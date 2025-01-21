Sanayi hisselerinde volatilite yükseliyor

Borsada sanayide zayıf seyir sürüyor. 2024 yılını enflasyon altı getiri ile tamamlayan sanayi şirketleri 2025’in ilk günlerinde volatil bir seyir izliyor.

Sıkı para politikası ve artan maliyetler, sanayi şirketlerinin performansında dalgalanmalara yol açıyor. Geçtiğimiz yıl zayıf bir seyir izleyen sanayi hisseleri 2025’e daha volatil bir giriş yaptı. Ortalama getirilerin zayıflığı dalgalanmaların devam etme olasılığını artırıyor.

Piyasa değeri yüksek hisselerin getirileri

Piyasa değeri yüksek 10 hisse, yılbaşından bu yana %0,78 ortalama getiride kaldı. Yıllık bazda ise getiriler %18,98 seviyesinde gerçekleşti. Ancak bu oran da enflasyonun gerisinde kaldı. 10 şirketin toplam piyasa değeri 1,57 trilyon TL olurken ortalama performansları %19 oldu. Bu şirketlerden piyasa değeri en yüksek olan Ford Otosan’a ait hissenin yıllık getirisi %21 oldu. En yüksek getiriyi ise Oyak Çimento %69 ile gerçekleştirdi.

Piyasa değeri düşük hisselerde volatilite

Düşük piyasa değerine sahip hisselerde getirilerdeki oynaklık daha belirgin. Bu hisselerin ortalama yıllık getirileri %3,84 ile sınırlı kalırken, yılbaşından bu yana ortalamaları negatifte bulunuyor. Toplam piyasa değeri sadece 5,65 milyar TL olan bu grupta, Vanet Gıda %53,10’luk getiriyle dikkat çekerken, Prizma Matbaacılık %51 kaybettirdi.

Yüksek getiri sağlayan şirketlerin başarısı

Yüksek performans gösteren sanayi şirketlerinde ise yıllık ortalama getiri %191 gibi etkileyici bir seviyede. Bu gruptaki şirketlerin toplam piyasa değeri 53,1 milyar TL’ye ulaştı. Özellikle, İzmir Fırça’nın %407,48 getirisi dikkat çekti.

Kaybettiren şirketlerde ortalama kayıplar

Değer kaybeden şirketlerin yıllık ortalama düşüşleri %10 seviyesinde gerçekleşti. Toplam piyasa değeri 173,9 milyar TL olan bu grupta, iç pazardaki daralmanın geniş ölçekli şirketleri dahi etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

ZEYNEP’E SOR

UZUN VADELİ ALACAK MI, UZUN VADELİ BORÇ MU?

Uzun vadeli alacak; Sabit gelir, güven, planlama, düşük risk, müşteri sadakati. Likidite sorunu, tahsilat ve enflasyon riski, işletme sermayesi sınırlaması.

Uzun vadeli borç; sermaye sağlama, daha düşük faiz, nakit akışı esnekliği. Faiz yükü, finansal risk, sermaye kısıtlaması, artan yükümlülük.

Nakit pozisyonu güçlü ve halka arzla daha da büyüyecek. Enerji sektöründe güçlenmesi olumlu

Sabancı Holding’in performansıyla ilgili beklentinizi öğrenebilir miyim? / Ayşe Beşer

Ayşe, Sabancı Holding iştirakleri üzerinden oldukça geniş bir alanda faaliyet yürütüyor. Bankacılık, enerji, dijital teknolojiler ve malzeme teknolojileri ana sektörler olarak öne çıkıyor. Son zamanlarda şirkete yönelik aracı kurumlardan artan bir ilgi var. Holdingin yüksek nakit pozisyonu ve Enerjisa Üretim’in halka arzından gelecek fona işaret edilerek firmanın daha da büyüyen bir yapıya kavuşacağı beklentileri öne çıkıyor. Sabancı Holding’in yenilenebilir enerjiye yönelik gerek yurt içi gerekse yurt dışı yatırımlarını desteklemesi uzun vadede genişleyen pazarda büyüme olanağını artırıyor. Bunun da fiyata yansıması olacaktır

Gelirleri artmasına rağmen dönem sonunda zarar açıkladı. Gider ve maliyetleri azaltabilmeli

Yeni evlenecek olanlara yapılacak para yardımı Arçelik’in fiyatını nasıl etkiler? / Arın Karabudak

Arın, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı yeni evlenecek genç çiftlere yönelik Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla 150 bin TL faizsiz kredi imkânı sunulacağını duyurdu. Destek paketine göre kredi 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz olacak. Bu desteğin ev ihtiyaçları kapsamında beyaz eşyaya da yönelmesi mümkün. Ancak bu tür desteklerin daha çok uzun vadede etkileri gözlendiğini göz ardı etmemek gerekir. Son açıklanan kasım verilerine göre beyaz eşya satışları yurt içinde %7 artış gösterirken üretim ve ihracatta azalma söz konusu. Arçelik’in dokuz aylık mali verilerine göre satışları artarken zarar yazdı. Maliyet ve giderleri kontrol altına almalı.

