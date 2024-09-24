Radyatör tamirinde devrim yaptı, dolu krizini fırsata çevirip büyüdü

Okumayan çocukların ‘oto sanayide çırak verildiği’ yıllarda, Ankara’daki Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nin en iyi kaporta ustalarından Zeki Ünaldı, oğlu Ünal’ı çok zeki olduğu için koleje verdi. Ünal Ünaldı, üniversiteyi inşaat mühendisi olarak tamamlasa da baba mesleği oto tamirciliği kaderi oldu. RS Otomotiv Grubu, geçen yıl 1 milyar 50 milyon lira ciro yaptı ve grupta 880 kişi çalışıyor. Grubun eko sistemine farklı hizmetler için dahil olan ‘esnaf grupları’ dikkate alındığında dolaylı istihdam 10 bin kişiye yaklaşıyor.

Yurt genelinde üç ana hizmet türünde 150’den fazla bayiliğe sahip RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı şöyle başlıyor öyküsünü anlatmaya: “Aslen Çorumluyuz, babam Zeki Ünaldı 1984’te Ankara’da Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nde ‘özel oto servisi’ kurmuş. Sonra Skoda Yetkili Servisi de oldu. Beni ise bir dostunun ısrarı ile Arı Koleji’nde okuttu. Ortaokulu okurken İngiltere’ye misafir öğrenci gitme imkânım oldu. Bir ay aile yanında kalıp okula devam ettim. Orada, ünlü bir dondurma markasından dondurma almak istediğimde satıcı kız bana ayaküstü çok önemli iki ders verdi. İsterken ‘lütfen’ dememi ve dondurmayı aldıktan sonra da ‘teşekkür’ etmem gerektiğini öğretti. Hayata bakışım o anda değişti. Lisedeki arkadaşlarımın çoğunun babası inşaat şirketi sahibiydi ve bu nedenle ‘inşaat mühendisi’ olmaya karar verdim ve oldum. 2001 yılında okul bitmişti ama ülkemizde ekonomik kriz vardı. Ben iş bakarken babamın dükkânına gidiyordum. Doğuş Oto’dan bir yazı geldi, mealen ‘Skoda bize geçti, yılsonuna kadar plaza yapısına geçerseniz yetkili servis olarak devam edebilirsiniz’ deniyordu. Babam yetkili servisliği kaybetti. Bu arada dükkândaki sıkıntıları izliyordum ve ciddi yanlışlar görmeye başladım. Babamın iyi bir kaporta ustası olması nedeniyle fazlaca kaporta işi geliyordu. Ben de ‘öyleyse sigorta şirketlerini dolaşarak’ her marka aracın kaporta ve boya işlerini sigorta kapsamında en iyi biz yapıyoruz’ dedim. Alians, Axa, Anadolu, Güneş derken bu formül tuttu, işler büyüdü. 2007’de bir kanun çıktı ve ‘markaların, şartları yerine getiren esnafa yetkili servis vermesi’ zorunlu oldu. Babam daha önce kaybettiği Skoda’nın yetkili servisi olmak istedi ve yeniden Skoda’nın kaporta ve mekanik servisi olduk. Bu arada ağabeyimi de tekrar işe çağırdı. O gelince patronluk ona geçti ve artık aile dükkânında çalışma imkânım kalmadı. O arada bir gün bir Opel Vectra gelmişti. Kaputu eğilmiş ve kaporta boya olacak. Usta ‘onarım olmaz, değişmesi gerekir’ dedi. Exper de ‘tamam değişsin’ deyince şaşırdım. ‘Değiştirmek yerine onarmak gerekmez mi eğilmiş’ dedim. Usta, ‘alüminyumu, düzeltemiyoruz’ deyince makine mühendisi kız arkadaşıma (şimdiki eşim) ‘Bu iş dünyada nasıl bir araştır’ dedim.”

