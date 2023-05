Pazar büyüyor, 12 milyon kişi ‘oyun’ için para harcıyor

Gaming İstanbul, dünyanın en büyük 8 uluslararası oyun ve e-spor fuarından birisi olan nitelendiriliyor. 16–18 Haziran tarihleri arasında Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde oyun severlerle buluşacak olan fuarı 60 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan fuarda hedef önümüzdeki dönemde ziyaretçi sayısını 100 bine çıkarmak… Geçen yıl ziyaretçi sayısı 53 bin olan fuarın en önemli özelliklerinden biri dünyada en çok kadın ziyaretçi ağırlayan oyun ve e-spor etkinliği olması. Dünya genelinde kadın ziyaretçi giriş yüzdeleri 13-15 arasında değişirken Gaming İstanbul bu oranı geçen yıl yüzde 28’e çıkarmış. Bu yıl kadın ziyaretçi sayısının yüzde 30’un üzerine çıkarılması planlanıyor. Gaming İstanbul 2023 kapsamında yerli ve yabancı 4 bin katılımcıyla seminerler ve iş geliştirmeye yönelik toplantılar da düzenlenecek.

Gaming İstanbul Kurucu Ortağı Meriç Eryürek ile fuarı ve oyun dünyasını konuştuk. Eryürek, “Gaming İstanbul’u düzenlemeye 2016 yılında başladık. Ortadoğu ve Batı’yı buluşturmak hedefiyle yola çıktık. Her yıl yüzde 20-30 büyümeyle bugüne geldik. Gaming İstanbul’un en önemli özelliklerinden biri serbest geliştiricilere ücretsiz yer ayıran tek oyun fuarı olması. Geçen yıl 55 serbest oyun geliştiriciye yer verdik. Bu yıl da 60’ın üzerinde serbest oyun geliştiriciyi ücretsiz olarak ziyaretçi ve yatırımcılarla buluşturacağız. Dünya devi oyun ve donanım firmalarının en yeni ürünlerinin oyun severlerle buluştuğu etkinliğimizde ziyaretçiler ödüllü e-spor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılacak, ünlü internet yayıncılarıyla buluşacak ve üç gün oyun dünyasının renkli atmosferinde yaşayacaklar” diyor.

‘Oyun alırken en çok kadınların kredi kartı kullanılıyor’

Meriç Eryürek, Gaming İstanbul’un Avrupa’da en büyük beş etkinlikten biri olduğunu, bu yıl ilk üçe girerek Köln’ü geride bırakacaklarını da vurguluyor. Türkiye’de 33 milyona yakın kişinin aktif olarak oyun oynadığını ve en çok mobil oyunların tercih edildiğini dile getiren Eryürek, bunların 12 milyonunun oyunlara, yazılım veya donanıma para harcadığını vurguluyor. Pandemi döneminde oyun sektörünün dünyada yüzde 40 büyüdüğünü kaydeden Eryürek, şöyle devam ediyor: “Pandemi bitince de bu trend devam etti. Bizim kitlemiz orta ve üst alım gücüne sahip kitle. Bilgisayara 3-5 bin dolar veren, oyun için yılda 1200-1500 dolar arasında harcama yapan yaklaşık 450 bin kişi var. Dijital eğlence dediğimiz kitlede kadın girişi yüzde 28 civarında. Bu belki de bir rekor. Aslında kadınlar yeni yeni oyun oynuyor. Oyun satın alımında ise en fazla kadınların kredi kartı kullanılıyor. Çünkü çocuklar için anneler satın alma yapıyor. Gaming İstanbul ile kadın kitlesini yakaladık. Hem çocuklarını getiriyorlar hem de eğleniyorlar.”

İstanbul geçen yıl Londra’dan sonra Avrupa’da en çok oyun yatırımı alan şehir oldu

Oyun pazarı büyük bir pazar. Araştırmalar 2022 yılında pazarın 185 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Sektöre mobil oyunlar yön verirken toplam gelirlerin 92 milyar dolardan fazlası bu alandan sağlandı. Oyuncu sayısı ise 3 milyara yaklaşıyor. E-sporun hacmi de milyar doları aştı.

2020’de Zynga Türk oyun şirketi Peak’i 1,8 milyar dolara satın aldı ve gözler Türkiye’ye çevrildi. Ardından 255 milyon dolarlık Dream Games, 55 milyon dolarlık Spyke Games ve 25 milyon dolarlık Ace Games yatırımları geldi. Gaming in Turkey tarafından yayımlanan Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu'na göre, 2021'de 52 oyun firmasına 264,8 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi. 2022'de ise şirket sayısı düşse de yatırım miktarı arttı ve 23 oyun şirketine 424,7 milyon dolarlık yatırım yapldı. İstanbul, Londra'nın ardından Avrupa'da en çok oyun anlaşması yapılan ikinci şehir oldu. Dünya çapında ise 5'inci sırada yer aldı. Bu yılın dört aylık rakamlarına bakıldığında Türkiye’nin 350 milyon dolara yaklaşan yatırımlarla Avrupa’da birinci sıraya yerleştiği ifade ediliyor.

Türkiye’deki 44 milyon oyuncunun yüzde 48’i kadın

Geçtiğimiz yıl 42 milyon olan Türkiye'deki toplam oyuncu sayısı 44 milyona ulaştı. Türkiye'deki oyuncuların yüzde 52'si erkek, yüzde 48'i kadın. Peki Türkiye’de en çok hangi oyunlar oynanıyor? 2022 rakamlarına göre mobilde Subway Surfer, PUBG Mobile, Roblox, 101 Okey Plus, Words Of Wonders, Free Fire, Mobile Legends, Genshin Impact, Kafa Topu 2, Roblox, Brawl Stars ve benzeri oyunlar başı çekiyor. PC ve konsolda ise God Of War Ragnarok, Genshin Impact, PUBG, Lost Ark, Valorant, LoL, CS: GO, Minecraft, Roblox, Call Of Duty öne çıkan oyunlar.