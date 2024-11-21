Sağlık dijitalleşiyor, Veri hacmi her yıl %48 oranında büyüyor

Sağlıkta dijitalleşme, günümüz sağlık sistemlerinde köklü değişikliklere yol açıyor. Bu değişim, sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir, verimli ve kişiselleştirilmiş hale gelmesini sağlıyor. Yapay zekâ ve makine öğrenimi algoritmaları, teşhis ve tedavi süreçlerini daha hızlı ve doğru hale getiriyor. Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR), hastaların tıbbi geçmişlerini merkezi bir yerde topluyor ve bu bilgiler sağlık profesyonelleri arasında hızlıca paylaşılabiliyor.

Öte yandan, sağlık sektöründe dijitalleşme, veri yönetiminden bağlantı altyapısına, yapay zekâdan siber güvenliğe kadar birçok zorluğu da beraberinde getiriyor.

Yeni nesil dijital teknolojilerle birlikte, sağlık sektöründeki veri hacmi her yıl %48 oranında büyüyor. Hastaneler hızla artan bu veri okyanusuna ayak uydurmakta zorlanıyorlar. Büyük hastanelerdeki mevcut depolama cihazları yetersiz kalıyor. Ortaya çıkan sorunları çözmek için bulut tabanlı veri yönetimi ve yüksek performanslı depolama çözümleri sunan kuruluşlar gerekiyor. Bu ihtiyaca cevap verecek öncü çalışmalarıyla dikkat çeken Huawei pek çok tesisin dijital sistemlerini kurarak çözümler geliştiriyor.

Huawei’in sunduğu dijital tıp teknolojisi, sağlık verilerinin hızlı bir şekilde toplanmasını ve analiz edilmesini sağlayarak hastane genelindeki tanı sürecini hızlandırıyor. Örneğin, Çin’de, Longgang Bölgesi Sağlık Bürosu’nun bölgesel tıbbi görüntüleme platformu ile bölgedeki 12 hastane birbirine bağlanmış durumda çalışıyor. Platform sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hızını artırıyor.

Veri güvenliğinin kritik bir önem taşıdığı sağlık sektöründe gelişmiş siber güvenlik çözümleri, saldırılara karşı çok katmanlı bir koruma sağlıyor. 2022 yılı itibarıyla sağlık sektöründeki siber saldırılarda %69 oranında artış görülüyor. Huawei entegre güvenlik çözümleriyle verilerin güvenliğini sağlamaya ve tehditlere karşı proaktif bir yaklaşım geliştirmeye yardımcı oluyor.

İspanya’nın Barselona kentindeki tarihi Sant Pau Hastanesi Avrupa’da dijitalleşme yolcuğunu başarıyla gerçekleştiren merkezlerden birisi olarak sürdürülebilir ve etkin çözümleriyle tanı süreçlerini hızlandırıyor. Sistemler, tedavi sürecinde hekimlere destek oluyor.

Hastanenin dijital tıp altyapı teknoloji hizmetlerini, 2020 yılından bu yana Sant Pau’nun stratejik ortağı olarak gelişmiş veri depolama sistemleri sunuyor. Huawei’in sağladığı tüm flaş depolama çözümü, tıbbi personelin ihtiyaç duyduğu anda hasta verilerine hızlı erişimini sağlarken, yedekleme, kurtarma ve fidye yazılımlarına karşı koruma gibi en yeni güvenlik önlemlerini içeriyor.

Dijital dönüşümün tanıda ve hasta bakım süreçlerinin getirdiği yenilikler

Huawei ve Sant Pau Hastanesi yetkilileri 11 Kasım’da Barselona’da bir toplantı düzenleyerek basına ve yetkililere dijitalleşme süreçleri hakkında bilgi verdiler.

Etkinlikte, Sant Pau Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Alfons Torrego ve Huawei yetkilileri, sağlık sektöründe dijital dönüşümün hastaneler üzerindeki etkilerini ve hasta bakım süreçlerinin getirdiği yenilikleri tartıştılar. Hastanenin mevcut dijital dönüşüm projeleri tanıtıldı.

Sant Pau’nun dijitalleşme çalışmalarında üç ana konuya yatırım yapıldığı vurgulandı. Dönüşüm için hastanedeki bilgi sisteminin değiştirilmesinin yanı sıra iletişim sistemi üzerinde çalışıldığı ve eğitimler düzenlendiği anlatıldı. Sistemin sağlıklı dönüşümü için sadece teknik donanıma değil, stratejilere ve insan kaynağına yatırım yapılmasının önemli olduğunun altı çizildi.

Düzenlenen panelde yapay zeka ve 3D modelleme gibi yeni teknolojilerin sağlık hizmetlerinde nasıl devrim yaratabileceği benzeri konular ele alındı. İki kuruluş arasındaki iş birliğini hasta verilerinin güvenliğini sağlarken sağlık hizmetlerinde verimliliği artırma yolunda önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Biyomedikal mühendisler, doktorlar ve hemşirelerin dijital sağlık çözümlerini klinik uygulamalara entegre etmek için nasıl iş birliği yaptığına dair örnekler sunuldu. Bu disiplinler arası yaklaşımın, sağlık hizmetlerini gelişmiş ve hasta odaklı hale getirerek bakım kalitesini artırmaya yönelik olduğu belirtildi.

Huawei Avrupa Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Kenneth Fredriksen

Huawei Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Demirtaş

Bilimsel olmak ve insani olmak arasındaki denge önemli

Barselona’daki etkinlikte konuşan Sant Pau Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Alfonso Torrego inovasyon ve dijital teknolojinin nasıl entegre edildiğini anlattı. Günlük hasta bakım işlerinin yanısıra yeni araştırmalara vakit ve kaynak ayırmak için çalıştıklarını söyleyen Dr. Torrego billimsel olmak ve insani olmak arasındaki dengeyi tutturmanın önemine dikkat çekerek, önceliklerinin daima hastalara en iyi bakım hizmetini sağlamak olduğunu vurguladı.

Huawei Avrupa Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Kenneth Fredriksen, dijitalleşme yolcuğunda önceliğin veri güvenliği ve doğru sonuçlar kadar iletişimin de önemli olduğunun altını çizdi. Fredriksen sürdürülebillirlik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yapay zekânın yardımıyla görüntüleme ve veri analizi süreçlerinde kullanılan enerji miktarını azaltmada önemli gelişmeler sağlandığını anlattı. Sant Pau gibi kurumlarla birlikte çalışarak Avrupa’daki topluluklar için hayatı daha kolay, güvenli ve bağlantılı hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Fredriksen, Huawei’in, akıllı dijital çözümler sunma hedefiyle farklı sektörlerden organizasyonlarla iş birliği yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Sağlık Hizmetlerinde “Digi-Sapiens” olmak

Sant Pau Hastanesi’nin dijital dönüşüm yolculuğu, Warner Brothers Discovery tarafından Huawei’in desteğiyle hazırlanan ‘Being Digi-Sapiens’ adlı belgesel serisinde izleyiciye sunuluyor. Belgeselin sunucusu Simone Giertz, geçmişte çoğunlukla doktorların el yazısı notlarından oluşan hasta kayıtlarının, günümüzde sayısız veri noktasını içeren ve X-ray, ultrason ve BT taramaları gibi görsellerle desteklenen bir sisteme dönüştüğünü ifade etti. Bu verilerin hızlı erişilebilir ve güvenli olması gerektiğine dikkat çekildi.

“Being Digi-Sapiens in Hospital ” (Sağlık Hizmetlerinde “Digi-Sapiens” olmak) başlıklı panelde söz alan Sant Pau Hastanesi Görüntüleme Hizmetleri Direktörü Dr. Josep Munuera, yapay zekâ teknolojisinin görüntüleme tanısı ve öngörü modellerinin geliştirilmesinde sunduğu potansiyeli anlattı. Munuera, bu teknolojinin, tedavilerin bireyselleştirilmesi ve hasta özelinde daha doğru tedavi yöntemlerinin uygulanması yoluyla tıp alanında büyük fayda sağladığını belirtti

3D modelleme ve dijital ikiz teknolojilerinin sağlıkta sunduğu yenilikler hakkında konuşan Dimension Lab Direktörü Dr. Abdel Hakim Moustafa ise karmaşık cerrahiler için hasta odaklı planlamalar yapılmasına olanak tanıyan ve cerrahi hassasiyeti artıran teknolojileri tanıttı. Bu alanda tıbbi cihazların 3D baskıyla üretilmesiyle, Sant Pau Hastanesi’nin kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sunma konusundaki taahhüdünü güçlendirdiğini vurguladı