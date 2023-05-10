“Referanslar kayboldu, fiyatlama yapamıyoruz”

Sigorta sektörünün sıkıntılı bir dönemden geçtiğini dile getiren Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, sektörün referans değerlerini kaybettiği belirterek, “Önümüzü göremiyoruz, planlama yapamıyoruz” dedi.

Aksigorta ‘Hayata Devam Türkiye – Deprem Risk Transfer Projesi’ni hayata geçirdi. Projenin basın tanıtımı sonrasında EKONOMİ’ye konuşan Gülen, sektörün genel olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğinin altını çizdi. Varlık fiyatlarında yaşanan değer artışlarıyla birlikte sigorta primlerinin de yükseldiğini kaydeden Gülen, buna karşın geleceğe dair belirsizliklerin had safhada olduğunu vurguladı. Gülen, yaşanan problemi şu şekilde anlattı:

“Sigorta sektörünün en büyük problemi; önünü görememesi ve fiyatlama yapamaması. Bunun yanı sıra mali gelirden yoksun kalması. Şu anda sektörün mali gelirleri yüzde 25-30 bandında. TÜİK'in açıkladığı enflasyonunun yarısı bile değil. Enflasyon ile faiz oranının birbirine yaklaşması, bu kadar uzak olmaması lazım.

Yani reel olarak fiyat da arttı, değerler de çok arttı. Bir de rakamlar karıştı. Enflasyon ne, faiz ne bilmiyoruz. Dolarda 3-4 farklı kur var. Böyle olunca referanslar kayboldu. Biz geleceği fiyatlıyoruz. Bugün ben bir poliçeyi bin liraya sattığımda bunun maliyetinin ne olacağını hesaplayamıyorum. Bir varsayım koyuyorum 700 lira olacak diye, bir bakıyorum bin 700 lira oluyor. Çünkü o arada enflasyon artıyor, kur yükseliyor, asgari ücrette iyileştirme yapılıyor. Bu gibi belirsizlikler sektörü çok zorluyor.”

Sektörün ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Gülen, “Trafik sigortaları, afet sigortaları, dağıtım kanallarının rehabilitasyonu, kârsızlıktan dolayı sermaye problemi ayrı ayrı ele alınması gereken konular. Sermaye yeterlilik rasyoları 2022 sonunda 17-18 şirketin 100'ün altındaydı. Büyük ihtimalle depremin de etkisiyle buradaki şirket sayısı artmıştır” ifadelerini kullandı.

Kaskoda fiyatlar 5 katına çıktı

Kasko, trafik ve sağlık sigortalarındaki fiyat artışlarına da dikkat çeken Gülen, şu bilgileri verdi: “Kasko fiyatları 2021 ortalaması 2 bin TL seviyesindeyken 2022 ortalaması 10 bin TL seviyesine çıktı. Yani 5 kat artış gösterdi. Araç fiyatları da yüzde 350'ler civarında arttı. Bir miktar araç fiyatlarıyla paralel gitti diyebiliriz.

Sağlık sigortalarında da anormal bir fiyat artışı var. Medikal enflasyonun etkisi çok yüksek. Ortalamalarda tamamlayıcı sağlık sigortaları 5-6 bin TL seviyesine geldi, özel sağlık sigortaları ise 10-12 bin bandına yükseldi. Toplam primler de yüzde 160 artış gösterdi.”

Afetlere hazırlık sigortalı evden başlar

Aksigorta, 2010-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği 'Hayata Devam Türkiye' projesinin bir devamı niteliğinde olan 'Hayata Devam Türkiye – Deprem Risk Transfer Projesi'ni hayata geçirdi. Proje, risk transferinin neden gerekli olduğu başta olmak üzere, karşı karşıya olduğumuz risklerin işin uzmanlarından öğrenilebileceğini, depreme karşı alınabilecek önlemler konusunda topluma yardımcı olabilecek ve olası risklerin neden bir sigorta kurumuna transfer edilmesi gerektiğini anlatıyor.

Afetlere hazırlığın sadece hayatta kalmakla ilgili değil, aynı zamanda maddi ve manevi kayıpların minimize edilmesiyle ilgili olduğunu hatırlatan İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, bireylerin, ailelerin, evlerin ve iş yerlerinin afetlere hazırlık açısından almaları gereken önlemleri aktardı.

Daha önce yaşanan Kocaeli depreminin maliyeti ve sonuçları üzerinde duran Kadıoğlu, 6 Şubat depremlerinin maliyetinin bunun altı katı olduğunu ifade etti. Kadıoğlu olası İstanbul depreminin beklenen sonuçları üzerinde de durdu. Afetlere hazırlığın sadece hayatta kalmakla ilgili olmayıp, maddi ve manevi kayıpların minimize edilmesi gerektiğinin de altını çizen Kadıoğlu, şunları söyledi:

“Afetlere hazırlıklı olmak için öncelikle bilgi edinmek gerek. Afet türleri ve acil durum planları hakkında araştırmalar yapın, buna göre kişisel planlamanızı hazırlayın ve afet durumunda planınıza uygun olarak hareket edin. Bireysel planlamanızın yanı sıra, evlerinizin ve iş yerlerinizin güvenlik düzeyinin yeterli olduğundan emin olun. Örneğin, evinizi düzenli olarak bakımdan geçirin. Yangın alarmı, karbon monoksit dedektörü ve su sızıntısı dedektörü gibi önemli cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Evde acil durum malzemeleri bulundurun.”