Stüdyo STEAM’da bilim, mühendislik ve yapay zeka sanatla birleşiyor

İstanbul Modern ve P&G Oral-B iO 16 Haziran 2023’te birlikte yeni bir projeye başladı. Stüdyo STEAM adı verilen bu çalışma kapsamında sanatın biyolojik materyaller, mühendislik fikirleri ve yapay zekâ ile olan ilişkisinden yola çıkılarak çalışmalar yapılıyor.

İstanbul Modern’de bir öğrenme alanı olarak sanatçılarla birleşikte tasarlanan Stüdyo STEAM, katılımcılara bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanları sanatla buluşturma imkânı veriyor. Stüdyo STEAM eğitim programlarına bugüne kadar 7.500’ü aşkın kişi katıldı. 126 kamu kurumu ve yerel yönetimlerle ücretsiz eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

Stüdyo STEAM’in ilk yıl çalışmaları, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ev sahipliğinde İstanbul Modern’de gerçekleştirilen özel bir toplantıyla değerlendirildi. İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol’un verdiği bilgiye göre, bugüne kadar “Biyolojik Materyallerle Sanat” ve “Nedensiz Makineler" adlı iki eğitim programı düzenlendi. 17 Aralık 2024 tarihinde başlayacak yeni programda ise, yapay zekâ ve sanat ilişkisine odaklanılacak. Devam eden Oral-B iO iş birliğinde Stüdyo STEAM danışmanı eğitimci ve çağdaş sanatçı Bager Akbay ile birlikte tasarlanan, yapay zekâ ve sanat ilişkisini ele alan yeni program Aralık 2024’te başlayacak.

Biyolojik Materyallerle Sanat

Stüdyo STEAM projesi kapsamında düzenlenen ilk programda, İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü tarafından, çağdaş sanatçı Nergiz Yeşil iş birliğiyle tasarlanan “Biyolojik Materyallerle Sanat” programı, katılımcılara biyolojik materyallerden oluşan nesneleri gözlemleme ve bilimsel yöntemlerden yola çıkarak sanat çalışmaları üretme fırsatı sundu. Bu atölyede katılımcılar “bio art” kavramını derinlemesine keşfederken, sanatçının program için hazırladığı üretimlerini mikroskoplarla gözlemleyip, sanatçıyla tasarlanan etkinliklerde, bilim ve sanat kavramlarını buluşturan çalışmalar gerçekleştirdi.

Nedensiz makineler

“Nedensiz Makineler” adlı ikinci eğitim programında mühendislik ve sanat buluştu. Disiplinler arası sanatçı Bilal Yılmaz iş birliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılar, sanatsal bir yaklaşımla kendi hikâyelerini anlatacakları mekanizmalar oluşturuyor. Programda, Bilal Yılmaz’ın Oral-B iO şarjlı diş fırçalarının gövde mekanizmaları ile kurulan “Akustik iO” adlı ses yerleştirmesi ise katılımcılara deneysel bir ses tasarım alanı sunuyor. Gençlerin ve yetişkinlerin endüstriyel üretimi çağrıştıran malzemelerle sanatsal çalışmalar ürettiği “Nedensiz Makineler” eğitim programında katılımcılar mühendislik, zanaat ve sanat alanları arasında yaratıcı köprüler kuruyor.

İki kadın şef Japon ve Türk mutfaklarını bir araya getiriyor

Roka İstanbul Japon mutfağı ağırlıklı bir işletme. Kuruluş, son dönemde Japon mutfağını Türk mutfağıyla birleştiren çalışmalara imza atıyor. Türk şeflerle bir araya gelme projesinde ilk çalışma ünlü şef Maksut Aşkar ile gerçekleştirildi. İkinci işbirliğinde ise Türkiye gastronomi sahnesinde son dönem aldıkları ödüllerle dikkat çeken iki şef Suna Hakyemez ile İnanç Çelengil bir araya geliyor. Suna ve İnanç şefler iki mutfağın farklılaşan tekniklerini ve tabaklarının arkasına ördükleri hikâyeleri, Japon ve Türk mutfak kültürlerini bir araya getiren özel menü aracılığıyla 19 Kasım Salı ve 20 Kasım Çarşamba akşamlarında Roka’da sunacaklar.

Japon mutfağı konusunda uzman olan Roka İstanbul’un şefi Suna Hakyemez 17 senedir yaptığı “catering” çalışmaları ve sahibi olduğu Aman Da Bravo ile tanınıyor. İnanç Çelengil ise mevsimsel malzemelerle hazırladığı lezzetli Türk mutfağına özgün menüleriyle öne çıkan bir şef.

Roka dünyanın önemli merkezlerinde birçok yerleşik markaya sahip, ödüllü bir küresel restoran işletmesi olan Azumi Grub tarafından 20024’te Londra’da doğmuş olan bir marka. Azumi Doğuş Grubu'nun bir iştiraki olarak 2012 yılında kurulan D. Ream'in global yatırımları arasında yer alıyor. Kuruluşun dünya çapında 21 Zuma ve 9 ROKA’dan oluşan bir restoranlar ağı var ve yatırımlar için de hazırlıklara devam ediyor.

İstanbul Roka’nın Türkiye’nin gastronomi mirasına önem vererek başlattığı İki Şef projesi, Azumi Grubu için de önemli bir yenilik olarak görülüyor. Roka İstanbul’un şefi Suna Hakyemez Çelengil işbirliğinin iki kültürün ve coğrafyanın özgün lezzetlerini harmanladıkları bir deneyim sunacağını belirtiyor. İnanç Çelengil ise Japon soslarının ve malzemesinin keskinliğini, Türk mutfağının tevazusuyla harmanladıklarını “Suna ile harika bir tat yakaladığımızı düşünüyorum. Uyum içinde bir çalışma oldu, bu uyum menüde de hissediliyor” yorumunu yapıyor.