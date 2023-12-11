Süper Kupa ile ‘yılbaşı umresi’ birleşti, isteyen Kabe’de forma giyecek

VIP Hac ve Umre turlarıyla öne çıkan Wittour’un patronu, ilahiyat doktoru Erkan Aydın, WhatsApp’tan duyuru gönderdi:

Maça gideceklere harika bir önerimiz var…

Galatasaray ve Fenerbahçe amblemlerinin yan yana yer aldığı duyuruyu şöyle açtı:

Hem “Süper Kupa” maçını izleyelim, hem de Umre vazifemizi yaparak 2024’e dualar eşliğinde Kabe’de girelim…

Bu duyuruyu okuyunca 2013 yılı Aralık ayını anımsadım. Wittour’dan Aralık 2013’te şu mesaj gelmişti:

Dr. Erkan Aydın rehberliğinde yılbaşı özel 5 gece 6 gün Umre turu organize ediyoruz.

O günlerde Erkan Aydın’ı arayıp sormuştum:

- Hayırdır Hocam, alternatif yılbaşı programı girişimi mi başlatıyorsunuz?

Aydın, şu yanıtı vermişti:

- Öyle bir tartışma açmaya niyetimiz yok. Yeni yılı Kabe’de karşılamak farklı olabilir diye düşündük.

Aydın’la o günlerde Hikmet Tanrıverdi, Ekrem Akyiğit, Adnan Ersoy Ulubaş, İmam Altınbaş, Ali Avcı, Yusuf Bulut Öztürk, Süleyman Orakçıoğlu, Mesut Toprak, Volkan Atik, Ramazan Kaya’nın (Saat & Saat) buluştuğu bir ortamda karşılaşınca “yılbaşı umresi” üzerine konuşmuştuk, şunları anlatmıştı:

Zaman, insanın öz sermayesidir. Herkese tahsis edilmiş bir zaman kesiti, bir ömür vardır. İslam’da her şey zaman önceliklidir.

Takvimde gördüğümüz her yeni yıl, daralan vakti, “yaklaşan son” u, “ecel” i haber verir. Eski takvimler ise öz sermayeden yediğimiz yılları gösterir. Kim sermayesini kaybedince “yükten kurduldum” diye sevinebilir?

“Zaman mı bizi, biz mi zamanı kaybettik, tartışılır” desek, yılbaşı kutlamasını anlamlandırmış olmaz mıyız? Akıp giden zaman mı, bizler miyiz? Saatin saniyeleri eksilen ömrün ölçüsü değil mi?

Böyle bakarsak, yılbaşını geçmiş muhasebesinin yapılacağı ve geleceğe dair ümitlerin tazeleneceği anlar olarak görebiliriz.

Dünyaya nereden ve nasıl baktığınız önemli. “Kutlamayın, Hıristiyan olursunuz” çağrıları yerine, olaya Kur’an merkezli yaklaşmak daha doğru olur.

Farkında olmadan ömür geçip gidiyor. Acaba gülüp oynayacak kadar güzel mi geçirdik yılı? Kaç gönül yıktık? Kaç virane ev şenlendirdik? Kaç güzellik kattık dünyaya?

“Yılbaşı Umresi” ile bütün bunları Kabe’de düşünmeye davet ediyoruz.

Erkan Aydın, bu yılın programını paylaştı:

Allah nasip ederse 27 Aralık 2023’te Medine’ye gideceğiz. 27-28 Aralık’ta Medine’de olacağız. 29 Aralık’ta doğrudan Umre yapacak olan misafirlerimiz hızlı trenle Mekke’ye geçecek. Maç izleyecek misafirlerimiz iç hat uçuşu ile Riyad’a transfer edilecek.

Galatasaray-Fenerbahçe “Süper Kupa” karşılaşması sonrası 02.30’da Cidde’ye geçeceğiz. Orada ihrama girip inşallah Umre yapacağız.

Daha önceki “Yılbaşı Umreleri”nde olduğu gibi inşallah tesbih namazı kılıp dualar edeceğiz. 2024 yılına inşallah yine Kabe’yi tavafla gireceğiz.

Bu seferki programı için şu noktaya dikkat çekti:

- Amacımız maça gidecek olanlara Umre fırsatı yaratmak. İnsanlar hem maç izlesinler, hem de Umre yapsınlar.

Erkan Hoca ile konuşurken 2014’ü 2015’e bağlayan yılbaşını anımsadım. Erkan Hoca’nın rehberliğinde 30 Aralık 2014 günü Atatürk Havalimanı’nda ihrama girip Cidde’ye gitmiş, o gün Umre vazifemizi tamamlamıştık.