YATIRIM FONLARI

Ziraat Portföy’ün yönettiği ZDZ Fonu, yatırımcısına bir yılda %65,3 getiri sağladı

ZDZ Agresif Değişken Fon, yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedeflemeden, değişken piyasa koşullarına göre esnek yönet sergiliyor. Böylece yatırımcılara farklı piyasa koşullarında avantaj sağlamayı hedefliyor. Fonun toplam değeri 1.318.869.150 TL seviyesinde, doluluk oranı ise %0,12 ile hayli sınırlı bulunuyor. ZDZ, ağırlıklı olarak hisse senetlerine (%78,51) yatırım yaparken, portföyünü yatırım fonları (%13,01) ve vadeli işlemler nakit teminatları (%5,45) ile destekliyor. Geniş portföy çeşitliliği ve 15.779 yatırımcısıyla fon, yüksek likidite ve risk-getiri optimizasyonu hedefliyor. Son bir yılda %65,33 getiri elde etti. Uzun vadeli büyüme potansiyelini hedefleyen fonun risk seviyesi 7 olurken yüksek risk toleransı olan yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

Koç Finansman, %42,11 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Koç Finansman, 16.01.2025 günü tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 350.000.000 TL olan tahvilin, yıllık basit faizi %42,50 olurken, bileşik faizi de %42,11’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli tahvil 383 gün vadeli olup ödeme tarihi 04.02.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %44,5959 olacak.

% 42,50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 17 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,72 seviyesinde bulunuyor. Koç Finansman’ın çıkardığı tahvilin yıllık %42,50 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 4,22 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvilin vade başlangıç tarihi 17.01.2025 olurken vade tarihi 04.02.2026 olacak. Tahvil piyasada TRSKCTF22619 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

NETAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu ile 5 yıllık e-bilet sözleşmesi imzaladı. Önümüzdeki sezon başlıyor

Netaş, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen E-Bilet Sistem Entegratörü Seçimi İhalesi’ni kazandı. Firma, 2025-2026 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek olan ve 15 Haziran 2030’da sona erecek 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Toplam bedeli kdv dahil 24.200.000 dolar olan anlaşma, Süper Lig ve 1. Lig’de e-bilet sistemine yönelik hizmetleri kapsıyor. Sözleşme kapsamında Netaş, TFF lokasyonları ve profesyonel futbol liglerinde yer alan kulüplerin stadyumlarında merkezi yönetim, gözetim sistemleri, geçiş kontrol sistemleri ve saha operasyonlarını içeren entegrasyon hizmetleri sağlayacak. Bu süreçte donanım, yazılım ve operasyonel ihtiyaçların karşılanarak kesintisiz hizmet sunulması hedefleniyor. İş birliği, liglerde teknik altyapıyı güçlendirecek.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK

Acıbadem İzmir Kent Hastanesi Projesi için sözleşme imzaladı. İşi 5 ay içinde tamamlayacak

Birleşim Mühendislik, Acıbadem Sağlık ile Acıbadem İzmir Kent Hastanesi’nin mekanik tesisat işleriyle ilgili bir sözleşme imzaladı. Varılan anlaşmanın toplam bedeli kdv dahil 240.000.000 TL olarak açıklandı. Tutar firmanın gelirlerini olumlu yönde destekleyecek. Açıklamada projenin 5 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. Ağustos 2021’de borsaya gelen Birleşim Mühendislik, Eylül 2023’te en yüksek 44,84 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasındaki dönemde arada yukarı atakları olsa da düşüşünü sürdürdü. Geçtiğimiz eylülden bu yana ise tabanda hareket ederek mevcut bölgede güçlü destek oluşturdu. Şirketin son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise hem geliri hem de kârı düştü. Kaynak dağılımı içinde yükümlülüklerinin %72 seviyesinde olduğu gözleniyor.

KATILIMEVİM

Katılım bankasının kurulması için harekete geçiyor. Sermaye oluşturmak için iştirakini satacak

Katılımevim, kurmayı planladığı Katılım Bankası için sermaye planlamasını değerlendirdi. Bu doğrultuda, %79,85 sahibi olduğu Birevim Tasarruf Finansman firmasındaki payını, grup çatı şirketi Europe Finance Holding’e satacak. Devir bedelinin 690.000.000 TL olacağı belirtildi. Devrin gerçekleşmesi için öncelikle BDDK’dan gerekli iznin çıkması gerekiyor. Katılımevim, 2023 faaliyet döneminde gelir ve kârını büyütürken, 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde de ivmesini sürdürdü. Firma, son açıklamasında ise Aralık 2024’te toplam 8.737.300.071 TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Hissenin fiyatı ise Mayıs 2024’te en yüksek 202 TL’ye kadar çıkarken sonrasında hızlı bir değer kaybı yaşadı. Haziran 2024’ten bu yana ise tabanda hareket ediyor.