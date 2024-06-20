Sanko Holding’in başarısının gerisindeki 7 formül

“İşletmesini yenilemeyen tesis, sahibini yeniler!”

Bu sözler, Gaziantep’te 14 bin kişiye iş imkanı sağlayan ve 11 farklı sektörde üretim yapan Sanko Holding’in kurucusu Rahmetli Sani Konukoğlu’na ait. Tekstilin yanı sıra Türkiye’nin en büyük ambalaj, çimento ve yenilenebilir enerji üreticileri arasında yer alan Sanko Holding, 120 yıldır kazandığını doğduğu kente yatırım yaparak ilerliyor.

Geçtiğimiz günlerde Sanko Holding’in 120. Yılı kapsamında Gaziantep’te gerçekleştirilen özel basın basın buluşmasında, şirket yöneticilerini dinleme ve DNA’sını oluşturan yapı taşlarını daha yakından görme imkanım oldu. Bir aile şirketi olarak doğan ve beş nesildir gelişmesini sürdüren Sanko Holding’in kurumsal markasının gerisindeki başarı sırlarını yedi maddede özetlemeyi diliyorum.

1- Uzun vadeli stratejik bakış açısı

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu Sanko’nun 120 yıllık tarihini özetlerken “Günümüzde en çok sürdürülebilirlik konuşuluyor. Şirketimiz, sürdürülebilirliğin en güzel örneği” cümlesiyle ailenin nesillerdir devam eden azmini, kararlılığını ve her koşulda yola devam etme dayanıklılığının öyküsünü anlatıyor. “Üretim yolculuğumuz, geçen yüzyılın başında Gaziantep’te başlıyor.” diyen Konukoğlu 120 yılı kısaca şöyle özetliyor:

“Büyük dedemiz rahmetli Sani Bey, 1904 yılında dokuma tezgâhıyla iş başı yapıyor. Yemen harbinde şehit düşen dedemizin tezgâhlarını, nenemiz Hatice Hanım büyük zorluklar içinde çalıştırarak ailesinin geçimini sağlıyor. Dedem belli bir yaşa geldiğinde işleri nenemden devralıyor. Bu hikâyeyi çok fazla insan bilmez, ama bugünkü Sanko’nun temellerinde bir kadının emeği, göz nuru var.

Zekeriye Dedem büyüdükten sonra 4 tezgâhla işlerin başına geçiyor. Evlatlar büyüdükçe işletmelerin değişik kademelerinde görev alıyor, daha sonra ailenin büyümesine katkı sağlıyorlar.

Babam büyük oğul olarak işe başladığında dedemin 70 çalışanı varmış. Dedem kalender bir insandı. Babam sürekli kendini yenileyen biriydi, ürettiği malları yenileyen bir yapısı vardı. Askerlik sonrası dedemle ortaklığa devam ediyor ve 1943’te işleri tamamen üstleniyor. Biz de büyüdükten sonra babama katıldık. 5 kardeş “Birlikten kuvvet doğar” diyerek hep birlikte çalışmayı tercih ettik. “

2- Doğduğu bölgeye Kesintisiz yatırım

Adil Sani Konukoğlu, yatırımları hakkında şu rakamları paylaşıyor. “Gaziantep’te doğan, kolları giderek tüm Türkiye’yi saran ve dünyaya uzanan bir şirketler topluluğu olarak istikrarlı büyümemizi sürdürmek kararlılığındayız. 120 yıldır Türkiye için üretme ve yatırım yapma tutkusundan bir an bile vazgeçmedik. 2024 yılı için yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım programımız var. Bu yıl tekstilde 65 milyon dolar, enerjide 90 milyon dolar, ambalajda 50 milyon dolar, çimentoda 40 milyon dolar, limanda ise 35 milyon dolar civarında yatırım planlıyoruz.

3- Yeniliğe ve gelişmeye açık olmak

Sanko Holding, yatırım planlarında teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge konularına öncelik veriyor. Yıllık cirosunun yaklaşık yüzde 1,2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırıyor. Gelecekte de ayakta kalabilmek ve rekabette güçlü olabilmek için, dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm odağında sürekli biçimde yenileniyor.

Adil Sani Konukoğlu gelişmenin toplumsal yönüne dikkat çekerek şu yorumu yapıyor: “Teknolojideki dönüşümümüz, Grubumuzun sürdürülebilirlik hedeflerini de büyük oranda destekliyor. Sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak görüyoruz. Bütüncül bir yaklaşımla; çevre, sosyal, yönetişim alanlarının tümünde net pozitif bir etki oluşturmayı hedefliyoruz. Ekonomik katma değer kadar, ikinci yüzyılın da hedeflerine emin adımlarla ilerleyen, üretim yolculuğuna beşinci kuşakla birlikte başarıyla devam eden bir aile şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz.”

