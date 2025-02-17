Stagflasyon tartışması

Rusya-Ukrayna savaşı başladığında, ABD’de iki sene önce yaşanan bankacılık krizinde, tüm borsa endeksleri eş zamanlı düştüler. Yatırımcılar riskli finansal varlıklardan kaçtılar. Son haftaların ana gündem maddesi olan gümrük tarifelerini de bu şekilde değerlendirmek gerekir. Tabii bu konunun piyasalara etkileri her geçen gün azalıyor. Gelen açıklamaların fiyatlara yansımaları kısa süreli oluyor.

Bunun dışındaki riskler üzerine kafa yorulabilir. 2025’te bir finansal krizin veya savaşın çıkıp çıkmayacağı bilinemez. Gerçi bu tarz olayların kalıcılığı da tartışmaya açıktır. Rusya-Ukrayna savaşının negatif etkileri kısa sürede kaybolmuştu. Merkez bankaları finansal krizlere likidite kanalından müdahale etmeyi çok iyi biliyorlar. Yatırımcılar orta vadede bunlara pek takılmıyorlar.

Amerikan endekslerini dengede tutan faktörler; yapay zekâya ilişkin beklentiler, piyasaların işleyişini sekteye uğrattığı düşünülen düzenlemelerin kaldırılması (deregülasyon) ve Trump’ın vergi indirimleridir. Fed konusu arka planda kalmış gibi gözüküyor. Ancak son yazılarımda belirttiğim gibi ABD’de enflasyon beklentileri hızla yükseliyor. Bir yıllık enflasyon beklentisi yüzde 4,3’e fırladı. Fed’in bu yıl faiz indirimi yapmama olasılığı henüz fiyatlanmıyor. Hem ekonomik yavaşlama, hem de yüksek enflasyon anlamına gelen ‘‘stagflasyon’’ önümüzdeki ayların tartışma konusu olabilir.