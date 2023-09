Sonbaharda cazı yaşamak…

Caz, 80 kuşağı olarak hayatımızda hep vardı. İstanbul’daki caz mekânları (o yıllarda şimdi tarih olan caz kulüpleri vardı) Zihni, Ortaköy Ziya, Yeniköy ve Cihangir Bilsak, Ece Bar, Korukent Cazbar, Taksim’deki Bodrum Caz Kulüp sık sık ziyaret ettiğimiz yerlerdi. Festivallere gelen dünya cazının devleri ile Türk cazcıların birlikte yaptıkları jam session’ların peşinden koşar; nerede çalacaklarını öğrenip gecenin bir vaktinde soluğu oralarda alırdık. Kimi mekânın sahipleri kimisinin barmen veya barmeidleriyle arkadaş olmuştuk.

Sevgili dostum Oğuz Durukan ve Erol Pekcan, Tuna Ötenel, Neşet Ruacan hayranlıkla dinlediğimiz cazcılardı. Cazı, heyecanla aldığımız kasetlerin kayıt kalitesini beğenmediğimizden onlarla yetinmeyip “doğru tınıları” yakalayabilmek için canlı canlı konserlerde izleme çabasına girmiştik.

Böyle bir ortam vardı da bir caz festivalimiz niçin yoktu. O da oldu, 1980’lerin ortalarında artık Bilsak Caz Festivali’ni de takip eder olmuştuk. Ta ki 1989’daki son etkinliklerine kadar kaçırmadık. 1990’larda caz da caz kulüpleri de İstanbul’un gece hayatından çekilmeye başladı. Neyse ki 2002’de sevgili Zuhal ve Önder Focan, Nardis’i açtılar. Beş yıl boyunca tam karşı köşesindeki 1879 tarihli apartmanın en üst katında Topkapı Sarayı ile karşı karşıya oturdum… Zaman zaman da Nardis’e caz dinlemeye gittim. Benim için daima caza doyduğum bir vaha oldu.

90’ların başında güzel bir şey oldu, Akbank Caz Festivali hayatımıza girdi (1991). Dünyanın en önemli caz müzisyenlerinin yanı sıra gelecek vaat eden genç kuşaktan yeni isimlerin de yıldızlarının parlamasına destek olmayı hedefleyen bir etkinlikti. Bizim caz arayışımıza merhem olmuştu. Akbank Caz Festivali yıllar içinde gelişti, gelişti ve bugün paneller, atölyeler, film gösterimleri, dinletiler ve sosyal sorumluluk projeleriyle çok yönlü bir organizasyon haline geldi. Avrupa’nın en prestijli caz festivalleri arasına girdi.

Bu yıl da “şehre caz geldi.” Akbank Caz Festivali, 23 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında 33. kez şehrin kapılarını caza açacak. Bir başka güzellik, 33. yılında tam 33 konsere ev sahipliği yapacak. Festival, dünya ve Türk caz sahnelerinden 150’ye yakın sanatçının birbirinden özel performanslarıyla müzik severleri karşılayacak.

33. Akbank Caz Festivali’nde; caz müziğinin önemli temsilcilerinden fusion müziğin geride kalan yaklaşık 50 yılını şekillendiren müzisyenlerden Al Di Meola, caz sahnesinin en saygın trompetçilerinden biri olarak anılan ve bugüne dek beş Grammy Ödülü kazanmasının yanı sıra Spike Lee filmleri için yaptığı kompozisyonlarıyla iki kez Oscar Ödülü’ne aday gösterilen Terence Blanchard feat. the E-Collective with Turtle Island Quartet, iki virtüöz duonun bir araya gelip bir quartet formunu aldığı, heyecan verici bir quartet Sissoko/Segal/Parisien/Peirani ‘Les Egarés’, cazın geleceğini şekillendiren besteci ve icracılardan biri olarak tanımlanan alto saksafoncu Lakecia Benjamin, henüz 20’lerinin ortalarında olsa da Bob Dylan, Wynton Marsalis, Solange Knowles gibi isimlerle üretimlerde bulunmuş bir yetenek Immanuel Wilkins ve ses paletini her daim zenginleştirmeyi misyon edinen, ilham havzası epey geniş bir alana yayılan Joe Acheson’ın stüdyosunda filizlenen Hidden Orchestra gibi isimler sahne alacak.

