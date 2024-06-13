Sporcularımızın başarıları gençleri ve çocukları spora katılmaya teşvik ediyor

P&G Türkiye 10 yıldır yürüttüğü Yıldız Anneler Projesi kapsamında hem genç sporculara destek oluyor, hem de onların annelerini çalışmaya dahil ederek morallerinin daha yüksek olmasını sağlıyor.

Olimpiyatlara kısa bir süre kala P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ev sahipliğinde “Yıldız Anneler 10. Yılında Paris 2024 Yolunda” temalı bir buluşma düzenlendi.

Toplantıya Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ile olimpik ve paralimpik sporcular ve anneleri katıldı.

Proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaların paylaşıldığı toplantıda milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu ve annesi Duygu Çakıroğlu ile paralimpik sporcumuz Abdullah Öztürk ve annesi İkbal Öztürk’ün konuşmacı olarak yer aldığı Yıldız Anneler Paneli düzenlendi.

Gazeteci- Yazar Ömür Kurt’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, sporun yaygınlaşmasında annelerin rolü ve projenin çocukları ile gençlerin gelişimine verdiği katkı ele alındı.

Paris 2024 Yolunda 47 Sporcu ve Annesine Destek

Olimpiyat sponsoru P&G’nin Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, konuşmasında 10 yıldır yürütülen program çerçevesinde sporculara eğitim ve ekipman sağlamanın yanı sıra olimpiyatlara katılan sporculara ve annelerine de destek verdiklerini vurguladı.

Turnaoğlu, ayrıca Yıldız Anneler projesi altında sporda eşitliğe ve kapsayıcılığa katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile iş birliği yaparak 10 paralimpik sporcu ve annesini desteklemeye başladıkları bilgisini verdi. Böylece P&G’nin Paris 2024 yolunda desteklediği sporcu ve anne sayısı 47’ye ulaştı.

Düzenli spor yapma oranı her 10 çocukta 5 çocuğa yükseldi

P&G’nin, Türkiye’de spor kültürünü yaygınlaştırmak ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla 2014 yılında başlattığı proje kapsamında desteklediği gençler toplam 13 madalya kazandığımız Tokyo Olimpiyatları’ndan ülkemize 8 madalya ile dönmüştü. 2024 Paris Olimpiyatlar’da temsil edecek 47 sporcumuzun da başarılı sonuçlar elde etmelerini diliyoruz.

Yıldız Anneler toplantısında konuşan Tankut Turnaoğlu’nun paylaştığı 5 yılda bir yapılan Spor Kültürü Araştırması’nın 2024 sonuçlarına göre, çocukların ve gençlerin spora katılım oranlarında önemli bir yükseliş söz konusu.

Yaş, bölge ve cinsiyet kırılımında Türkiye’nin tüm bölgelerini temsil edecek şekilde 600 kişiyle yüz yüze görüşerek yürütülen araçtırmanın sonuçları çok olumlu gelişmeler olduğunu ortaya koyuyor.

Verilere göre,

2014 yılında 10 çocuktan sadece 2’si düzenli spor yaptığını belirtirken, 2019’da bu sayı 10 çocuktan 3 çocuğa çıktı. 2024 araştırması ise her 10 çocuktan 5 çocuğa çıktığını gösteriyor.

10 yıl içinde spor yapan kız çocuklarının oranı yüzde 27, spor yapan erkek çocukların oranı yüzde 15 artmış.

Kız çocukları arasında en popüler düzenli sporların sırasıyla atletizm, voleybol, spor salonları ve dans; erkeklerde ise sırasıyla futbol, atletizm, basketbol ve su sporları olduğu görülüyor.

Çocuklarının sporu bir meslek olarak seçmesini isteyen ebeveynlerin sayısı 5 yıl öncesine oranla yüzde 18 artarak, yüzde 55’e ulaşmış.

Gündoğan: “Küçük Adımlarla Büyük Farklar Yarattık”

Toplantıda konuşan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan şu yorumu yaptı: “81 ilde 81 okula spor malzemesi hedefiyle uzun yıllardır ülkemizin hemen her köşesinde küçük adımlarla büyük farklar yarattık. Yurt çapındaki okullarımıza spor malzemesi temin ederek çocukların sporla tanışmasına, öğretmenlerinin onlara spor sevgisi aşılamaya devam etmesine vesile olduk. 6 Şubat deprem felaketinden hemen sonra P&G Türkiye ve diğer partnerimiz TOG (Toplum Gönüllüleri) Vakfı iş birliğiyle Gaziantep’te bir Umut Evi inşa ederek bölgenin uzun vadeli iyileşme planına bir umut tohumu da biz ektik. Açtığımız spor okuluyla sporun iyileştirici gücünü bölgedeki çocuklara ve gençlere taşıyarak, toplumumuza kalıcı bir fayda sağlıyoruz.”

Aksu: “Toplumda Birçok Önyargıyı Değiştiren Güçlü Bir Dokunuş”

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ise "P&G’nin spora verdiği desteği daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir platforma taşıyarak 10 yıldır devam eden projesini ‘Yıldız Anneler’ şeklinde değiştirmesi ve Paris 2024 Yolunda, 10 paralimpik sporcumuzu ve yıldız annelerini programa dahil etmesi, küçük gibi görünen ama toplumda birçok önyargıyı değiştiren güçlü bir dokunuş. Bu dokunuşla birlikte, 2024 Paris yolunda sağlanan destek aslında şunu da gösteriyor; Olimpik Oyunlar ve Paralimpik Oyunlar birbirlerinin ayrılmaz parçalarıdır. P&G’nin desteğiyle, sporcularımızın sınırsız çabaları, bizlerin tutkulu çalışmaları ve tabii ki güçlü destekçilerimizin katkılarıyla büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu iş birliği, sportif başarıların ötesinde, toplumda Paralimpik Hareketin benimsenmesi, farkındalığın artırılması ve engelli bireylerin hayatlarına dokunmak adına büyük bir anlam taşıyor. P&G ile yaptığımız bu değerli iş birliği, sadece Paralimpik sporcularımız için değil, aynı zamanda annelerimiz üzerinden toplumumuz için de umut dolu bir geleceğin kapılarını aralıyor" diye konuştu.