Alüminyum parçaları ‘lehim’ ile kurtardık

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, ‘alüminyum onarımından’ nasıl bir inovasyon çıkardığını da şöyle özetliyor: “Kız arkadaşım, dünyada ‘lehim’ ile onarım yapıldığını söyledi. O anda kafamda yeni fikir gelişti. Dükkâna gelen arabalarda bir tane kaput vardı ama bir ya da üç radyatör vardı ve hepsi alüminyumdu. Radyatörde küçük bir delik olsa işi bitiyordu, burada büyük fırsat vardı. Hemen oto servislerini dolaşmaya başladım, 4.500 lira yazılım, 5.000 lira malzeme için ilk ödeme şartıyla 27 bayilik sözleşmesi imzaladım. Heyecanla babamın dükkânına geldiğimde fikrim reddedildi ve büyük tartışma çıktı. 2008 yılıydı ve aile işimizden ayrılıp aynı oto sanayide ‘yarım dükkan’ tutarak ‘Radyatör Tamir Servisi’ (RS) işimi kurdum. Bütün sigorta şirketlerinin merkezi İstanbul olduğu için 2009’da İstanbul’da yapılanma kararı aldım. Örnek Mahallesi’nde üç usta, iki ofis elemanımla güzel bir dükkân açtım. Sigortacılara, tamircilere tek tek anlatarak ikna ettim. 2011’e geldiğimizde bütün sigorta şirketleriyle anlaşmıştım, yedi şube olmuştuk. 2011 Temmuz’unda Kıbrıs’a gittim, orada da şube açmak istiyordum. Anadolu Sigorta’yı ziyaretimde ‘mini onarım ihalesine mi geldin’ diye sordular. Ben de o ihaleye giriverdim, böylece ilk mini onarım işimizi Lefkoşe’de kurduk. Bu konuda Türkiye’de çok güçlü bir rakip vardı ama yine de mini onarım işine asılma kararı aldım. 2013 Aralık’ında rakibimizin yüzde 50’si satıldı. Bu arada ben sigorta şirketleriyle bu konuda da anlaşmaları tamamladım. Mini onarım, mobil parça onarım, orta ve büyük hasar onarımlarıyla 2017’ye kadar büyüdük.”

"2017’de 130 usta ithal ettik 2023’te 195.800 parça onardık"

İstanbul’da, 2017’de gerçekleşen ‘dolu felaketinin’ yaklaşık 60 bin aracı hasarlı hale getirdiğini hatırlatan Ünal Ünaldı, şöyle devam ediyor: “Bu kadar sayıda aracı kısa sürede onaracak usta yoktu. Sigorta şirketleri müşterileriyle büyük sıkıntı yaşıyordu. Biz proaktif olduk ve altı yedi ülkeden 130’a yakın ‘usta ithalatı’ yaptık. Onları misafir ettik, onarımlar bitince ülkelerine gönderdik. Rakibimiz çok zorlandı ve Maltepe’deki genel merkez binasını bile bırakmak zorunda kaldı. Bina sahibi bize teklif etti, kiralayıp yerleştik. Sigorta şirketleri bize döndüler, pazarı kazandık. Dolu krizini büyümek için büyük fırsata çevirmiştik. Kuruluşumuzdan beri ‘önce onarım’ dedik. Yaptığımız hesaplamalara göre 15 yılda ülke ekonomimize bu onarımlarla 8 milyar lira tasarruf sağladık. Sadece 2023 yılında 195 bin 800 adet parçayı onardık ve bununla sağlanan toplam yıllık tasarruf 1 milyar 535 milyon lirayı aşıyor.”

Otokonfor’la vatandaşın yanındayız Tesla’nın onaylı kaportacısı olduk

RS Otomotiv Grubu, yeni nesil girişimlere de yöneldi. Ünal Ünaldı, “Bir araç sahibinin ihtiyaçlarını karşılayacak tüm hizmetlerle dolu ‘otokonfor’ uygulamasını geliştirdik, büyüyor. RS Oto Ekspertiz’i kurduk, ülkemizin ilk ve tek oto mr cihazını geliştiren girişimciyle anlaştık ve ana distribütör olduk. Garantili Oto Servisini kurduk; TSE belgeli özel servisleri ‘tek pazar yerinde’ topladık. Tur Asist’i, İspanyollardan satın aldık; ikame araç, çekici, evde tamir işleri gibi hizmetleri sunuyoruz. Met Teknik’i satın aldık, sektöre eğitim veriyoruz. Tesla’nın onaylı yetkili kaporta boya onarım merkezi olduk. Sigortaacentesi.com ile acentelere pazar yeri oluşturduk. Doğan Trend Otomotiv’in distribütörü olduğu Maxus marka araçların yetkili satış ve servis hizmetlerini vermeye başladık” diyor.