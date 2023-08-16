Spekülatör aldı, dolar yükseldi

Küresel gösterge, Amerikan 10-yıllık tahvil faizi, Kasım 2022’den beri en yüksek seviyesini dün gördü. Tahvil piyasası, ABD’deki enflasyon verilerine şu aşamada pek duyarlı gözükmüyor. Arz-taleple ilgili bir durum olabilir.

Fitch’in, ABD’nin kredi notunu iki hafta önce indirmesi bir neden olarak ileri sürülüyor. Not indirimi gerçekleştiğinden itibaren, faiz 50 baz puan arttı. İnsanlık tarihinin en çok gelir yaratan kuruluşu Amerikan hükümetiyken, bu kuruluş Fed aracılığıyla dominant rezerv para doları basabiliyorken, AAA notu gidiyorsa, dünyada kimsenin bu nota sahip olmaması gerekir.

Faizdeki bu yükseliş, tabii doları destekliyor. Dolar endeksinin yüzde 58’ini oluşturan EUR/USD paritesinin 1,1275’ten 1,0875’e kadar düşmesinin temel nedeni, spekülatörlerin dolarda aldıkları yüklü satış pozisyonlarıydı. Dolarda toplam satış pozisyonu kısa bir süre önce 25 milyar doların üzerindeydi. Bu pozisyonların toplamı 25 milyar doların üzerine çıktığında, bir düzeltme hareketi oluyor. Yaşanan budur.