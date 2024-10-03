Sabri Ülker Bilim Ödülü embriyo üzerine çalışan Dr. Karslıoğlu’nun oldu

Sabri Ülker Vakfı’nın Sabri Ülker Bilim Ödülü, bu yıl Berlin’deki Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü'nde Kök Hücre Kromatin Grubu’nun liderliğini yürüten Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu’na takdim edildi.

Sabri Ülker Bilim Ödülü, 2016’dan bu yana beslenme, metabolizma ve toplum sağlığı alanlarında genç Türk bilim insanları tarafından Türkiye’de ve dünya çapında yapılan temel araştırmaları teşvik etmek amacıyla veriliyor. Genç bilim insanlarına yönelik en prestijli ödüller arasında yer alan ödülün proje başvuruları, “bilimsel olarak öncü özelliği taşıyan, yeni mekanizmalar ortaya çıkaran, toplumun beslenme ve sağlıklı yaşam biçimlerini teşvik eden, tamamlanmış ve uygulanabilir olması” kriterlerine göre değerlendiriliyor.

Önceki yıllarda, Sabri Ülker Bilim Ödülü’nü kazanan Doç. Dr. Kıvanç Birsoy, Doç. Dr. Ebru Erbay, Doç. Dr. Ömer Yılmaz, Doç. Dr. Tamer Önder, Doç. Dr. Elçin Ünal, Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, Doç. Dr. Nilay Yapıcı ve Doç. Dr. Elvan Böke, bilim dünyasına yaptıkları katkılarla ön plana çıkan akademisyenler. Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu da Berlin'deki Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü'ndeki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Ali Ülker: “Bilim insanlarımızın keşifleri, geleceği şekillendiren itici güçtür”

Kök hücre biyolojisi ve embriyonik gelişim alanındaki öncü katkılarından dolayı bu ödüle layık görülen Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu’na ödülünü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, Harvard Sabri Ülker Merkezi ve Ödül Jürisi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Toplum Sağlığı Fakültesi Dekanı (Harvard T.H. Chan School of Public Health) Prof. Dr. Andrea Baccarelli ve Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz takdim ettiler.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker yaptığı konuşmada, dünya genelinde yaklaşık 9 milyon bilim insanının, insanlığın karşı karşıya olduğu zorluklara çözüm üretmek ve yaşam kalitesini artırmak için aralıksız çalıştığına dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, insan ömrünün son yüzyılda dramatik bir şekilde arttığını belirten Ali Ülker konuşmasına şu cümlelerle devam etti: “1900’lerin başında ortalama 31-40 yıl olan yaşam süresi, 2000’lerde gelişmiş ülkelerde 75-80 yıla kadar çıkmış durumda. Bunun nedenini hastalıkların erken aşamada teşhisi, tedavisi ve insan yaşam döngüsünün oldukça detaylı bir şekilde biliniyor olması diyebiliriz. Sabri Ülker Bilim Ödülü ile biz de bu değerli çabaların arkasında durmaktan ve genç bilim insanlarımızı teşvik etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Onların özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar, bugünle birlikte geleceğe de ışık tutuyor. Bu ödül, sadece bir takdir değil, bilim dünyasında yeni fikirlerin yeşermesi ve yenilikçi projelerin hayat bulması için de bir zemin hazırlıyor. 2010 ile 2020 yılları arasında dünya genelinde yaklaşık 26,4 milyon bilimsel makale yayınlanmış, bu da bilimsel bilginin hızla arttığını göstermektedir. Çabalarımız, genç araştırmacıları motive ederek bilim dünyasına yeni keşifler kazandırmalarına ve insanlığın geleceğini şekillendirmelerine destek oluyor. Yıldız Holding ve Ülker ailesi olarak, kendilerini bilime adayan, ülkemize ve insanlığa büyük bir hizmet sunan genç bilim insanlarımızı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

“Kök hücre ve embriyonun gizemini çözmeye yönelik çabalarımızın takdir edilmesi gurur verici”

Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün bu yılki sahibi Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu ise şunları söyledi: “Genç bilim insanlarının öncü araştırmalarını bu kıymetli ödülle onurlandıran Sabri Ülker Vakfı’na ve jüri üyelerine tüm ekibimiz adına teşekkür ediyorum. Yaşamın ilk birkaç gününde embriyoların geçirdiği genetik, epigenetik ve metabolik değişimleri incelediğimiz araştırmalarımızın takdir edilmesi bizim için büyük gurur ve motivasyon kaynağı. Embriyonik kök hücre araştırmaları şimdiye kadar bilimde ve hastalıkların tedavisinde büyük adımlar atılmasını sağladı ve bundan sonra da kök hücre tedavilerine ışık tutacak. Layık görüldüğüm bu ödül, yalnızca bireysel başarının değil, bilimin toplum sağlığının gelişimine sunduğu katkının da ödüllendirilmesi anlamına geliyor.”

Moleküler biyoloji çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Dr. Karslıoğlu, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) kimya mühendisliği ana dal ve biyoloji yan dal lisans derecelerini aldı. 2006-2008 arasında Bilkent Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik üzerine yüksek lisans araştırması yaptı. 2008 yılında doktora çalışmaları için Almanya'nın Freiburg kentindeki Max Planck İmmünobiyoloji ve Epigenetik Enstitüsü'ne katıldı. Doktora sonrası araştırmaları için 2013’te Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Kampüsü’ne dahil oldu.

