Sirena Marine yatlarının yüzde 40’ı ABD sularında

TİM verilerine göre Türkiye’nin en büyük yat ihracatçısı unvanını elinde bulunduran Sirena Marine, üretiminin yüzde 40’ını ABD’ye gönderiyor. Şirket yedi bayisinin bulunduğu ABD’de kendi segmentinde ilk üçte.

2023’te ihracatını önceki yıla göre dolar bazında yüzde 69 artırarak 98,9 milyon dolara yükselten şirket TİM İlk 1000 İhracatçı Araştırması sonuçlarına göre, 2023’te önceki yıla göre 240 basamak birden atlayarak, 288’inci oldu. 150 dönümün üzerindeki Bursa Orhangazi tesislerinde üretim yapan şirketin Yalova’daki yeni yatırımı ile üretim kapasitesi yıllık 53’ten 60 adete çıkıyor. Bu yılsonunda 145 milyon Euro ciro yapmayı, 2025’te bu rakamı 165 milyon Euro’ya çıkartmayı planlayan şirket, 1200 kişiyi istihdam ediyor. Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, şirketlerinin yeni hedeflerini açıklamak üzere Bodrum’da basın buluşması ve bir lansman gecesi düzenledi.

Lansman öncesi açıklamalarda bulunan İpek Kıraç, ABD gibi baskın oldukları pazarların sayısını artırmak için üretim kapasitelerini büyütmeye devam edeceklerini söyledi. 2006'da kurulan şirketlerinin hisselerinin tamamını 2015’te devralmasının ardından hedef büyüttüklerini kaydeden Kıraç, “2016’da Sirena Yachts’ı tanıttık. Acımasız bir rekabetin olduğu lüks motoryat sektörüne Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olarak giriş yaptık. Bu kararın ne kadar doğru olduğunu bugünkü başarılarımızdan görüyoruz" dedi.

Son üç yılda ciro artışı yüzde 25

Şirketin CEO’su Çağın Genç de sorularımızı yanıtlayarak, “Cesur adımımızı İpek Hanım ‘motoryat yapalım’ deyince attık. Kendi yarattığımız ilk modelimiz Sirena 64’ü 2017'de Düsseldorf’ta podyuma çıkarttık. Sipariş yağmuruna tutulduk. Sonra seriye uzunlukları 58-88 feet arasında değişen yeni modelleri ekledik” diyerek, şunları söyledi: “Şimdi 10 milyon Euro’luk yatırımla üretim hattımızı büyüttük. Bazı modellerde 2025’e kadar üretimimiz satılmış durumda. Daha da büyüyeceğimiz bir yatırıma daha imza atacağız. Son üç yıldır ciro artışımız yüzde 25.”

İSO İkinci 500’de 274 basamak atladı

-Sirena Marine, işe 2006’da Azimut Yacht’ın teknelerini üreterek başladı. Azimut-Benetti Grubu ile olan iş birliği 2008’de bir ortaklığa dönüştü. 300’e yakın Azimut-Benetti markalı teknenin üretimi Türkiye’de gerçekleşti.

-2015’te kendi markasıyla üretim yapmaya karar veren Sirena Marine, Azimut-Benetti ile iş ortaklığını karşılıklı olarak sonlandırdı. Ortaklık bitse de bir süre daha Azimut’a tekne üretmeye devam etti.

-Şirket, “Azuree, Euphoria ve Sirena Yachts” olmak üzere üç marka için yüzde 100 yerli işçilikle üretim yapıyor. Tuzla’da hangarı olan şirket, 2017’de T.C. Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Ar-Ge Merkezi unvanını aldı.

-Şirket, İSO İkinci 500 listesinde de 2023’te gerçekleştirdiği 2.7 milyar TL’lik üretimden satışlarla, önceki yıla göre 274 basamak birden atlayarak 326. sıradan 52. sıraya yükseldi.

-Sirena Marine, İspanya, İtalya ve Fransa gibi güçlü olduğu diğer pazarlardan sonra Avrupa’da bu yıl İngiltere pazarına da girmeyi hedefliyor. Aynı zamanda Asya’da da Çin, Tayland ve Hong Kong gibi ülkeler de şirketin radarında…

-Kompozit malzeme üretimini kendi yaparak fark yaratan şirketin yatları yakıt dostu olmasıyla öne çıkıyor. Şimdi de hem paralel hem seri hibrit modelleri ile daha çevreci olacak.

SİRENA 118’İN DÜNYA PRÖMİYERİ MONACO’DA:

Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, CEO Çağın Genç (sağda) ve Ticari Grup Direktörü Ali Önger, 2026’da suya indirecekleri süper yatları Sirena 118’i tanıttı. Gövde tasarımı Germán Frers, iç tasarımı Cor D. Rover ve dış tasarımı Sirena Marine tarafından hazırlanan model, eylül sonunda Monaco Yacht Show’da tüm dünyaya duyurulacak.

Koç Ailesi yalnız bırakmadı

Sirena Marine için yapılan lansman, İpek Kıraç’ın iş insanı kimliği ile Türkiye’de düzenlediği ilk organizasyon oldu. Onu daha çok annesinin adını taşıyan ve yoksun kız çocuklarının gelişimine adadığı “Suna’nın Kızları”nın çalışmalarında basın önünde görüyorduk. Oysa, karşımızda babası ile yaşadıkları anlaşmazlıktan sonra şirketin hisselerini devralmış, elini taşın altına koyarak sadece yelkenli değil mega yat üreten bir şirket yaratmış genç bir iş insanı vardı. Sirena Marine, bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde 288’inci sıraya yükselmiş durumda. Bodrum’da düzenlenen lansman gecesinde bu başarı, Koç ailesinin de fertlerini bir araya topladı.