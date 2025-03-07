Savaş, barış ve kaynakların gölgesinde küresel satranç

Prof. Dr. Ali Kahriman

İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dünya ekonomisi, yerin derinliklerinden çıkarılan stratejik hammaddelere bağımlı halde yol alıyor. Nadir elementler, modern teknolojinin ve sanayinin temel taşları olmasının yanı sıra, küresel güç mücadelelerinin de yeni silahı haline geldi. Ancak bu süreç, bir paradoksu da beraberinde getiriyor: Yeşil enerji dönüşümüne öncülük eden ülkeler, madenciliğin çevresel etkilerini gerekçe göstererek kendi rezervlerini kullanmaktan kaçınırken, dış kaynaklara yöneliyor ve gelişmekte olan ülkeleri hammadde sağlayıcısı olarak konumlandırıyor.

Madencilik ve çevre arasındaki ilişki bir çatışma değil, bilim ve mühendislikle dengelenebilecek bir süreçtir. Ancak popülist çevreci söylemler, madenciliği şeytanlaştırarak, sürdürülebilir kalkınmanın önünde büyük bir engel oluşturuyor. Türkiye, bu küresel baskıların ötesine geçerek kendi madencilik politikalarını bilimsel bir perspektifle yeniden ele almak zorunda.

Güç Dengeleri ve Kaynak Mücadelesi

Günümüzde Dünya, yalnızca ideolojilerin değil, enerji ve maden kaynaklarının da savaş alanına döndüğü yeni bir jeopolitik döneme girmiş durumda. Ukrayna-Rusya savaşı, klasik bir toprak mücadelesinin ötesinde, küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir enerji ve hammadde rekabetinin sahnesi haline geldi.

Bu savaşın perde arkasında nadir elementler, enerji güvenliği ve sanayi üretimi yatıyor. ABD ve Avrupa Birliği, Çin’in nadir elementler üzerindeki tekelini kırmak isterken, Rusya da yaptırımlara rağmen elindeki doğal kaynakları stratejik bir silah olarak kullanıyor. Tam da bu noktada, Trump ve Putin ekseninde şekillenen olası barış görüşmeleri, yalnızca Ukrayna’nın geleceğini değil, aynı zamanda küresel enerji ve madencilik politikalarını da belirleyecek. Bu bağlamda yakın gelecekteaşağıdaki olasılıklar söz konusu olacaktır.

- ABD, Ukrayna’ya olan desteğini azaltarak barış görüşmelerine ağırlık verebilir.

- Avrupa, Rusya ile ekonomik ilişkilerini yeniden yapılandırmak zorunda kalabilir.

- Çin’in maden tedarik zinciri üzerindeki gücüne karşı yeni ortaklıklar kurulabilir.

Peki, Türkiye bu satranç tahtasında nasıl bir hamle yapmalı? Bu noktada Türkiye, sadece bir arabulucu değil, aynı zamanda bu krizden stratejik kazançlar elde edebilecek bir aktör olmak zorundadır.

Türkiye İçin Stratejik Bir Yol Haritası: Atatürk’ün Madencilik, Çevre ve Kalkınma Vizyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, sanayileşmenin ve ekonomik bağımsızlığın en temel unsurlarından biri olarak madenciliği görmüştür. 1935 yılında kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), ülkenin yer altı kaynaklarını bilimsel yöntemlerle keşfetmek ve değerlendirmek amacıyla kurulmuştur. Aynı dönemde Etibank’ın teşkili, Türkiye’nin kendi madenlerini çıkarıp işlemesi gerektiğine dair güçlü bir vizyonun ürünüdür.

Ancak Atatürk’ün kalkınma yaklaşımı sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe de dayanıyordu. Ağaçlandırma seferberlikleri, erozyonla mücadele ve tarımsal planlamalar, doğal kaynakların korunmasını da içeren geniş bir perspektifin yansımasıdır. Bugün bu miras, çevre ve madencilik dengesinin bilimsel yöntemlerle sağlanabileceğini gösteren bir pusuladır.

Türkiye, Atatürk’ün çizdiği bu vizyon doğrultusunda madencilikte bağımsızlığını artırmalı, çevresel kaygıları bilimsel verilerle yönetmeli ve kalkınma ile doğa arasındaki dengeyi sağlamalıdır.

Türkiye’nin Madencilik Politikası Nasıl Olmalı?

Uzun yıllara dayanan mühendislik ve saha deneyimi, madenciliğin doğru politikalarla sürdürülebilir hale getirilebileceğini gösteriyor. Türkiye’nin izlemesi gereken madencilik politikası şu başlıklar altında ele alınmalıdır:

Kaynak Bağımsızlığı ve Teknoloji Gelişimi

Türkiye, sadece nadir elementleri çıkarmakla kalmamalı, bunları işleyebilecek ve ileri teknolojiye dönüştürebilecek sanayi altyapısını geliştirmelidir.

