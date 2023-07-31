Papara, “daha”sını hedefliyor

Papara CEO’su Emre Kenci, “Yolculuğumuz, finans sektöründeki verimsizlikleri ve zorlukları tespit etmek ve bu deneyimleri daha hızlı, daha kolay, daha hesaplı ve daha eğlenceli hale getirmekle başladı. Kurulduğumuz günden bu yana, mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak, bu misyonu yansıtan ürünler geliştirmek için çalışıyoruz” diyor.

“Yolculuğumuz, finans sektöründeki verimsizlikleri ve zorlukları tespit etmek ve bu deneyimleri daha hızlı, daha kolay, daha uygun fiyatlı ve daha eğlenceli hale getirmekle başladı. Kurulduğumuz günden bu yana, mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak, bu misyonu yansıtan ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.”



Bu sözler Papara CEO’su Emre Kenci’ye ait. 2016 yılından bu yana Parapara’da CTO olarak görev yapan ve aynı zamanda şirket ortaklarından olan Emre Kenci, Nisan 2022’de Papara’nın CEO’su olarak görev aldı.

“Büyük bir şirketiz ve hızla büyüyoruz. Uygulama hızımız, esnekliğimiz, çevikliğimiz ve müşteri odaklılığımız başlıca rekabet avantajlarımız. Genç ve eğitimli nüfus Türkiye’de pek çok yeni yatırım fırsatını beraberinde getiriyor” diyen Kenci, ankacılık sektöründeki gelişim alanlarını fark ederek 2015 yılında yola çıkan Papara’nın, bugün kullanıcı sayısının 16 milyona ulaştığını ifade ediyor.

Papara kartı ile her ay 1,7 milyar lira harcama yapılırken; 3,5-4 milyar liralık para transferi gerçekleşiyor.

Mevcut soruna çözüm üreterek yola çıktık

Papara’nın sektöre girer girmez çözüm getirdiği ilk sorun EFT saati olmuş. “Belli bir saatten sonra para transferi yapamamak önemli bir sorundu. Biz de ilk olarak EFT saati sorununu çözdük. 22 farklı banka ile sistemleri entegre ederek, her banka arasında ücretsiz, anında para transferi yapılmasını sağladık ve ilk 4 yıllık dönemde milyonlarca kullanıcı kazandık. Bugün bu hizmete yurtdışı da dahil oldu. Transfer yapılacak bakiyeden bağımsız olarak, 1 Euro ve 1 Pound’a maksimum 1 saat içinde Avrupa ve İngiltere’ye EFT yapabiliyorsunuz.”

“Bir sonraki adımımız ise kart ürünü oldu” diyen Kenci, bu kapsamda yarattıkları farkı şöyle anlatıyor: “Türkiye’de bir banka dışında üzerinde Mastercard ve Visa logosu olan kartlar çıkartan ilk kurumuz. Dijital olarak başvurup elinize ücretsiz gelen bir kart hayata geçirdik. Bu kart aynı zamanda CashBack özelliğine sahip. Yani; kampanya süresi, koşul, şart takip etmeden, hangi tarihe kadar, nerede harcayabilirim diye endişelenmeden, Cashback ile sabit markalarda, sabit oranlarda anında nakit kazanabiliyorsunuz. Bugün 5 milyon kart kullanıcımız var ve her ay 2 milyon kişi kartımızı kullanıyor.

Hedef finansın her alanında hizmet veren “superapp” olmak

Finansal hizmetlerin verimliliğini ve erişilebilirliğini artıran yenilikçi ürünler geliştiren Papara, finansın her alanında hizmet veren bir “superapp” olma hedefiyle hareket ediyor. Şirketin ürünleri; kamu hizmeti ödemelerinden, ön ödemeli kartlara, para transferlerine, oyun ödemelerine, platform abonelik yönetimi ve sigortaya kadar geniş bir yelpazeye yayılırken, Emre Kenci, menkul kıymetler, tüketici kredileri, değerli madenler ve borsa işlemleri gibi farklı alanlara da girmeye hazırlandıklarını da ifade ediyor.

En büyük gücümüz teknolojimiz

“Neobank”, yeni nesil bankacılık teknolojisi anlamına geliyor. Geleneksel fiziksel şube ağları olmadan yalnızca çevrimiçi çalışan sistemde, bilgisayarlar ve telefonlar üzerinden tüm bankacılık işlemleri gerçekleştiriliyor.

