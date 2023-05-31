Poliçelere 'okudum, anladım' imzası geliyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, bankacılıkta ve özellikle kredi ve kredi kartı evraklarında kullanılan ‘okudum, anladım’ ibaresinin sigorta poliçelerine de ekleneceği yönünde açıklamada bulundu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) mayıs ayı meclis toplantısında, oda üyelerine sigortacılık hakkında bilgi veren ve sanayicinin sorularını yanıtlayan Eroğlu, "Regülatör olarak satılan poliçelerin muhteviyatı konusunda mutlaka karşılıklı mutabakatı öne çıkartan, reel sektörün aldığı poliçenin teminatından emin olduğu, riski tamamladığı, 'okudum, anladım' tarzında bir sürece girilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü günün sonunda bir hasar gerçekleştiğinde karşılıklı bir mücadele içine girildiğini, yaşanan kaybın da hem sigorta şirketini hem de reel sektörü yorduğunu görüyoruz. Bu nedenle bilgilendirme formunu sadeleştireceğiz ve mevzuata koyacağız. Reel sektör, bir poliçe aldığı zaman ne satın aldığını bilecek" dedi.

Eroğlu, SEDDK’nın yazı pek çok konu başlığı üzerinde çalışarak geçireceğini, bu düzenlemenin de yazın tamamlanarak mevzuata ekleneceğini aktardı.

“77 milyar liralık hasarın 73’ünü dünyaya transfer ettik”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin sigorta sektörüne yansımaları konusunda da bilgi veren Eroğlu, depremden etkilenen illerde sigortalılık oranlarının düşük olduğunu belirterek şunları söyledi: "Asrın felaketi dediğimiz bu afette, sigorta şirketlerimiz 11 ilde toplam 76 milyar lira hasar ödedi. Bunun da 73 milyarını dünyaya transfer ettik, sigorta böyle bir şey. Fakat üzüntümüz şu, keşke sigortalılık oranı daha yüksek olsaydı. Keşke biz reel sektörün, iş insanlarının daha fazla sigorta teminatlarını ödeyebilseydik. Hükümetimize ve reel sektörümüze daha az yük binseydi.”

Bir hasar oluştuğunda sigortanın sağladığı katkının Türkiye’de yüzde 5’lerle sınırlı kalırken dünya genelinde bu oranın yüzde 25’ler seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Eroğlu, “Bu oran sürdürülebilir değil. Biz profesyonellere düşen bu sektörü büyütmek. Sigorta sizin açınızdan en az finansman kadar gerekli bir şey. Hepimizin seferberlik mantığıyla bir araya gelip ticaret odaları, sanayi odaları, dağıtım kanalları, sigorta şirketleri ile birlikte bu oranı yukarı taşımamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yaşanan felaketlerden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, beklenen Marmara depreminin konuşulduğunu hatırlatarak, "Bilim adamları söylüyor, bu olacak. Sadece bir zamanlama meselesi. Bu deprem gelmeden sigortalılık oranlarını artırıp, geleceğimiz için bu depreme hazırlıklı olmak lazım. Bu gerçekten beka meselesi" ifadelerini kullandı.

Sigorta şirketlerinin sermaye yeterlilik hesaplamasına esneklik sağlandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SEDDK), sermaye yeterliliğine esas özsermayede indirim kalemi olarak sayılan bilanço kalemlerine istisna getirme yetkisi tanımlandı.

SEDDK tarafından, "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin SEDDK tarafından yapılan açıklamada, "26 Mayıs 2023'te ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 'Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile SEDDK'ya sermaye yeterliliğine esas özsermayede indirim kalemi olarak sayılan bilanço kalemlerine istisna getirme yetkisi tanınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Değişen ekonomik koşullar çerçevesinde söz konusu kalemlerde hızlı değişiklik yapılmasının, şirketlerin sermaye yeterliliği hesaplamasında esneklik sağlanması için önem arz ettiği belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin desteklenmesi açısından da önemli olduğu vurgulandı.