Kritik minerallerin çıkarılması ve işlenmesi için kamu-özel sektör iş birlikleri artırılmalıdır.

Çevre Popülizmi Yerine Bilimsel Madencilik Politikaları

Madencilik ile çevre arasındaki ilişki, bilimsel yöntemlerle yönetildiğinde çatışma değil, bir uyum sürecidir.

Çevresel duyarlılığı artırırken, madenciliği tamamen yasaklamaya yönelik popülist söylemlerden kaçınılmalıdır.

Uluslararası Dengeler ve Enerji Politikaları

Türkiye, Rusya ve Batı arasındaki dengeleri iyi yöneterek enerji ve hammadde bağımsızlığını korumalıdır.

Avrupa’nın enerji ve maden bağımlılığı konusunda Türkiye’yi bir köprü olarak görmesi sağlanmalıdır.

Akılcı ve Stratejik Bir Madencilik Politikası

Hammadde tedarikinde Çin’e olan bağımlılığı azaltarak, yerli kaynakların işlenmesine öncelik verilmeli.

Nadir elementler konusunda AR-GE yatırımları artırılmalı ve Türkiye, madencilikte hammadde ihracatçısı değil, teknoloji üreticisi konumuna yükselmelidir.

Batı’nın Ukrayna’daki madencilik hamlelerine karşı Türkiye, kendi rezervlerini nasıl değerlendireceğini stratejik bir çerçevede belirlemeli.

Popülizmden Uzak, Gerçekçi Bir Madencilik Perspektifi

Çevreci söylemler üzerinden madenciliğe karşı çıkmak yerine, sürdürülebilir madenciliğin nasıl yapılacağını ortaya koyan bir yaklaşım benimsenmeli.

Madenlerin işlenmesiyle birlikte, yerli teknoloji üretimi desteklenmeli ve Türkiye, nadir elementler konusunda sadece tedarikçi değil, aynı zamanda işleyen ve satan bir ülke konumuna yükselmelidir.

Türkiye’nin Atması Gereken Somut Adımlar

Stratejik Maden Politikası ve Kamusal Bilinçlendirme

Türkiye, stratejik minerallerini belirleyerek, bu alanlarda özel teşvik programları oluşturmalıdır.

Kamuoyundaki madencilik algısını değiştirmek için, bilimsel verilerle desteklenmiş bilgilendirme kampanyaları yürütülmelidir.

Sürdürülebilir Madencilik ve Yeşil Teknolojiler

Türkiye, çevre ile uyumlu madencilik süreçleri geliştirmeli ve geri dönüşüm teknolojilerine yatırım yapmalıdır.

Nadir elementler, yalnızca çıkarılarak değil, atık yönetimi ve geri dönüşüm yoluyla da kazanılmalıdır.

Enerji ve Madencilik Entegrasyonu

Nadir element madenciliği, enerji politikalarıyla entegre edilerek Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedefleriyle uyumlu hale getirilmelidir.

Batarya üretimi, elektrikli araçlar ve yüksek teknoloji sektörleri için Türkiye’de üretim tesisleri kurulmalıdır.

Sonuç: Türkiye, Küresel Madencilik Sahnesinde Oyuncu mu, Seyirci mi Olacak?

Madencilik, sanayi devrimlerinin ve küresel güç mücadelelerinin merkezinde yer alıyor. Türkiye’nin bu yeni çağda pasif bir hammadde tedarikçisi mi yoksa ileri teknoloji üreten bir güç mü olacağı, bugün alınacak kararlarla şekillenecek. Madencilik ve çevre arasındaki ilişki, doğru yönetildiğinde bir çatışma değil, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biridir. Türkiye’nin jeopolitik konumu, yer altı zenginlikleri ve bilimsel potansiyeli, ona bu oyunda güçlü bir konum kazanma fırsatı sunuyor. Ancak bu fırsatın değerlendirilmesi için iktidarın ve muhalefetin popülist söylemleri bir kenara bırakıp, uzun vadeli bir madencilik ve enerji stratejisi geliştirmesi gerekiyor. Türkiye’nin geleceği, yer altındaki zenginlikleri nasıl yönettiğine bağlı olacak.

Bugün Türkiye’nin önünde, küresel dengeleri değiştirebilecek bir fırsat var. Soru şu: Türkiye bu fırsatı değerlendirecek mi, yoksa küresel aktörlerin oyununu dışarıdan mı izleyecek? Özetle, savaşın ve barışın gölgesinde, Türkiye ya stratejik bir aktör olacak ya da küresel güçlerin madencilik sahası olarak kalmaya devam edecek. Seçim bizim…