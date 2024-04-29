Nişantaşı Koru; gayrimenkulde dünya birincisi

DAP Gayrimenkul Geliştirme tarafından tasarlanan ve inşa edilen Nişantaşı Koru’da sınırlı sayıda hemen teslim ‘özel daireler’ satışa sunuldu. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, projenin European Property Awards’tan çok sayıda ödül kazandığını hatırlatarak, “Projemiz ülkemize dünya birinciliği de getirdi” dedi.

İstanbul’un en yüksek gayrimenkul değerlerine sahip semtlerinden Nişantaşı’nda DAP Gayrimenkul Geliştirme tarafından inşa edilen Nişantaşı Koru’da oturuma hazır en özel daireler satışa çıktı. 160 daireden oluşan proje, Nişantaşı’ndaki en geniş yeşil alana sahip proje özelliğini de taşıyor. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Geçen yıl Avrupa’nın en prestijli gayrimenkul ödülleri arasında gösterilen ‘European Property Awards’tan En İyi Konut, En İyi Rezidans Geliştirme, En İyi Mimari Rezidans Projesi, En İyi Peyzaj Mimarlığı, En İyi Çok Katlı Rezidans Projesi, En İyi İç Mekânda Özel Rezidans Tasarımı, En İyi İç Mimari ve En İyi Proje Geliştirme Pazarlama kategorilerinde büyük ödüllerin tamamını kazandık. Bu ödüller ile ülkemize dünya çapında prestij de kazandırdık ve Türkiye’ye gayrimenkulde dünya birinciliği getirdik” dedi. Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Nişantaşı Koru projesi, ‘Bahçe Villa’ ve ‘Teras Villa’ konseptleriyle yılın hasılat şampiyonu da olmuştu.

Nişantaşı’nda boğaz ve koru keyfi

Ziya Yılmaz, şunları söyledi: “Bu projeyle, iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul’umuzun gözbebeği Nişantaşı’nda, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak bir eser inşa ettik. Dünyadan ve Avrupa’dan toplam 10 ödül alan Nişantaşı Koru, European Property Awards’tan aldığı ‘Dünyanın En İyi Proje Geliştirme Pazarlama’ ödülüyle, dünya birinciliğini de ülkemize kazandırdı. Teslimlerimiz başladı. Projedeki özel dairelerimiz ile sakinlerimize şehrin merkezinde ve evlerinin konforunda havuz keyfi eşliğinde eşsiz Boğaz, koru ve Nişantaşı manzarasının tadını çıkarma imkânı sunuyoruz. Projedeki tüm üniteler, tamamen lüks tekne mantığıyla maksimum kalite ve konfor anlayışıyla tasarlandı. Projede bağımsız bölüm sayısı sınırlı tutuldu. Kat yüksekliği 5 ile 10 kat arası sınırlandırıldı. Konutlardaki tavan yüksekliği ise minimum 4 metre. Bu sayede yüksek tavanlı, ferah ve iç açıcı yaşam alanları ortaya çıktı.”

Daire kadar teraslar var!

Nişantaşı Koru’da daire büyüklüğünde teraslar dikkati çekiyor. Teraslardan salonlara, yatak odalarına ve mutfaklara geçilebiliyor. Ihlamur Kasrı da dahil komşu olduğu 60 bin metrekare alana sahip koru alanından bol oksijen geliyor. Proje şehrin merkezinde olmasına rağmen, sakinleri kendini ormanda yaşıyormuş gibi zinde hissedecek. Projenin ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle öne çıkarılmasının nedeni ise başta Amerikan Hastanesi olmak üzere Nişantaşı ve çevresindeki 100’e yakın hastane, poliklinik, muayenehaneler olmak üzere 500’e yakın sağlık biriminin tam ortasında yer alması. Projedeki 60 bin metrekarelik koru alanı da yeşillikler içinde bambaşka bir atmosfer sunuyor.

Alışverişin tam ortasında yer alıyor

Cushman&Wakefield’in 65 ülkenin 330 alışveriş caddesini sıraladığı araştırmada ilk 10’da yer alan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi, San Francisco'daki Union Square ve New York’taki 5. Cadde’yle aynı kategoride yer alıyor. Lüks markaların Türkiye’deki bir numaralı adresi Abdi İpekçi Caddesi’ne 650 metre, yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesinde bulunan Nişantaşı Koru, City’s Alışveriş Merkezi’ne de 300 metre yakınlıkta. Hermes, Louis Vuitton, Prada ve Gucci gibi lüks markalara da “kapı komşusu’ konumunda.