“Doğru bir pazara açılma stratejisiyle yola çıkarsak, yerleşik neobankalarla rekabet edebiliriz” diyen Kenci, “Papara’nın uluslararası genişleme hedefleri hakkında şu yorumları yapıyor: “Türk diasporası nedeniyle Avrupa’dan başlamayı planlıyoruz. Havale işlemleri genellikle yüksek ücretler talep eden alternatif para transferi hizmetleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Gönderici ve alıcının bu hizmet sağlayıcıların şubelerini fiziksel olarak ziyaret etmesi gerektiğinden istenmeyen bir deneyim yaratıyor. Bu süreçte, pazardaki yeni fırsatları yakından takip ediyoruz. En büyük gücümüz ise teknolojimiz. Yola çıkarken Papara’nın ilk kodlarını ben yazdım. Biz, teknoloji odaklı bir şirketiz. Teknoloji son derece stratejik bir konum sağlıyor. İspanya’da Rebellion isimli bir şirket satın aldık. Rebellion bir neobank. Çok sayıda kullanıcısı ve işlem hacmi var, ama teknolojiyi outsource ettikleri için zor durumdaydılar. Şirketin sistemini alıp, kendi yazılımımızı entegre ettiğimizde, şirket karlı hale geliyor.”

Voice Card, görme engellilere finansal özgürlük sağlıyor

Dünyadaki her 10 görme engelliden 9’u kart dolandırıcılığı veya hatasına maruz kalıyor. Dünyanın ilk sesli kartı olan Voice Card’ın finansal kapsayıcılığı artıran ve sınırları kaldıran bir proje olarak hayata geçirildiğini söyleyen Kenci, “Görme engellilerin ödeme sistemlerini kullanırken yaşadığı sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan Voice Card, kartlı alışverişin her adımını sesli olarak kullanıcıya bildiriyor ve hataların oluşmasını engelliyor” diyor. Kenci şu bilgileri veriyor: “Projede teknoloji Thales’e ait. Biz teknolojiyi kullanan finansal kurumuz. Mastercard kart altyapısını sağlıyor. BlindLook da doğru kişilere ulaşmamızı sağlayan, projenin erişim tarafındaki iş ortağı. Hedefimiz Türkiye’deki 1 milyonu aşkın görme engelli vatandaşımıza daha iyi hizmet verilmesini sağlamak.”

Türkiye’de iş birliği yapmak zor

“Türkiye’de iş birliği yapmak zor” diyen Emre Kenci, “Konvansiyonel bankacılık ortak bir noktada buluşmamız gerekiyor. Konvansiyonel bankalardaki hazine yönetimi bilgisi fintech’lerde yok. Dolayısıyla bu alanlara girmek istediğimizde, bunu bir banka ile birlikte yapmak en iyi yol. Öte yandan kullanıcı deneyimini de onlar bilmiyor. Bize bıraksınlar. Bu süreçte veri altın değerinde ve biz veriyi, kullanıcımıza, iş ortaklarımıza değer yaratacak, ihtiyacına çözüm üretecek bir ürün tasarlamak için kullanıyoruz” diyor.

Teknolojide kadın oranı artmalı

“Teknoloji ekibimizde çalışan kadın oranı yüzde 25. Türkiye genelinde bu oran yüzde 12’lerde. Avrupa’da ise yüzde 22. Papara genelinde toplam kadın çalışan oranımız ise yüzde 50’nin üzerinde” bilgisini veren Emre Kenci, “Kadın yazılımcı geliştiriyoruz. Bu kapsamda bir BootCamp başlattık. 30 kadın yazılımcı adayını eğitime davet ettik; buradan mezun olan 8 kadını da işe aldık” diyor.

● Instagram’da büyüyen gençlere eğlenceli finans çözümleri

Kullanıcısının finansal ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştiren fintech çözüm sağlayıcısı Papara’nın kullanıcı tabanının yüzde 50’sinden fazlasını 23 yaş altı nüfus oluşturuyor. Bu da, şirketin finansal kapsayıcılığa olan katkısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Emre Kenci, “Instagram’da büyüyen gençlere, aynı eğlenceli çözümleri finans alanında sunuyoruz. Kullanıcılarımız birbirlerine birer kuruş yollayarak sohbet ediyorlar. Veli izni alarak, 13 yaşından itibaren Papara’dan hesap açmak mümkün” diyor.