kişiselleştirilmemiş deneyimler sunması durumunda diğer seçenekleri keşfetmeye ve bağlılıklarını feshetmeye hazır.

■ META MAĞAZACILIK İÇİN SWOT ANALİZİ

SWOT analizi, bir işletmenin güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, fırsatlarını ve tehlikelerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bir meta mağazacılık için bir SWOT analizi yapalım:

GÜÇLÜ YANLAR:

Gerçek dünyada olmayan ürünler ve deneyimler sunabilir; DENEYİM ZENGİNLİĞİ. Ürünlerle etkileşimi sağlar; ÜRÜN BİLGİSİNİ ARTIŞI.

Kullanıcıların sanal ortamda arkadaşlarıyla veya başkalarıyla etkileşim kurmasına olanak tanır; ETKİLEŞİM GÜCÜ.

Sanal ortamda alışveriş yapmak, gerçek dünya mağazalarına gitmekten daha kolay ve konforlu olabilir; KONFOR RAHATLIĞI.

Sürükleyici alışveriş deneyim getirir; SÜREKLİLİK KAZANCI.

Kişiselleştirme ile ihtiyaçları anlayabilmeyi sağlar; KİŞİSELLEŞTİRME YETENEĞİ.

ZAYIF YANLAR:

Sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik teknolojisi gerektirmesi nedeniyle maliyetli olabilir; MALİYET FAKTÖRÜ

Kullanıcıların sanal ortamda dolaşması, ürünler deneyebilmesi ve satın alabilmesi için ekipman gerektirebilir; EKİPMAN SIKINTISI

Kullanıcıların sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik teknolojisi ile deneyim kurması için deneyimli olmaları gerekir; DENEYİM ZORLUĞU

Meta veri deposunda bir varlığın oluşturulması ve sürdürülmesiyle ilgili teknik zorluklar ve yüksek maliyetler; YÜKSEK MALİYET DEZAVANTAJI

Sınırlı müşteri tabanı ve metaverse hakkında farkındalık eksikliği; FARKINDALIK EKSİKLİĞİ

Çok sayıda müşteriyi aynı anda işlemek için sınırlı yetenek; SINIRLI YETENEKLER

FIRSATLAR:

Sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik teknolojisi hızla gelişmektedir, bu nedenle Metaverse meta mağazacılık için daha iyi deneyimler sunma potansiyeli vardır; GELİŞİM FAKTÖRÜ

Metaverse meta mağazacılık, gerçek dünya mağazacılığından daha az maliyetli olabilir; DAHA AZ MALİYET

Metaverse meta mağazacılık, gerçek dünya mağazacılığından daha fazla ürün sunabilir; DAHA FAZLA ÜRÜN

Sanal ürünler ve deneyimler yoluyla yeni gelir akışları potansiyeli; YENİ GELİR AKIŞI

Yeni ve küresel müşteri tabanına ulaşma potansiyeli; YENİ MÜŞTERİ TABANI

Yeni iş modelleri yaratma potansiyeli; YENİ İŞ MODELİ

TEHDİTLER:

Metaverse’deki diğer işletmelerin rekabeti; REKABET

Yasal ve düzenleyici zorluklar; YASAL ZORLUKLAR

Teknik sınırlamalar ve standart eksikliği; STANDART EKSİKLİĞİ

Genel olarak, meta veri deposu perakendeciler için pek çok fırsat sunarken, aynı zamanda ele alınması gereken önemli zorluklar da ortaya çıkarıyor; META VERİ DEPOSU