PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün’le söyleşi…

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Maliyesi mezunu.

İş yaşamında ise 2001 yılından beri plastik sektörünün içerisinde.

“Tisan Mühendislik Plastikleri” firmasının yönetim kurulu üyesi.

Başkan Gülsün’le plastik sektörünün 2022 yılı performansını değerlendirdik.

Plastik sektörünün 2022 yılında yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen yılı büyümeyle tamamlayacağını belirten Gülsün, “2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle enerji fiyatlarında sert artışların yaşandığı ve ana ihracat pazarlarımızda resesyon beklentisinin arttığı bir yıl olmasına rağmen sektörümüzün ihracatta yakaladığı başarıyla büyüme ivmesini sürdürdüğünü gözlemliyoruz. 2022’nin ilk 3 çeyreği itibariyle %4,6 oranında büyüyen sektörün, ihracat pazarlarında yaşanan yavaşlamanın etkisiyle yılı %2-3 bandında bir büyümeyle tamamlayacağını öngörüyoruz” dedi.

Son dönemde enerji fiyatlarında yaşanan artışın plastik sektörü gibi enerji yoğun sektörler başta olmak üzere tüm imalat sanayini olumsuz etkilediğinin altını çizen Gülsün, “Özellikle son dönemde elektrik ve doğalgaz fiyatlandırmalarında zam yükünün sanayi kuruluşlarına yansıtılması neticesinde gelişmiş ülkelerin aksine bir fiyatlama politikasına gidildiği ve sanayi elektriğinin, konut elektriğinden daha pahalı olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Bu durum sanayi kuruluşlarımızın ihracat pazarlarında rekabet güçlerini olumsuz etkileyerek potansiyellerini yakalamalarını da zorlaştırıyor.

Buna rağmen, Türk plastik sektörünün pandemi dönemiyle birlikte başlayan tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması sürecini başarılı geçirmekte olduğunu söyleyebilirim.

2020 yılında 7,0 milyar dolar olan doğrudan ihracatımız, 2021 yılı itibariyle 10,0 milyar doları bulmuş durumda.

2022 yılının ilk 3çeyreğine baktığımızda ise ihracatımızdaki artışın devam ettiği ve 2021 yılının aynı dönemine göre %21,3 artışla 8,7 milyar dolara gelmiş bulunmakta.

Hatta sektörümüzün de en büyük paydaşı olduğu kimya sektörü 2022 yılı performansıyla ülkemizde en yüksek ihracat yapan sektör konumuna yükselmiş durumda.

Tabii plastik ve kimya sektörlerinin bir diğer önemli şansızlığı ise ihracatının net olarak hesaplanamıyor oluşu.

Zira plastik sektörü hemen hemen tüm sektörlere ara mamul sağlıyor ve bu sektörlerin ihracatı farklı bir GTİP’ten çıktığı için plastik sektörünün toplam etkisini hesap etmek daha zor oluyor. Hesaplarımıza göre dolaylı ihracatı da dahil ettiğimiz zaman sektörümüzün toplam ihracatı 2022 yılı sonu itibariyle 17 milyar doları geçecek” dedi.

2022 yılında artan enerji fiyatlarının da etkisiyle işletme sermayesi ihtiyacının arttığına değinen Gülsün, “Firmaların artan işletme sermayesi ihtiyacını karşılayabilmeleri adına düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmana erişimi kritik önem taşıyor.

Ne yazık ki içerisinden geçtiğimiz süreçte finans kuruluşlarının vadeleri kıstığını ve finansmana erişimin her geçen gün daha da zorlaştığını görüyoruz.

Pandemi döneminin ülkemize bir kez daha gösterdiği bir gerçeklik var ki kalıcı büyüme ancak ve ancak üretimle oluyor.

Bu sebeple finansmana erişimi kolaylaştıracak adımlar atılmasını bekliyoruz” dedi.

Pandeminin yavaş yavaş gündemlerinden çıkmasıyla birlikte sürdürülebilirlik konusunun tekrar güçlü bir biçimde gündemlerine geldiğini dile getiren Gülsün, “AB yeşil mutabakatı kapsamında İspanya ve İtalya’da 2023 yılı başı itibariyle hayata geçirilecek düzenlemelerle geri dönüşümden üretilmemiş plastik ambalajlara ilave vergiler getirildiğine şahit oluyoruz.

Önümüzdeki süreçte benzer uygulamaların diğer AB ülkelerinde de uygulamaya konulacağını söyleyebiliriz.

Sektörümüzün bu noktada rekabetten kopmaması adına daha fazla ve daha yüksek kalitede geri dönüştürülmüş hammaddeye ihtiyaç duyacağını söyleyebiliriz.

Tabi bu kapsamda önümüzdeki süreçte ülkemizde etkin bir kaynağında ayrıştırma sistemi kurulması büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda ilgili merkezi ve yerel kamu otoritelerinin çalışmalarını hızlandırmalarını bekliyoruz” dedi.

Değerli başkan Selçuk Gülsün’le “plastik sektörünün 2022 yılı performansı”nı değerlendirdiğimiz söyleşimizin ilgilenenlere yaralı olacağını umuyorum…