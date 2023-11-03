Online mağazada ürün çeşidini 131 bine çıkardı müşteri pazarlamacı oldu

TEKNOSA Genel Müdürü Sitare Sezgin, 2 yıl önce müşterilere dönük anket yaptırdı. Anketle müşterilerin mağazalarla ilgili yaklaşımlarını öğrenmeye çalıştı. Aldıkları sinyal şöyle oldu:

- Büyük ölçekli mağazalar daha çok ilgimizi çekiyor. Ürünlerle ilgili deneyimleme şansı buluyoruz.

Anketten çıkan değerlendirmeler derlendi, incelendi, karar verildi:

- Şu anda 70 metrekareden 2 bin 500 metrekareye uzanan büyüklükte mağazalarımız var. Bundan sonra açacağımız mağazaların net büyüklüğü 700 metrekare ve üstünde olacak.

Bu kararla birlikte bir adım daha atıldı:

- Küçük mağazalarımızı kapatıyoruz. Onların yerine büyük mağazalar açıyoruz.

2022 yılında 22 mağaza dönüştü:

- Küçükleri kapatıp büyük mağaza konseptine geçilince mağaza sayılarında bir gerileme söz konusu oldu. Ancak, toplam alan olarak mağazalarda büyüme gerçekleşti.

Sitare Sezgin, ekibiyle birlikte Teknosa’da satılan ürün çeşidini gözden geçirdi:

- Mağazalarımızda bulunan ürün çeşidi 5-6 bin dolayında. Online’da da yine 6 bin çeşit ürün var. Oysa online tarafımızı bir platform gibi görüp, ürünleri doğrudan stoklarımıza almadan vitrinimize koysak.

Sezgin, online tarafta ürün çeşidini artırma planının sonucuna baktı:

- Artık kendi online platformumuzda 131 bin farklı ürün çeşidi yer alıyor. Bununla birlikte online tarafta trafik artışı başladı.

Teknosa Genel Müdürlüğü görevini iki yılı aşkın süredir yürüten Sitare Sezgin’le geçenlerde buluştuk, sektördeki, şirket özelindeki gelişmeleri konuştuk:

- Bu yılın 6 aylık bilançosuna göre yüzde 131 büyüme var. 181 mağaza ile ilk 6 ayda 14.5 milyar liralık ciroya ulaştık.

Yapay zekayı yoğun bir şekilde kullandıklarını bildirdi:

- Müşterilerimize ürünlerimizi pazarlama kapısı açtık. “Paylaş kazan” diye özetlenebilecek bu uygulama, bir başkasına ürün linki gönderip, o link üzerinden alışveriş yapılmasını tetikleyenler, bunun karşılığında pay alabiliyor.

Şirketin sitesine 700 bin ziyaret olduğunu kaydetti:

- Müşterilerimize pazarlama yapma fırsatı veren uygulamamızla 4 bin yeni müşteri geldi. 44 bin ürün satışı gerçekleşti. Bu uygulamanın büyüme çıtasını yukarı taşıyacağını düşünüyoruz.

Alışverişte öne çıkan ürünleri merak ettim, sıraladı:

Pandemi küçük ev aletlerinin satışını artırmıştı. Küçük ev aletlerine ilgi sürüyor.

Yine pandemi ile bilgisayar satışları çok büyüdü.

Az yağla kızartma yapan küçük ev aletleri oldukça ilgi görüyor.

Satışlarda öne çıkan ürünlerdeki özellikler üzerinde durdu:

Etkileşimli beyaz eşyalar öne çıkıyor.

Farklı markaları birbirine bağlayan uygulamalar öne çıkacak.

Sürdürülebilirlik konusu zaten gündeme oturmuş bulunuyor. Bu çerçevede enerji tasarruflu ürünler daha çok talep görmeye başladı.

Fiziki mağazada 6 bin çeşit ürün yer alabilirken, online tarafta 131 bine çıkabilmesi, dijitalleşmenin yarattığı fırsatı ortaya koyuyor…

“Ürün linki paylaşan” müşteriyi pazarlama zincirinin parçası yapan uygulama da ayrıca dikkat çekiyor…

Tüketici elektroniği 300 milyar lirayı buldu

TEKNOSA Genel Müdürü Sitare Sezgin, tüketici elektroniğinin pandemide hızlı büyüdüğüne işaret etti:

- Tüketici elektroniği bu yılın ilk 8 ayında 300 milyar liralık bir ciro büyüklüğüne ulaştı.

Teknolojideki gelişmelerin işlerini olumlu etkilediğini kaydetti:

- Tüketici elektroniğinde büyümenin süreceğini öngörüyoruz.

Alışverişte sepet büyüklüğünün ne düzeyde olduğunu sordum, paylaştı:

- Sepet büyüklüğü ortalaması 7 bin 250 lira düzeyinde seyrediyor. Rakamdaki büyümenin bir bölümü enflasyon etkisinden kaynaklanıyor.

‘En Büyük Armağan’ Sitesi, Atatürk’ün sesini aslına uydurdu

TEKNOSA Genel Müdürü Sitare Sezgin, Cumhuriyetimizin 100. Yılı vesilesiyle “En Büyük Armağan” adlı bir web sitesi başlattıklarını bildirdi:

- Yapay zeka teknolojisiyle Atatürk’ün gerçek sesine en yakın sesi oluşturabilmek için onlarca doküman ve ses kaydı tarandı, analiz edildi. Gerçeğine en yakın ses kayıtlarından bir veri seti oluşturuldu.

