Satışlar yoğun, biz işimize bakalım

17 Temmuz’da, ‘‘Amerikan ekonomisi zaten patinaj yapıyor. Fed bu ay faizi indirmeli. İndirim eylülde yapılırsa, başkanlık seçimi öncesinde bu hamle siyasi olarak da algılanır.’’ yazdım. Geçen haftaki toplantıda faiz indirimi yapılmadı. Cuma günkü ABD istihdam raporu zayıf gelince, piyasalarda yoğun satışlar yaşandı.

Piyasa, eylülde 50 baz puanlık indirime şu aşamada yüzde 85 olasılık veriyor. Hatta bir ara toplantı ile faiz indirimi dillendiriliyor. Algı bir anda böyle değişiyor. Geçen haftaki yazıda, ‘’Seçim tartışması bitti. Ekime kadar, başkanlık seçimi değil, Amerikan ekonomisinde bir resesyon konuşulur’’ vurgusunu yaptım. Önümüzdeki haftalar böyle geçecek. Dünyanın en önemli borsa endeksi S&P 500’ün yılbaşından beri getirisi, cuma günkü istihdam raporu öncesinde yüzde 15 idi. Rasyonel bir yatırımcı, bu yüzde 15’in üzerine, altı aylık Amerikan Hazine bonosundan yılsonuna kadar yüzde 2 garanti faiz kazanmayı düşünür. Modern piyasalar, yatırımcıları açgözlü olmaya itiyor.

Japon Yeni üzerinden carry trade stratejisi biraz mola verir. Bir noktada tekrar başlar. Küresel yatırımcılar yüksek getiri peşinden koşmaya devam ederler. Uyguladığımız ekonomi politikasından vazgeçmeyelim. Ekonomi yönetimini zor bir sonbahar bekliyor. Eleştiriler artacak. Reel sektör; ama kur seviyesi için, ama kredi koşullarının gevşetilmesi için sesini yükseltecek.