Şarj istasyonu işinde, 0001 No’lu lisansın sahibi olmayı nasıl başardı?

Sanayisi en gelişmiş illerimizden Gaziantep’te mukim Akcanlar Holding’in enerji şirketi Enyakıt AŞ, 2020’den bugüne Türkiye genelinde elektrikli araçlar için 127 şarj istasyonu kurdu. Yılsonunda bu sayı 300’ü aşacak. Üstelik firma, fosil yakıtlardan bildiğimiz taşıt tanıma sistemini de elektrik şarjı için uyarladı. Dahası da var. Enyakıt, Türk Hava Yolları (THY) Yolcu Programı Miles&Smiles ile de sözleşme imzaladı. Enyakıt üyeleri, araçlarını şarj ederken mil de kazanıyor. Akcan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özcan Akcan ve Enyakıt AŞ Genel Müdürü Tayfun Şenses ile sohbet ediyoruz. Şenses, şirketle ilgili rakamları sıralayınca arkasındaki gücü merak ediyorum. Özcan Akcan’a “Gaziantep’teki bir firmanın, dev holdinglerin yatırımlar yaptığı bir alanda bu kadar hızlı büyümeyi nasıl başardığını” soruyorum. Akcan şöyle başlıyor anlatmaya:

“Biz sanayiciyiz, tekstilde büyük üreticilerdeniz. Babamız Mehmet Akcan, 1942’de kuyumculukla başlamış. 1990’lara gelince farklı sektörlere yatırım kararı alınmış ve akaryakıt istasyonu yatırımları yapılmış. 1995’te de tekstile girmişiz. Pamuk ipliği üretim tesisi, open-end üretimde Türkiye’de ilk 5’teyiz. Gaziantep’te iki fabrikamızda günlük 100 ton iplik üretimimiz var. Kardeşim Şakir Bey ile işlerimizi yönetiyoruz. Grubumuzda çalışan sayımız 1000 civarında. Bu yılsonunda 1.100 kişi olacak. Ciromuz da bu sene 8,5-9 milyar liraya ulaşabilir. Otomotivde bayiliğimiz ve satışımız var. Gaziantep’te turizmde Divan ve Grand otellerimiz var. GES yatırımlarımız oldu 7 MW çatı ve 4,3 MW’de sahada kurulu kapasite yaptık. 4,4’ü de yeni devreye alacağız. Yılsonunda güneş enerjisi kurulu gücümüz 20 MW olacak. Uzun yıllardır faaliyet gördüğümüz enerjide şimdi farklı bir büyüme için de kararlıyız.”

Şarjda ilk lisansı biz aldık, hedef ilk 5’te olmak

Özcan Akcan’ın bir çırpıda anlattıkları güzel ama ‘şarj istasyonunda bu kadar iddialı olmanın’ başka bir gerekçesi var mı? Bu sorunun yanıtı daha da ilginç oluyor:

“Biz, aynı zamanda enerjide de büyüğüz. Ciro bazında Shell’in Türkiye genelindeki en büyük bayisiyiz. 3 ilde 5 istasyon, 12 ilde de madeni yağ satıyoruz. Bu faaliyetlerimizin 35 yıllık geçmişi var, geçen yıl da yaklaşık 5 milyar lira ciro yaptık. Akaryakıttaki yıllarımızın getirdiği bir avantajla da Türkiye genelinde taşıt tanıma yapıyoruz. Yaklaşık 60 bin araçta bizim taşıt tanımamız çalışıyor, bu kadar bir filonun taşıt tanımasını yönetiyoruz. Doğal olarak elektrikli araçlar çoğalmaya başlayınca müşterilerimizden ‘elektrik için de taşıt tanıma’ talebi geldi. Biz de teknolojini geliştirdik ve en-ix teknolojisiyle elektrik için taşıt tanıma başlattık. Bu, dünyada ilk uygulama oldu. Bunları yapıca da şarj istasyonları kurmak için lisans almak istedik, aldık. Herkes başta düşünürken Enyakıt şirketimizle Türkiye’de 0001 No’lu ilk lisansın sahibi olduk. Şu sıralar ülkemiz genelinde elektrikli şarj istasyonları kurmak için alınan lisans sayısı 187’ye yükselmiş durumda. Akaryakıtta lisans sayısı 30’larda. Zaten ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 95’i sadece 5 akaryakıt dağıtım şirketinin. Biz de en azından elektrik şarj istasyonlarından önümüzdeki dönemde ilk 5’te olmayı hedefledik.”

Araçlara ayda 3,2 milyon liralık elektrik satıyoruz

Özcan Akcan’a, Enyakıt’ın son rakamlarını soruyorum. Yanıtı şöyle oluyor: “Şu anda ülkemiz genelinde 100 bine yakın elektrikli araç var. Bunların 22 bini bizden alıyor ve bunun da 2 bine yakını filo. Elektrikli araçlarda ilk filo yönetim sistemini de biz kurmuş olduk. Enyakıt’ta aylık ortalama 3,2 milyon liralık elektrik satıyoruz. Şarj istasyonlarımızı ülke geneline yaymak için ekibimizle sadece bir yılda 150 bin kilometre yol yaptık. Elektrikli arabayla biz de yolda kaldık ama yılmadık.”