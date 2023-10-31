Stellantis, Ford’u sollamak istiyor

Yıllık küresel hafif ticari araç satış adetlerini iki milyona ve cirosunu da 120 milyar Euro’ya çıkarmayı hedefl eyen Stellantis, grup içinde Pro One isminde altı markalı bir küresel ticari araç birimi oluşturdu. Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall markalarının profesyonel müşterilerine dünya genelinde 20 bin özel temas noktasında geniş çözümler, verimli ürün gamı ve rekabetçi hizmetler sunmak üzere tek bir kuvvet birliği oluşturan Stellantis, 2027’ye kadar Ford’u geçerek hafif ticari araçlarda dünya lideri olmayı hedefliyor.

Stellantis stratejilerinde yedi büyüyen iş kolundan biri olan ve şimdiden 60 milyar Euro’luk bir hacime ulaşan hafif ticariler; 2021’den bu yana gelirlerin iki misli büyümesini sağlamıştı. Artık Jean-Philippe Imparato ve Xavier Peugeot yönetimindeki tek bir çatı altında; bataryalı, hidrojen yakıt hücreli ve menzil genişletici güç-aktarma teknolojilerinden oluşan yüzde 43’ü elektrikli araç karması ve kablosuz güncelleme becerileri ile 2026 yılından itibaren kurumsal müşteri verimliliğini artırmaya yönelik bağlantılı hizmetlerden oluşan paketler ve yenilikçi otonom çözümleri de müşterilere sunulacak. Böylece Stellantis Pro One, 2030 yılına kadar, Avrupa’ya binek otomobillerin tamamı tam elektrikli ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yarı-yarıya içten yanmalı ve tam elektrikli binek otomobil ve hafif ticari satış karmasına ulaşmaya yönelik Dare Forward 2030 hedefl eri yönünde gruba katkı sağlayacak. Aynı zamanda Stellantis Pro One, şirketin 2038 yılına kadar, tüm kapsamlarda toplam emisyonların tek haneli yüzdesel telafisi ile net “sıfır karbonlu şirket” olma çalışmalarının da önemli bir parçasını oluşturacak.

Çok uluslu bu dev grubun, van ve kamyonet satışları 2022’de bile küresel olarak 1,6 milyona ulaşmış idi. Yeni tesisler ve ortak platformlarla tam rakipleri geride bırakmak üzere ticari iş birimi Pro One yeniden markalanırken, gelişmiş ülkelerdeki orta ölçekli işletmelerin elektrikli modellere artan talepleriyle Orta Doğu ve Afrika’daki satışların hızla büyümesi anahtar olarak kabul ediliyor ve ticari araç gelirlerinin 2030 yılına kadar ikiye katlanıp 120 milyar Euro’ya ulaşılabileceği öngörülüyor. Artan maliyetler ve Çin’den gelen rekabetle karşı karşıya olmalarına rağmen, önümüzdeki yıllarda teslimat ve profesyonel alanlarında kullanılan hafif ticarilerin binek otomobillere göre daha yüksek marjlarla güçlü bir şekilde büyümesi bekleniyor.

FCA ile PSA’nın 2021 yılında birleşmesiyle oluşan Stellantis’in hâlihazırda gelirlerinin üçte birini, kârının ise yaklaşık yarısını ticari araçlar oluşturuyor.

Imparato, yüzde 31 pazar payı ile Avrupa ve yüzde 28 ile Güney Amerika’nın en büyük, Orta Doğu ve Afrika’da Toyota’nın peşinde ikinci ve Kuzey Amerika’da Ford ve General Motors’un hemen ardında olduklarını hatırlatırken, bu yıl Ekim ayında 1,1 milyon adede ulaştıklarını ve yıl sonunda da toplamda 1,8 milyon beklediklerini belirtti. Altı marka ve tek güç konseptiyle satışlarını yüzde 25 artırılacağını da söyleyen Imparato, geçen hafta İtalya Balocco test merkezlerinde grubun mevcut X250 ve EMP2 LCV’ye özel platformlarını temel alan ikinci nesil sıfır emisyonlu güç aktarma organlarıyla yenilenen 6 markanın 12 kompakt, orta ve büyük van serisini tanıtırken, Amerikan RAM’in Avrupa’da da yollara çıkacağını anlatıyordu.

Tüm kıtalardaki vanlarını, pikaplarını ve hizmetlerini kapsayan yeni strateji içinde grubun ayrıca dijital bakım uyarıları gibi yeni bağlantılı teknolojiler hizmetiyle 2030’da yılda 5 milyar Euro ek gelir elde edilmesi de planlıyor. Diğer yanda mevcut filoların ömrünü uzatma amacıyla döngüsel ekonomi uzmanı Qinomic işbirliğinde mevcut içten yanmalı filoları tam elektriklilere uygun fiyatlarla garantili retrofit dönüştürme/yükseltme pilot programı da başlatılacak. Binek otomobillerde olduğu gibi hafif ticarilerde de eksiksiz bir model yelpazesine sahip olan Stellantis, e-Power Take Off ekosistemi gibi yeni ürün ve teknolojilerin yanı sıra, Free2Move eSolution bölümünden özel kargo çözümleri ve şarj kutusu gibi hizmetleri iyileştirme ve genişletme, segmente özel finansal çözümler yaratmak ve 2026’da kablosuz güncellemeler sunmak istiyor.