Akbank Caz Festivali’nin organizasyon ve içerik planlaması ilk yılından beri Pozitif işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Pozitif, İstanbul’daki müzik organizasyon boşluğuna cevap verecek bir oluşum olarak sevgili dostum Memo’nun (Mehmet Uluğ) vizyonuydu. Cem’i (Yegül) de ikna ederek alternatif bir hayat kurma çabasına girmişti. İkili önce turizm konusunda araştırmalar yapmış, sonra İstanbul’un müzik/konser/festival dünyasındaki boşluğu fark edip kardeşi sevgili Ahmet’in de katılımıyla kültürel hayatta faaliyetler gösterecek Türkiye’nin öncü konser, festival ve canlı gösteri organizasyon şirketi Pozitif’i kurmuştu. Ne yazık ki Mehmet’i çok erken, 2013 yılında kaybettik. 10 yıl olmuş, etkinliklerde gözlerim hâlâ onu arıyor! Pozitif onu her fırsatta anarak etkinliklerini sürdürüyor. Kuruluşundan 2013’e kadar festivalin direktörlüğünü üstlenen Mehmet Uluğ’u ve şehrin müzik hayatına bıraktığı derin izleri, aramızdan ayrılışının onuncu yılında anmak için 6 Ekim akşamı İlhan Erşahin & Friends ile Babylon sahnesinde buluşulacak.

Festivalin açılışı; 23 Eylül’de Mercan Dede Live DJ Set with Secret Tribe projesi ile Müze Gazhane sahnesinde başlayacak. Carole King, Radiohead, Sting, Björk, Pink Floyd, Bee Gees ve daha nice efsanevi isimden gözde parçaların Türkiye caz sahnesinden kadın müzisyenler ve kadın şarkıcıların yorumuyla sunulacağı Ladies and New Standards projesi festivalin özel bölümlerinden biri olacak.

Akbank’ın 75’inci kuruluş yıl dönümüne denk gelen 33. Akbank Caz Festivali’nin bu yıl çok daha büyük bir önem taşıdığını belirten Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil şöyle diyor:

“Geleceğin Türkiye’sini yaratmayı bankacılığın ötesinde bir sorumluluk olarak görüyoruz. 75. yılımızı kutladığımız bu önemli senede de geriye dönüp baktığımızda, Akbank adının kültürle, sanatla ve Türkiye’nin en köklü caz festivaliyle anılmasından dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Bugün dünyanın en iyi festivalleri arasında yer alan Akbank Caz Festivali farklı kültürlerden ve yaştan müzisyenleri destekleyerek evrensel bir mirasa sahip çıkıyor ve ülkemize önemli bir zenginlik katıyor. Bu değeri, tüm sanatseverlerle birlikte daha nice yıllar yaşatacağız.”

Akbank Caz Festivali’nin uluslararası arenada ses getiren çalışmalarıyla dikkat çektiğini belirten Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı “Avrupa’nın en prestijli caz festivalleri arasında yer alan ve yurt dışı katılımcı sayısı her geçen yıl artan Akbank Caz Festivali, uluslararası bir değer olarak yolculuğunu sürdürüyor. Farklı disiplinlerden seslere yer veren zengin programıyla şehrin kültür ve sanat damarlarını besliyor. Büyük bir gururla bu yıl 33. kez gerçekleştirdiğimiz festivalimiz yaklaşık 150 sanatçının sesleri ve tınısıyla hepimizi büyülemeye hazırlanıyor” şeklinde konuşuyor.

Sonbahar, cazı yaşamak için en uygun mevsim diye düşünüyorum. Ve yaş aldıkça bu duygum daha da artıyor. Bu sene de festivali kaçırmayın derim. Biletleri Biletix’ten alabilir, festival hakkında detaylı bilgi için www.akbanksanat.com ve www.akbankcaz.com adreslerinin yanısıra instagram.com/AkbankSanat, facebook.com/AkbankSanat, twitter.com/AkbankSanat adreslerini takip edebilirsiniz.