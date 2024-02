Stellantis ve Renault evlenemiyor

Stellantis, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall ile 14 otomobil markasının ana şirketi olarak 70 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. 2027’de küresel liderlik hedefinde, günümüzde hacim bakımından da dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi ve 2019’dan bu yana yüzde 75 artan bir hisse fiyatıyla da en kârlı otomotiv gruplarından biri. Renault'ya gelince. Jeopolitik sebeplerle dev Avtovaz’ın kontrolünü bırakarak Rusya pazarından çıkmak zorunda kalan, Nissan ve Mitsubishi ile ortaklığının ölçeğini ve kapsamını daraltan, elektrikli araçlarla yazılım için oluşturduğu Ampere şirketinin tam elektriklilere azalan talep ve düşük büyüme tahminleri nedeniyle ilk halka arzını da iptal eden Renault ise 11 milyar dolarlık piyasa değeriyle karşılaştırıldığında Stellantis’e göre küçük kalıyor. Dacia ve Alpine markalarıyla Renault Grubu, hisse fiyatında 2019’dan bu yana yüzde 40 düşüş yaşadığı için belki de, birleşme veya devralma için güçlü bir aday olarak görülse de; PSA ve FCA’in birleştiği Stellantis, İtalyan ekonomistlerin ve sektör uzmanlarının satın alma hedefi spekülasyonlarına rağmen Renault’ya talip olmayacağını söylüyor. Yine de bu dev evliliğin yolda olabileceği, Renault’nun en büyük hissedarı ve aynı zamanda Stellantis’te de hissesi bulunan Fransız hükümetinin bu birleşme planlarını değerlendirdiği dedikodularıyla tüm küresel finans çevrelerinde konuşulmaya devam ediyor. Diğer yanda da; İtalyan hükümeti, Stellantis içindeki Fransa’nın paylarına karşı denge oluşturmak için Stellantis’te hisse alma ihtimalini dile getiriyor.

Birleşmenin önündeki engel

Finansal analistler, Stellantis-Renault birleşmesinin Avrupa’da aşırı yüksek bir kapasite ortaya çıkaracağını, dünyanın diğer bölgeleri için hedef ve fayda değerlerini sorgularlarken; bu birleşmenin antitröst engelleriyle de karşı karşıya kalacağından bahsediyorlar. Stellantis Başkanı John Elkann, Renault ile ya da diğer üreticilerle de birleşme operasyonlarına ilişkin değerlendirilen bir planlarının olmadığını açıklarken; Stellantis CEO’su Carlos Tavares’in ise, grubun “her türlü konsolidasyona hazır” olduğunu söylemesinden, birleşme için kapıyı açık tuttuğunu fark ediyoruz. 61 milyar Euro’luk likidite ve güçlü nakit akışına sahip Stellantis’in potansiyel satın almalar ve birleşme fırsatları için gözlerini açık tutacağını herkes fark ediyor. Stellantis CFO’su Natalie Knight da, küresel otomobil endüstrisinin daha elektrikli bir filoya çalkantılı bir geçiş sürecinden geçerken, “Birleştiricilerden biri olmayı amaçlıyoruz” demesi de ilginç. 2024 için belirlenen 5 milyar Euro hedefini aşarak maliyetleri 8,4 milyar euro azalttığını açıklayan Knight, Stellantis’in yazılım ve batarya malzemelerini güvence altına almak için “küçük anlaşmalardan oluşan bir birleşme ve satın alma makinesi” olduklarını hatırlatıyor. Şu an için her iki grubun tepe yöneticileri, “devam eden herhangi bir proje ya da herhangi bir görüşmemiz yok” deseler de; bağlantı olasılığı bile her iki otomobil üreticisinin hisselerini yükseltmeye yetti. Renault CEO’su Luca De Meo, büyük ölçekli konsolidasyonun, özellikle otomobil üreticilerinin elektrikli araç ve hibrit teknolojileri geliştirdiği, endüstride çalkantıların yaşandığı bir dönemde çok basit olmayacağını, fakat “Bir birleşme ancak her iki tarafta da aynı irade varsa başarılı olur” derken, değişken talep zamanlarında ve teknolojiler sürekli gelişirken çevik olmanın daha iyi olduğunu belirtiyor. Bu arada; elektrikli otomobil satışlarındaki artış yavaşlaması ve Çinli ekonomik rakiplerinin baskısı altında Stellantis ve Renault, içten yanmalı modellerle benzer fiyat etiketlerine ve kâr marjlarına sahip olabilmek için, tam elektrikli araçlarının maliyetlerini düşürme yönünde aynı anda çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Mevcut şarj altyapısının eksikliğine ilişkin endişeler, elektriklilerin yüksek maliyeti, sıfır emisyonlu araçların daha geniş kitlelerce benimsenmesinin önünde önemli engel haline gelirken; Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “Kısa vadeli düşünseydim, sadece marjların düşmesine izin vererek elektrikli araç satışlarımı hemen artırabilirdim” diyor. Renault CEO’su Luca de Meo da, elektrikli araçların maliyetini düşürmeyi ve içten yanmalı motorlu modellerle fiyat eşitliğine ulaşmayı hedefl ediklerini söylüyor. De Meo, elektriklilerde maliyetin yüzde 40’ını oluşturan batarya paketinin boyutunu azaltarak küçük otomobiller için fiyatların düşürülmesinin daha kolay olacağını söylüyor.

2022’ye göre Renault’nun 2023’ü

İlk yarı cirosu (+%13) 52,4 milyar Euro

Sabit döviz kurlarıyla +%17

Faaliyet kârı (gelirin %7,9’u) 4,1 milyar Euro XOtomotiv faaliyet kârı (gelirin %6,3’ü) 3,1 milyar Euro

Net kâr (+3,0 milyar Euro) 2,3 milyar Euro XSerbest nakit akışı (+0,9 milyar Euro) 3,0 milyar Euro

Otomotiv net nakit mali pozisyonu 3,7 milyar Euro

ROCE Kullanılan Sermayenin Getirisi %28,5 XTemettü teklifi hisse başına (2022 0,25 Euro) 1,85 Euro

2022’ye göre Stellantis’in 2023’ü

Konsolide sevkiyat hacimleri +%7

Net gelir 2022’ye göre +%6 ile 189,5 milyar Euro XNet kâr +%11 ile 18,6 milyar Euro

Düzeltilmiş faaliyet geliri +%1, 24,3 milyar Euro

AOI marjı %12,8 XEndüstriyel serbest nakit akışı +%19 12,9 milyar Euro

Mevcut likidite 6,1 milyar Euro XLEV satışları +%23 XBEV satışları +%21

Hissedarlara nakit getiri +%53 6,6 milyar Euro XOrtak hisse başına temettü teklifi +%16 1,55 Euro

2024 için serbest pazar payı geri alım programı 3,0 milyar Euro