4- Genç nesile, bilime, sanata, spora destek

Sanko Holding işine yaptığı yatırımın yanı sıra, geleceğimiz olan gençlere, çevreye ve topluma fayda sağlayacak büyük projeler üretiyor. Çalışmalara destek veriyor. Toplumun refahına katkıda bulunmak amacıyla, eğitimde, sağlıkta, kültür-sanat alanında ve sporda, özellikle gençlere katkı sunan projelere öncelik veriyor.

- 25 bin öğrenciye destek

Sanko Holding, Sani Konukoğlu Vakfı aracılığıyla bugüne kadar 25 binin üzerinde öğrenciye burs imkânı sağladı. Ayrıca her yıl 1.500 öğrenciye karşılıksız burs veriyor, okul ve giyecek ihtiyaçları için destek oluyor.

1989 yılında kurulan Sani Konukoğlu Vakfı aracılığıyla bugüne kadar 22 okul yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devreden Sanko, 2001 yılında Özel Sanko Okulları, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi öğretime açtı.

Milli teknoloji hamlesi yolunda gençleri destekleyen Sanko Holding, TEKNOFEST’in 4 yıldır ana sponsoru. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasının yürütücülüğünü üstleniyor.

(Gaziantep ziyaretimizde, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı’nın ev

sahipliğinde, Özel SANKO Okulları’nın bilim, spor ve sanat alanlarında başarıları Gaziantep’i aşan hatta uluslararası alanda ödüllü öğrencilerle tanışma imkanı bulduk. Gençlerimizin başarıları göğsümüzü kabartı.)

- Sağlık hizmetlerine destek

2013 yılında sağlık alanında kalitenin yükseltilmesi ve referans üniversite olmak hedefiyle kurulan Sanko Üniversitesi’nde bugüne kadar 4 bine yakın öğrenci eğitim gördü. Tıp dünyasındaki gelişmeler yakından takip edilerek, Bölgedeki ilk kalp ameliyatı Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk Tüp Bebek Merkezi de 2001 yılında Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde kuruldu.

- Spora destek

Sporun toplum üzerindeki pozitif etkilerinin farkında olarak sporu ve sporcuları destekleyen proje ve faaliyetler yürütüyor. Gaziantep Futbol Kulübü’ne uzun yıllardır sponsor olarak desteğini sürdürüyor.

Sanko Okulları’nda spor alanında dünya derecesi alan başarılı öğrenciler yetiştirmek için gayret gösteriyor. Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi’nin açılışı geçen yıl yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ülkemizin gururu olan Dünya Şampiyonu Milli Paralimpik Okçu Yiğit Caner Aydın'ın sponsoru olarak başarılarını destekliyor. Paris Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek.

5- Kültürel değerlere sahip çıkmak

“Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz” anlayışıyla Sanko Holding, insanlığın ortak kültürel değerlerine sahip çıkıyor. Büyük çaplı ve önemli kültürel miras projelerine destek veriyor. Yakın geçmişte Zeugma Antik Kenti’ndeki eşsiz mozaiklerin su altında kalmaması için başlatılan kurtarma kazılarına sponsor olarak, mozaiklerin kurtarılması çalışmalarına katkı sağladı.

2015 yılından bu yana, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Bolonya Üniversitesi iş birliğinde; bir arkeolojik hazine olan Karkamış Antik Kenti’nde, Türk-İtalyan Komitesi tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarına; Holding, koruma ve restorasyon çerçevesinde destek veriyor.

Bolonya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nicolo Marchetti Başkanlığında, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Peker Koordinatör Başkanlığında, devam eden kazılarda çok sayıda bulguya ulaşılan Karkamış Antik Kenti ile Gaziantep’in dünya tarihindeki yeri daha da önemli hale geliyor.

6- Çevreye duyarlı yaklaşım

Dünya tekstil sektöründe yaklaşık 100 milyon ton atık çıkıyor ve bunun yalnızca yüzde 1’lik bir bölümü geri dönüştürülebiliyor. Sanko Holding, sektörde geri dönüşüm konusunda öncülük yapıyor. Tekstilden tekstile geri dönüşümde oyunun kurallarını değiştirecek ve moda endüstrisinin döngüsel modele geçişini hızlandıracak çalışmalar yürütüyor.

Üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğiyle alanında lider olan Sanko Tekstil, dünyanın sayılı iplik üreticilerinden biri konumunda. Ayrıca, yıllık 300 milyon metre denim içerik üretim kapasitesiyle ISKO ve yıllık 5 bin 500 ton üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük havlu ve bornoz üreticilerinden biri olan Sanko Havlu, Sanko Tekstil çatısı altında faaliyet gösteriyor. Son iki yıldır gerçekleştirilen sürdürülebilirlik yatırımlarıyla tekstil üretiminde şu anda her üründe yüzde 10 olan geri dönüşümden elde edilmiş miktarı, yüzde 35-40’a çıkarmayı hedefliyor. 2022 yılında faaliyete başlayan tekstil geri dönüşüm tesisiyle, tekstil atıklarını yeniden ekonomiye kazandırarak kumaş ve iplik üretiminde kullanılıyor. Bu alanda, 150 milyon dolar civarında yatırım planlanıyor.

Sanko Holding, kendi bünyesindeki 10 yılı aşkın Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen “RE&UP” teknolojisiyle geri dönüştürülmüş elyaf üretiminde global ve yerel pazarda öncü olmayı hedefliyor. Gaziantep ve Bursa'daki geri dönüştürülmüş elyaf tesisleriyle hizmet veren RE&UP, tekstil atıklarını yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve hemen kullanıma hazır halde geri dönüştürülmüş hammaddeye dönüştüren devrim niteliğinde bir yeni nesil teknoloji girişimi olarak dikkat çekiyor.

- Yeşil enerjiye yatırım

Sanko Tekstil Genel Müdürü Gökhan Aydın’ın verdiği bilgiye göre, Sanko Tekstil, ülkemizde kendi sektöründeki en büyük kurulu güneş paneli enerji sistemlerinden birine sahip. İplik ve kumaş üretiminde yenilenebilir enerji kullanıyor. Son yatırımlar sayesinde, enerji ihtiyacı yüzde 30'a varan oranlarda yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. Bu sayede karbon ayak izi yüzde 20’ye varan oranlarda azaltılabiliyor.

Sanko Enerji, hidroelektrik, rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji santralleri ile tamamen yenilenebilir kaynaklardan toplam 1.000 MW kurulu güce sahip. 2008 yılından bugüne kadar 6 hidroelektrik santrali, 6 rüzgâr santrali, 3 jeotermal santrali ve 2 güneş enerjisi santraline toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Hedef, toplam kurulu gücü 2030’a kadar 2.000 MW’ın üzerine çıkarmak. Ayrıca şirketin uluslararası alanda da büyüme planları bulunuyor.

- Yenilikçi sürdürülebilir ambalaj üretimi

Dünyanın ve Avrupa'nın önde gelen esnek ambalaj film üreticisi konumunda olan Süper Film Ambalaj, 5 kıtaya ihracat gerçekleştiriyor. Lüleburgaz'da kurulan yeni üretim hattıyla Uzak Doğu ve Amerika kıtası hariç, üretim kapasitesiyle dünyadaki en büyük 9’uncu ambalaj filmi üreticisi konumuna ulaşacak.

Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Fahri Özer’in verdiği bilgiye göre, kuruluş Ar-Ge çalışmaları yaparak sürdürülebilir, yenilikçi ambalajlar üzerinde çalışıyor. Karada yetiştirilen deniz yosunlarından geliştirdiği SUPEX 2011 ALG BOPP filmi (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film), Dünya Ambalaj Örgütü tarafından WorldStar Ödülüne değer bulundu.

7- Eşitlikçi İK politikası

Sanko Holding, Grup şirketlerinde kadın istihdamını artırmanın yanı sıra kadınların yönetimde daha aktif görev almaları için hem yerel hem de ulusal ölçekte projeler üzerinde çalışılıyor. Tekstilde, bölgedeki kadın istihdamını artırmak için öncelikli çalışmalar yürüterek kadın çalışan sayı yüzde 30 seviyelerine çıkarıldı. Bu çabalar sonucunda SANKO Tekstil, 2022 yılında Kincentric tarafından ‘Yılın işvereni’ seçildi. 2023 yılında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TİSK tarafından verilen ‘Beyaz Bayrak’ ödülüne değer görüldü.

Konukoğlu: “Şehrin yaşamına dokunan bir aile”

Sanko Holding Konukoğlu ailesinin beş nesildir üretimiyle istihdam sağlamak yerel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunma vizyonuyla yoluna devam ediyor. Aile kazandığını Gaziantep’e yatırıyor. Yeni tesisler kuruyor, sosyal yapıya katkıda bulunan büyük toplumsal projelere imza atıyor.

Konukoğlu ailesini en doğru biçimde Zeugma Mozaik Müzesinde, düzenlenen özel söyleşisi öncesinde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tanımlıyor: “Bazı aileler vardır, hastanesiyle, okuluyla, üniversitesiyle, şehrin yaşamına dokunur. Konukoğlu Ailesi de öyledir. “

Sanko Holding’in 120. Yıldönümünü kutluyor, ülkemizde Konukoğlu ailesi gibi yatırımcıların ve Sanko gibi kuruluşların sayısının artmasını diliyoruz.