2018 yılında, Berlin'deki Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü'nde bağımsız araştırma laboratuvarını kuran Bulut Karslıoğlu, son yıllarda Sofja Kovalevskaja Ödülü, Emmy Noether Fonu ve Avrupa Araştırma Konseyi Fonu gibi prestijli ödüller kazandı.

Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu Berlin'deki Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü'nde Kök Hücre Kromatin Grubu liderliği görevini yürütüyor. Kritik biyolojik süreçlere ışık tutan Dr. Karslıoğlu’nun moleküler biyoloji alanındaki bilimsel çalışmaları ile saygın uluslararası dergilerdeki yayınları, gelecek nesil bilim insanları için “ilham verici” olarak değerlendiriliyor.

İklim değişikliği Türkiye’deki çocukları korkutuyor

Cartoon Network, çocukların iklim değişikliği ile ilgili fikirlerini öğrenebilmek için de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 13 ülkede araştırma gerçekleştirdi. Warner Bros Discovery, Türkiye Çocuk Kanallarından Sorumlu Pazarlama, Dijital ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslıhan Gerim’in verdiği bilgiye göre, çocuklar iklim değişikliği konusunda daha ayrıntılı bilgi almak istiyorlar. Türkiye’den 350 çocuğun katıldığı araştırmada öne çıkan noktalar şöyle:

- Türkiye’de çocuklar arasında iklim değişikliğine yönelik farkındalık ve bilinirlik oldukça yüksek (%95). 5 çocuktan 2’si bunun ne anlama geldiğine dair ayrıntılı bilgiye sahip.

- Araştırmaya katılan çocukların yüzde 95’i iklim değişikliği ile ilgili daha çok şey bilmek ve öğrenmek istediğini belirtti.

- Türkiye’deki çocuklar iklim değişikliği ile ilgili endişeli, üzgün ve korkmuş hissediyor.

- Araştırmaya katılan çocukların yüzde 43’ü Türkiye’de iklim değişikliğine karşı yeterli önlem alınmadığına inandığını söyledi.

- Araştırmaya katılan çocukların yüzde 90’ından fazlası iklim değişikliği ile ilgili kendilerini sorumlu hissettiklerini ve bu konuyla ilgili belirleyici bir rol/görev üstlenmek istediklerini dile getirdi.

- Araştırmanın yapıldığı 13 ülke arasında Türkiye, iklim değişikliği konusunda farkındalık ve bilgi birikiminin yüksek olmasının yanı sıra harekete geçmek ve fark yaratmak isteyen çocukların oranı açısından da lider ülkeler arasında yer aldı.

- Türkiye’deki çocuklar iklim değişikliğiyle mücadele konusunda en büyük rol modeli olarak annelerini görüyorlar ve ayrıca Cartoon Network’ü iklim değişikliği/küresel ısınmaya karşı mücadelede yanlarında görmek istiyorlar.

Türkiye’de ankete katılan tüm çocuklar, en az bir tane iklim değişikliğine yönelik etkinlikte bulunduğunu belirtti. Bu etkinlikler arasında çocuklar en çok; sokak hayvanlarına göz kulak olduğunu, daha az su kullandığını ve doğaya karşı sorumlu olduğunu söylüyor.

Cartoon Network İklim Koruyucuları hakkında

- Cartoon Network İklim Koruyucuları, Cartoon Network’ün sevilen markalarını, animasyonlarını ve etkileyici hikâye anlatımını kullanarak 6 ila 12 yaş arasındaki çocukları ilham vermeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan çok yönlü bir kampanya.

- Bu proje, çocukları günlük zorluklarla başa çıkmaya teşvik ederek, iklim değişikliğiyle mücadeleye toplu olarak katkıda bulunmalarını sağlıyor.

- 2021 yılında 13 ülkede yapılan bir araştırmaya yanıt olarak oluşturulmuştur ve bu yaş grubundaki çocuklar arasında gezegenin sağlığının en büyük endişe kaynağı olduğunu ortaya koyuyor.

- Araştırmanın bulgularına dayanarak, Cartoon Network İklim Koruyucuları, çocukların iklimle ilgili konular hakkında halihazırda konuştuğu veya uygulamaya istekli olduğu eylemlere odaklanıyor.

- Çocukların evlerinde, okullarında ve yerel topluluklarında günlük hayatlarında yapabilecekleri küçük değişikliklerle çevreyi koruma konusunda toplu bir eylem platformu sunmaktadır. Bu girişim, çevreye yönelik çabalarını kutlayarak, çocuklara çevre koruma bilincini somut ve erişilebilir hale getiriyor.

- Çevresel eylemi somut ve ulaşılabilir hale getirerek, bu girişim çocuklar arasında bir topluluk duygusu geliştirmekte ve sadece eğitim vermekle kalmayıp, gezegen üzerinde olumlu bir etki yaratma tutkusunu paylaşan çocukları birbirine bağlıyor.

- Cartoon Network İklim Koruyucuları platformunda su, elektronik atık, gıda, hayvanlar, seyahat, yaratıcılık, geri dönüşüm, enerji, bitkiler ve okullar olmak üzere 10 farklı kategoride çocukların gerçekleştirebileceği iklim görevleri çocuklar kolaylıkla kabul edebilir, kendi başlarına, ebeveynleri ya da arkadaşlarıyla gerçekleştirebiliyorlar.