Ardından ekledi:

- Böylece Atatürk’ün sesine en uygun sesin üretilmesi sağlandı…

Osman Abimiz bize çok sahip çıktı

HAKAN GÜLDAĞ, Rüştü Bozkurt ve İbrahim Ekinci ile ustamız Osman Saffet Arolat’ı son yolculuğuna uğurlamak üzere Assos’a giderken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ndeki (TGC) tören, Zincirlikuyu Camii’ndeki namaza katılanları, telefonla başsağlığı için arayanları konuştuk.

Hakan Güldağ’la TGC ve Zincirlikuyu Camii’nde görebildiğimiz iş dünyasından, akademi dünyasından ve meslektaşlarımızın listesini çıkarmaya çalıştık:

Mustafa Süzer, Ersin Özince, Adnan Bali, Faik Açıkalın, Niyazi Önen, Metin Yurdagül, Ebru Akdağ, Umut Oran, Sinan Öncel, Osman Benzeş, Mehmet Gül, Gökçe Gül, Prof. Metin Sözen, Hasan Cemal, Yalçın Bayer, Sedat Ergin, Zafer Mutlu, Mehmet Tansuğ, Ahmet Özerdim, Zekeriya Yıldırım, Ergun Özen, Kaan Gür, Nafiz Karadere, Prof. Asaf Savaş Akad, Ethem Sancak, Şekib Avdagiç, Erdal Bahçıvan, Murat Kalsın, Ekrem Keskin, Vahap Adıyaman, Mustafa Başer, Turgay Gönensin, Aclan Acar, Nezih Kuleym, Suat Sözen, Sezai Sevgin, Cahit Düzel, Alp Orçun, Mukaddes Orçun, Abdurrahman Yıldırım, Meliha Okur, Celal Toprak, Nazif Okumuş, Mehmet Sağanak, Fahri Aral, İsmail Öner, Ali Öner, Orhan Bursalı, Özlem Yüzak, Semiha Baban, Jale Özgentürk, Tamer Altunay, İlker Altun, Sevil Usanmaz, Ahmet Özkan, Ali İhsan Karacan, Cengiz Özgencil, Özlem Özgencil, Atilla Yerlikaya, Açıl Sezen, Sinan Cem Şahin,Ertuğ Karakullukçu

Ardından Hakan Güldağ, Angola’dan arayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya işaret etti:

- Telefonla da çok arayan oldu. Mesaj ve mektup gönderenler de var. Onların da listesini yapsak.

Birlikte listeyi oluşturduk:

Zeki Kıvanç, Arif Parmaksız, Mustafa Tecdelioğlu, Çetin Tecdelioğlu, Abdullah Bingöl, Erdem Çenesiz, Ahmet Ertürk, Mustafa Güçlü, Ali Babacan, Hasan Kamil Hayali, Mustafa Çıkrıkçıoğlu, İzzet Nalçakan, Ayhan Zeytinoğlu, Gürsel Baran, Memiş Kütükçü, Mehmet Gün, Mustafa Büyükeğen, Nejat Koçer, Mehmet Büyüksimitçi, Yusuf Bulut Öztürk, Nilgün Keleş, Akın Öngör, Bülent Eczacıbaşı, Rona Yırcalı, Güler Sabancı, Mehmet Reis, Prof. Kerem Alkin, Prof. Çelik Kurdoğlu, Prof. Dr Halis Dokgöz, Prof. Dr. Hüseyin Alpaslan Şahin, Nail Olpak,Ali Çandır, Barış Saylak, Davut Çetin, Veysel Yayan, Levent Nart, Ahu Başkut, Naci Topsakal, Murat Çökmez, İsrafil Uçurum, Mikayil Yusifov, Burhan Çağdaş, Tahir Nursaçan, Ahmet Eler, Mustafa Selçuk Çevik, Emre Çamlıbel, Mehmet Soysal, Süleyman Orakçıoğlu, Burak Önder, Rıdvan Mertöz, Murat Güven, Güven Karaca, Talha Özger, Rüstem Çetinkaya, Tayfun Koçak, Serkan Kaptan, Kenan Yavuz, Fatih Tamay, Fethiye Çolak, Mehmet Sami, Ahmet Çığır Şahin.

Özellikle Anadolu iş dünyasını temsilcilerinden hemen her arayan şu mesajı verdi:

- Osman Abi bize çok sahip çıktı, sesimiz oldu, yol gösterdi…

Assos’ta mezarlıktaki namaza katılan isimlerden bazıları da şöyleydi:

Niyazi Önen, Prof. Kenan Mortan, Can Aksın, Alpay Biber, Hakkı Öcal, Mehmet Öngen, Mehmet Gül.

Ege Cansen, Hakan Güldağ’ı ilk gün arayıp şu anlamlı mesajı aktardı:

- Çocuklar, çok da üzülmeyin. Allah herkese Osman gibi arkasında çok güzel iz bırakarak göçüp gitmeyi nasip etsin.

Mekanın cennet olsun Osman Abi…