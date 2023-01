Raif Türk ismi İzmir’de yaşatılacak

Meslek hayatım boyunca yazmak istemediğim ama yazmak zorunda kaldığım haberler oldu. Bunlardan bir tanesini de 20 Ekim 2022 tarihinde yazmak zorunda kaldım. 20 Ekim sabahı saat 06:53’te telefonuma mesaj geldi. Mesaj, Raif Türk’ün de Onursal Başkan’ı olduğu TÜMMER (Türkiye Mermer ve Doğaltaş Üreticileri Birliği) Başkanı Hanifi Şimşek abimden gelmişti. Ve maalesef ki abimiz, amcamız, canımız Raif Türk’ün vefat ettiğini yazıyordu. Türkiye’de madenciliğin ve mermer sektörünün duayeni ve her şeyden önce her yönü ile mükemmel bir insanı, 73 yaşında kalp rahatsızlığı nedeni ile girdiği ameliyatta kaybetmiştik. Diyarbakır’a geldiğimde tanıdığım ilk sanayici Raif Türk’tü. Hatta Diyarbakır’da sanayi devriminin öncüsüydü. Çok şeyler yaşadık, çok şeyler paylaştık. Çok desteğini gördüm. Zaman içinde ailesi ile ve yönetim kurulu başkanı olduğu DİMER Grup’un tüm çalışanları ile aile olduk. Diyarbakır’ı; memleketini çok seviyordu. Diyarbakır ile ilgili ne yaparsan yap, DİMER Grup en önde olsun demişti. Ve yıllarca öyle oldu. Diyarbakır ile ilgili yaptığım her çalışmada DİMER Grup hep ilk sırada yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Raif Türk’ün eşi Yıldız Türk ablamı ziyaret ettim. Hepimiz için bu kadar zor olan bu durum elbette ki hayat arkadaşı için inanılmaz derecede zor ve ağırdı. Yıldız Türk ile uzun uzun sohbet ettik. Gözleri hep buğuluydu. Raif Türk’ü anlattı. Sohbet ederken kurduğu her cümle benim için hayat dersi niteliğindeydi. Raif Türk vefatından önce çok güzel bir ilköğretim okulu yaptırmıştı. Okulun açılışında Türkiye’nin her yerinden davetliler vardı. Yaptığı bu iş onu da bizleri de çok mutlu etmişti.

Yıldız Türk hayatının bundan sonraki döneminde Raif Türk isiminin yaşaması için planladığı projelerinden bahsetti. İçerikleri çok güzel. Hoşuma gitti. “Raif Türk Eğitim Vakfı”nı kuracaklarını söyledi. Tebessüm ettim. Çünkü Raif Türk haberlerini yapmaya devam edebilecektim.

TÜMMER Başkanı Hanifi Şimşek ile yaptığımız bir sohbetimizde Raif Türk isminin İzmir’de yaşatılması ile ilgili girişimlerinin olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de konuya çok sıcak baktığını belirtti. Yani İZFAŞ etrafındaki bir sokak, cadde ya da meydana Raif Türk ismi verilecekti.

Geçen hafta sonu Raif Türk’ün yeğeni Suat Gül aradı. İzmir’de olduğunu; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden çıktığını ve İzmir’de Raif Türk isminin yaşatılacağının müjdesini verdi. Olması gereken de buydu. Raif Türk ismi her yerde her şekilde yaşamalıydı.

Diyarbakır’da da böyle bir girişimin olacağını ümit ediyorum. Bu kente ve ülkesine birçok şey katmış, çevresindeki herkese elinden geldiği kadar dokunabilmiş Raif Türk ismi hep anılmalı ve bilinmeli. Bu yazım vesilesi ile yine kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyusun.

Başta TÜMMER Başkanı Hanifi Şimşek ve yönetimi kurulu üyeleri olmak üzere, madencilik ve mermer sektörünün diğer bileşenlerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı’ya ve bu işte emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler…