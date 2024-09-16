Sanat sezonu yıldönümleri ile başlıyor

Borusan Sanat 25. sezonuna 10 Ekim’de merhaba diyor

Borusan Sanat, yepyeni bir sezona başlamanın heyecanını yaşıyor. Bu sezon BİFO için ayrı bir önem taşıyor. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de ve dünyada klasik müzik hayatına katkıda bulunan BİFO, müzik yolculuğunda 25 yıldır başarılı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Borusan Quartet ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın sıcak atmosferinde izleyicileri oda müziğinin sevilen eserleriyle buluşturuyor.

Bu sezon BİFO, onursal şefi Gürer Aykal ve sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan’ın yanı sıra, Laurence Equilbey ve Nil Venditti’nin konuk şef olacağı konserlerinde, Helene Walter, Alena Baeva, Chloe Ji-Yeong Mun, Marco Vergini, Marlis Petersen, Enrico Pace, Jan Mráček, Can Çakmur, Çağ Erçağ ve Ziyu He gibi solistlere eşlik edecek.

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Akbank Caz Festivali 34. yılını 34 konser ile kutlayacak

Akbank’ın uzun soluklu kültür-sanat etkinliklerinden 34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül–13 Ekim tarihleri arasında müzikseverleri 200’den fazla müzisyenle ve özgün performanslarla buluşturacak. Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül’de Müze Gazhane’de Kenan Doğulu’nun klasik parçalarının caz düzenlemelerinin yanı sıra, ‘İhtimaller 2 - Konular var’ isimli yeni caz albümünden parçaları seslendireceği ücretsiz konser ile başlayacak.

Meşher beş yaşında

İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sergi mekânı Meşher, 10 Eylül tarihinde beşinci yılını kutluyor. Özgün sergileri, sergi yayınları, çok çeşitli konulara odaklanan kapsamlı programları ve disiplinlerarası yaklaşımıyla Meşher, ilham verici bir diyalog zemini yaratmaya devam ediyor. Çeşitli perspektiflerin, tarihsel anlatıların ve kültürlerin ziyaretçilerle buluşmasına olanak sağlayan Meşher’in güncel sergisi Göz Alabildiğine İstanbul 29 Eylül’de sona eriyor.

Pera Palace Hotel'deki "Atatürk Müze Odası" yeniden ziyarete açıldı

Pera Palace Hotel, İstanbul’un ilk elektrikli asansörü ve ilk akar sıcak suyu gibi birçok yeniliği barındırıyor. Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği ilk bina olan Pera Palace, kuruluşundan itibaren birçok tarihi olaya tanıklık ederek İstanbul kültürünün önemli simgelerinden biri haline geldi.

Tarihi otel, 1917 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk’ü pek çok kez ağırladı. Atatürk’ün kaldığı ve doğumunun 100. yılı olan 1981’de müze oda haline getirilen 101 numaralı oda, onun şahsi eşyalarının da sergilendiği bir anı odası. Atatürk’ün en sevdiği renk olan ‘şafak pembesi’nin hâkim olduğu 101 numaralı oda, bir yatak odası, bir oturma odası ve bir banyodan oluşuyor. Oturma odasında Atatürk’ün çalışma odası olarak kullandığı alan, iki adet portre, bir balmumu heykeli, 10 Kasım tarihli gazeteler ve Atatürk’e gelen hediyeler bulunuyor. Ayrıca vitrin içinde Atatürk’ün okuma, güneş ve manevra gözlükleri de sergileniyor. Atatürk’e Hint Mihracesi tarafından ölümünden 9 yıl önce hediye edilen ve oldukça dikkat çeken bir halı da odada sergileniyor

Hem yerel hem uluslararası gastronomi tutkunları Antalya’da bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali panel, söyleşi ve workshoplar, yarışmalar ve çeşitli Antalya lezzetlerinin tanıtımıyla sona erdi. Festivalin içerik organizatörü Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen’di.

Antalya’nın yerel mahsulleri, lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 18 coğrafi işaretli ürünleri ile turizm, tarım ve ekonomi alanında geldiği noktayı tüm dünyaya duyurmayı hedefleyen Foodfest Gastronomi Festivali’nde avokado, mango gibi tropikal meyvelerin hasadı yapıldı.

Rize 4. Gastronomi Günleri başlıyor

Zengin mutfağı ve geleneksel lezzetleriyle ünlü Rize, 4. Gastronomi Rize Günleri'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik, önceki yıllardan farklı olarak bu kez yalnızca merkez ilçede değil, Rize’nin 11 ilçesini de kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek. Rize'nin dört bir yanındaki yerel üreticiler, aşçılar ve gastronomi meraklıları etkinlikte bir araya gelerek bölgenin lezzetlerini tanıtma fırsatı bulacak.

GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali 27 Eylül’de

6. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali, 27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğinde, birçok paydaş kurumun katkılarıyla düzenlenecek festival ile lezzet, kültür ve eğlenceyi bir araya getirilerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmak amaçlanıyor.