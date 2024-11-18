Nakamori San, otel yatırımına 15 dakikada neden ‘evet’ dedi?

Turizmimizin gözbebeği Kapadokya bölgesini yıllardır Japon turistlerle dolduran Dorak Holding ile Japon otel zinciri HIS Hotel Holdings (HHH) bundan böyle yüzde 50’şer ortaklıkla otel yatırımları yapacak.

İlk yatırım Nevşehir’de 1988’den 2015 yılına kadar Dedeman olarak hizmet veren otelin satın alınması ve yenilenmesiyle tamamlandı. Otel, yeniden tefriş edilip ek kapasiteler eklenerek Cappadocia Marriott adıyla hizmete açıldı. Oteldeki toplantıda Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükcü, Başkan Yardımcısı Ahmet Kaplan Tan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pilav, HIS CEO’su Tatsuya Nakamori ve HHH Hotel Group CEO’su Manaba Shimizu ile sohbet ediyoruz. Körükcü, otel için 60 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, 298 odası, 467 yatak kapasitesiyle otelin bölge turizmine büyük katkı ve 250 kişilik de ek istihdam sağlayacağını söylüyor. Dorak Holding’in, turizm sektöründe otelden kuyuma, deriden seramiğe, halıdan tekstile, yeme-içmeden madenciliğe çok sayıda marka ve şirket bulunduğunu belirtiyor. “Kapadokya bölgesinde dört otelimiz vardı, şimdi 60 milyon dolarlık yeni otelimizi de açtık. Holding olarak, 2025’te büyük bölümü Japonya’dan olmak üzere dünya genelinden 400 binin üzerinde turist ağırlayacağız. 2024’ü yaklaşık 3 bin kişilik istihdamla ve 1 milyar dolar ciro ile tamamlayacağız” diyor. Körükcü, “Japon ortakla yeni yatırımlar olacak mı” sorusunu “Bir de Pamukkale’de yatırımımız olacak. O da 60 milyon dolarlık bir yatırım olabilir. İnşaatına yakında başlayabiliriz ve 18 ayda tamamlanacağını tahmin ediyoruz” diyerek yanıtlıyor. Peki, nereden çıktı bu ortaklık? Üstelik de ‘başka bir ülkede yatırım kararı almakta çok titiz olmalarıyla ünlü Japonları’ ikna etmek nasıl mümkün oldu? Körükcü, bu soruyu da şöyle yanıtlıyor:

“Kendilerine ‘bu otelde bizimle ortak olur musunuz’ diye sorduk. Nakamori San, 15 dakika sonra ‘tamam, ortak olalım’ diyerek olumlu yanıt verdi. Ancak bu 15 dakikalık olumlu kararın arkasında neredeyse 15 yıldır, kendileriyle birçok konuda ticaret yapıyor oluşumuzun sağladığı güven vardır. Yani 15 yıl artı 15 dakika. 25 yıldır, ağırlıklı olarak da Kapadokya’ya gelen Japon turistin yüzde 90’ını biz getiriyoruz. Uzak Doğu’nun tamamından gelen turistin de yüzde 80’ini biz getiriyoruz.”

İstanbul’a ‘robot otel’ açabiliriz

HHH CEO’su Tatsuya Nakamori ise “Ben 6 yıl önce buraya geldiğimde, bugünkü kadar güzel bir otel açacağımızı pek düşünemiyordum ama şimdi çok mutluyum. Bu yatırımımız, Japonya’nın Türkiye’deki ‘en büyük doğrudan turizm yatırımı’ olabilir. Biz grup olarak bundan sonra Türk turizmine daha da çok yatırım yapacağız. Bu yatırım bunun anahtarı olacak, evet 15 dakikada evet dememizin arkasında uzun yıllar birlikte çalışmamızın etkisi büyük, köklü ilişkilerimiz güven verdi” diyerek söze giriyor. HHH’nin Türkiye’de ilk ofisini 2005’te açtığını ve burada 300 kişilik istihdamı olduğunu anlatan Nakamori, “Biz Japonya’da mutluyuz ve güçlüyüz. Bu yıl 2,5 milyar dolar ciromuz oluyor. Yakın zamanda globalleşmeye başladık ve Türkiye’nin turizmdeki potansiyelinin yüksek olduğunu görüyoruz. O nedenle de başka yatırımlar da yapacağız” diyor. Kendisine, Japonya’daki ‘robotik sistemlerin hizmet verdiği otelleri’ hatırlatılınca da şöyle konuşuyor: “İlk fırsatta, İstanbul’da robot teknolojileriyle hizmet veren bir otel yatırımı düşünüyoruz. Robot otellerimizde Check in ve Check Out işlemleri robotlarla yapılıyor ve bu maliyetlerimizde ciddi avantaj sağlıyor.”

Vadi ne kadar derinse dağ o kadar yüksektir!

Dorak Holding ile otel yatırımları için ortaklığı 2018’de kurduklarını belirten HHH CEO’su Tatsuya Nakamori, “Biz ortak yatırım kararı aldıktan sonraki 6 yıl içinde çok negatif gelişmeler oldu. Pandemi yaşadık, Türkiye’de depremler oldu ve son olarak da Ortadoğu’daki savaş başladı” diyerek şöyle devam etti: “Bir Japon atasözü ‘vadi ne kadar derinse dağ o kadar yüksek görünür’ der. Bu, ‘yaşananlar ne kadar zorsa ödülü de o kadar güzel olabilir’ anlamına gelir. Biz şimdi Türkiye’deki yatırımlarımızla sadece Japonya’dan değil bütün dünyadan turist ağırlamak istiyoruz. Bu arada Japon Yen’i de ciddi değer kaybetti ve bu nedenle Türkiye’den Japonya’ya gelen turist sayısı da yükseliyor. Japonya’da daha çok Türk ağırlamayı da çok arzu ediyoruz.”

THY’ye teşekkür ediyoruz, ABD Dolar şu an 45 lira olmalı

Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükcü, 2025 yılında Japonya’dan gelen turist sayısının yüzde 30 artabileceğini belirtiyor. Bu beklentisini destekleyen gelişmeleri de şöyle özetliyor: “2025’te Japonya’da Expo var. Türkiye’nin, burada 1000 metrekarelik yeri olacak. Japon hava yolu şirketi ANA doğrudan İstanbul uçuşlarına başlayacak. JAL’ın da doğrudan uçuş başlatması bekleniyor. Bütün bu gelişmelerle Japonya’dan gelen turist sayımız 200 bin daha artabilir.”

Körükcü, Türk turizmi adına THY’ye teşekkürü borç bildiklerini de belirtiyor ve şöyle konuşuyor: “Gerçekten de THY son 20 yılda çok başarılı bir büyüme sağladı ve şu anda İstanbul aktarmalı 360 destinasyona bağlantı veriyor. Bu turizmimize çok büyük katkıdır. THY ne kadar başarılı olursa turizmimiz de o kadar başarılı olur. Kapadokya bölgemiz yılda 4 milyona yakın turist ağırlıyor. Turist başına gelirimiz 1.800 dolara yakın ki bu Türkiye ortalamasından çok daha yüksek. Ekonomimizle ilgili de çok konuşmak istemiyoruz ama kurların durumu turizmciyi çok olumsuz etkiledi. Bence ABD Doları şu anda 45 liranın üzerinde olmalıydı.”