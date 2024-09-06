OVP erken seçim diyor

Önümüzdeki 3 yılı kapsayacak Orta Vadeli Program açıklanmadan önce, 2 kritik veriye bakacağımı söylemiştim; 1-büyüme, 2-enflasyon ve bunların arasındaki tutarlılık. Öyle de yaptım, gördüm ki; büyüme aşağıya, enflasyon yukarıya doğru revize edilmiş. Durmak yok, OVP’ye devam denmiş. Ancak sorun şu ki hem büyüyeceğiz hem de enflasyonu çözeceğiz saplantısından kurtulamamışız. Bir ayağımız gazda, öteki frende iken bu nasıl olacak, anlayan beri gelsin… Anlayan çıkmadığına göre ekonomi aracına ya takla attıracak veya motoru dağıtacağız. Tıpkı seçim ekonomisinde olduğu gibi…

Büyüme: erken seçim, enflasyon: erken geçim

Bu yılsonu enflasyon hedefini %4’ten %3,5’e çekerek sıkı para politikasının işe yaradığını vurguladık. 2025’te büyümenin %4 ve 2026’da ise %4,5 olacağını planladık. Tam da bu sırada enflasyonun bu yılsonu %41,5, gelecek yıl %17,5 ve 2026’da ise tek hane olarak %97’ye ineceğini ilan etmiş olduk. Ben enflasyon ve büyüme arasındaki bu çelişkiyi, olası erken seçim ile izah ediyor, OVP’nin ruhunu da; seçim ekonomisi için cephane biriktirme programı olarak tanımlıyorum. Fantastik? Sanmıyorum; Heterodoks seçim ekonomisi cephaneliği değil miydi?

İKİ SORU İKİ CEVAP / OVP’ye dair…

■ Reform var mıydı? Ne gezer? Tarım sadece 3 kelimeyle geçiyordu, 47 bin 733 vuruş tutan 5 bin 762 sözcüklü programda. Kadına gelince, sunum ekibinde de sunum metninde de yeterince yer verilmemişti. Kayıtdışına dair bir eylem umuyorduk, onlara ilişilmediği gibi nereden bulduklarına dair en ufak bir tehdit dahi yoktu.

■ İyi bir şey yok mu peki? Olmaz mı? Programı sürdüreceklerine dair izlenim aldım. Yılmaz da Şimşek de bu vurguyu hep yapıyor zaten. Kuru ve ücretleri, terbiyeli TÜİK enflasyonunun kıyısında yüzdürecekleri anlaşılıyor. Neticede dilime takılan şarkı şu: OVP açmadadır sinemde yâre, vuslat yine mi kaldı başka bahare…

not/ Orta Vadeli Program sunum ekibinin beden dili

Söylediklerini dinledik, izledik, haberleştirdik. Ben de sunum sırasında Anadolu Ajansı’na verdikleri toplu fotoğraftan, beden dillerini okumaya çalıştım. Her ne kadar beyanları resmi ve ciddi olsa da bedenlerinin altyazılarını açık unuttuklarından, okuyalım dedik. OVP bizi güldürsün biraz

İBRAHİM ŞENEL: Benim burada ne işim var, anlamadım gitti?

İBRAHİM YUMAKLI: Metne 3 kez tarım sözcüğü sokabildim şükür.

ALPARSLAN BAYRAKTAR: Yüzde 38 zammı arada kaynattık galiba.

MEHMET ŞİMŞEK: Başıma ne işler aştım, ben bile inanamıyorum.

CEVDET YILMAZ: Acaba söylediklerim beni inandırıyor mu?

VEDAT IŞIKHAN: Emekli, asgari ücretli, dul, yetim, engelli yandı ki ne yandı.

FATİH KACIR: Fırsat verilse ekonomiyi ancak teknoloji kurtaracak.

ÖMER BOLAT: İhracatçıya kurusıkı vaatleri nasıl izah edeceğim?

FATİH KARAHAN: Keşke benim yerime yardımcım Hatice Karahan otursaydı burada.