31 Aralık 2014 günü Mekke’de Sevr Dağı, Mina, Şeytan Taşlama Mahalleri, Nur Dağı ve Müzdelife turu sonrası saat 23.30’da Kabe’ye yönelmiştik. Erkan Hoca, ekibini uyarmıştı:

- Gözünüz saatte olsun. Saat tam 00.00’da tavafın başladığı yeşil ışığın hizasında olalım. Tam o anda tavafa başlamış olalım inşallah.

Sami Giyim’in patronu Sami Yüksel, o anda çantasından çıkardığı Fenerbahçe formasını giymişti:

- Bu tavafı Fenerbahçe formasıyla yapacağım. Belki şampiyonluk için faydası olur.

Saat 00.00’da yüzümüz Kabe’ye dönmüş, sağ ellerimiz kalkmıştı:

- Bismillahi Allahu Ekber…

Erkan Aydın, 27 Aralık 2023’te THY’den kiraladıkları bir uçakla 300 dolayında VIP konukla Medine’ye gideceklerini belirtip ekledi:

- Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı konuklarımız bir arada olacak. İsteyen uçağa formasıyla binecek. Resmi Umre görevi tamamlandıktan sonra 31 Aralık 2023 gecesi saat 00.00’da başlayacak yeni yıla giriş tavafında da isteyen formasını giyebilecek.

“Süper Kupa” maçının Riyad’da oynanmasına karşı çıkanlar olsa da, bazı taraftarlar için bu program, “Hem Umre, hem maç” turuna dönüşecek…

Yılın son Cuma hutbesinde Hz. İsa’yı anlatamaz mıyız?

WITTOUR’un patronu ilahiyat doktoru Erkan Aydın, 2014’ün son Cumasında İstanbul’daki bir camideydi. İmam Cuma hutbesini okurken sözü yılbaşı kutlamasına getirdi:

- Yeni yılı karşılarken eğlenceye dalmayın, bunlar Hıristiyan işidir. Yılbaşı kutlayan Müslüman, Hıristiyan olur.

Erkan Hoca, namazın bitiminde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesine girip hutbenin orijinaline baktı. Orijinal metinde o bölüm yoktu. İmam, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili kendi düşüncelerini hutbeye eklemişti.

Erkan Hoca, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, dönemin KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, dönemin İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle, Collezione Giyim’in patronu Ekrem Akyiğit, Kiğılı Giyim’in CEO’su Hilal Suerdem, Özyaşar Yönetin Kurulu Başkanı Ömer Çokyaşar, tiyatro sanatçısı İlyas İlbey, Garanti Barter Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Ergun, Sami Giyim’in patronu Sami Yüksel’in aralarında bulunduğu ekiple çıktığımız “Yılbaşı Umresi”nin ikinci gününde, 31 Aralık 2014’te Sevr Dağı’na giderken yılbaşı konusunu açmıştı:

- Yılın son Cuma hutbelerinde Hz. İsa anlatılsa daha iyi olmaz mı? Kaldı ki Müslümanlar da yeni yılı eğlenerek karşılayabilir. Umutla bakılan yeni yılı eğlenerek karşılamak insanın dinini değiştirmesi anlamına gelmez.

Ardından eklemişti:

- “Yılbaşı kutlayan Hıristiyan olur” gibi sözleri hutbede söylemek komik kaçıyor… Olur olmaz her şeye “haram” deyip hayatı yaşanmaz hale getirmeyelim. İslam kolaylıktır. İnsanın hayatını kolaylaştırır. Bunun aksine bir “karanlık düşünce” algısı yaratmayalım.

Erkan Hoca’nın o tur sırasındaki şu tavsiyesi de dikkatimi çekmişti:

- Kabe’de olabildiğince fazla tavaf yapmak için gücünüzü zorlamayın. İbadeti kendiniz için işkenceye dönüştürmeyin.

Nazım Hikmet, Prag’da doğum gününde anılacak

TÜRKİYE’nin Prag (Çek Cumhuriyeti) Büyükelçisi Egemen Bağış, Büyükelçilik sosyal medya hesabındaki bir paylaşımın linkini gönderdi:

Büyük şairimiz Nazım Hikmet, Prag’da en çok vakit geçirdiği “Slavia Cafe”de doğum günü olan 15 Ocak gecesi düzenlenecek etkinlikle anılacak.

Büyükelçi Bağış, mekanın sahibi Jozef Onderka’nın daveti üzerine Slavia Cafe’ye gittiğini bildirdi:

- Sayın Onderka ile büyük şairimiz Nazım Hikmet’i anma etkinliği hazırlıkları üzerine fikir alışverişinde bulunduk.