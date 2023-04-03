Surdibi’ne Millet Bahçesi yaparken ‘2 santim’in hak sahibine 300 lira ödedi

FATİH Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan davet etti, 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinde 10 gün kadar önce Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte Surdibi’nde Millet Bahçesi’ne dönüştürülen alanı gezdik.

Ergün Turan, Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, Basın Danışmanı Abdurrahman Cüneyd Fidancı, Emlak İstimlak Müdürlüğü Kamulaştırma Sorumlusu İlyas Bastık’ın da eşlik ettiği tur sırasında Topkapı’dan Mevlanakapı’ya kadar uzanan alanı işaret etti:

- Koruma bandı içerisinde kalan bu alan 100 yıldır iskansız yapılar ve gecekondularla sağlıksız yapılaşmaya sahne oldu. Tamamen rızaya dayalı olarak hak sahipleriyle anlaşarak projemizi hayata geçirdik.

İstanbul’daki kara surlarının UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığını anımsattı:

- “Kara Surları Millet Bahçesi”, toplam 230 bin metrekare alanı kapsıyor. 380’i aşkın çarpık yapı ve binayı yıktık. Koruma kurulları tarafından onaylanan projenin birinci etabı “Topkapı-Mevlanakapı”, ikinci etabı da “Mevlanakapı-Silivrikapı” arasını kapsıyor.

Birinci ve ikinci etaplarda şimdiye kadar 223 parselde, 53 bin metrekarelik alanın kamulaştırıldığını bildirdi:

- 1300 dolayında hak sahibiyle anlaştık, toplam 270 milyon lira kamulaştırma bedeli ödedik.

Hak sahiplikleriyle ilgili şu detayın altını çizdi:

- Bu alandaki söz konusu çarpık yapılarda, gecekondularda hak sahiplikleri arasında 0.015 metrekare, 0.02 metrekare pay sahipliği de vardı.

2 santimlik pay sahipliğine yaptıkları ödemeyi merak ettim, Kamulaştırma Sorumlusu İlyas Bastık’a döndü:

- Buradaki kamulaştırma işlerini İlyas Bey yürüttü. Hak sahiplerini tek tek bulup konuştu. 0.02 metrelik, yani 2 santimlik payın sahibine 300 lira ödeme yapıldı.

Sur içindeki alanda kapsamlı peyzaj çalışması yürütüldüğünü kaydetti:

- “Kara Surları Millet Bahçesi”nde 110 çeşit endemik bitkinin ekileceği bir alan ayırdık. 17 bin metrekarelik bölüm basketbol sahası, tematik bahçeler, dumansız piknik mekanı, çocuk oyun alanı, bisiklet yolları, sportif alanlar olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin proje paydaşı olduğu “Kara Surları Millet Bahçesi”nin tarihi dokuya uygun bir alana dönüşeceğini vurguladı:

- Projemiz uluslararası ölçekte de takdir görüyor. Uluslararası yayınlarda da yer almaya başladı. Bu proje kültürel mirasımıza sahip çıkılması anlamında da önem taşıyor. İstanbul’un tanıtımına da katkısının olacağını öngörüyoruz.

Fatih’teki yeşil alanları rekor düzeyde genişletecek adımlar attıkları konusunda iddiasını ortaya koydu:

- Temelde ilçemizdeki yeşil alan oranıyla, park, çocuk parkı gibi kamusal alanların artırılmasını, bir tarih ve kültür merkezi olan ilçemizin niteliksiz yapılardan arındırılmasını amaçladık. İlçemizdeki yeşil alanları rekor düzeyde artıracak adımları atmış bulunuyoruz.

Ergün Turan ile birlikte “Karagümrük Semt ve Yaşam Merkezi”ne de uğradık. Turan, parkın yerinde daha önce ilaç fabrikası olduğunu anlattı:

- Burası Santa Farma’nın fabrikasıydı. Kendilerine yeni arazi bulduk, burayı bize yeşil alan için devretmelerini sağladık. 8 bin 500 metrekarelik alan, Karagümrük ve Hırka-i Şerif Mahalleleri için önemli bir nefes alma noktasına dönüştü.

Ergün Turan, TOKİ Başkanlığı dönemindeki proje yönetimi tecrübesiyle Surdibi’nde “gecekondudan yeşil alana doğru” önemli bir dönüşüme imza atıyor…

Bu dönüşüm hem Fatih’e, hem de İstanbul’a değer katacak gibi görünüyor…

Viyana’da iki butiği

var, kilo başına

ihracatı 200 Euro

VİSTA Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı’nın “SHEconomy” dergisinin “Yaşam Boyu Onur Ödülü” aldığı tören için gittiğim Viyana’da modacımız Atıl Kutoğlu ile sohbet fırsatı buldum.

Üniversite eğitimi için gittiği Viyana’yı mesleğinin de çıkış noktası yapan Kutoğlu’na İstanbul Nişantaşı’ndaki mağazasını sordum, şu yanıtı verdi:

- Pandemiden önce kapatmıştım. İyi ki kapatmışım. Pandemi döneminde benim için sıkıntı yaratırdı.

Viyana’da iki butiğinin olduğunu belirtti:

- Başta Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer olmak üzere ülkenin önde gelen kadınları benim kreasyonlarımı giyiyor.

Viyana’daki butikte vitrine koyduğu elbiselerin üretim yerini merak ettim, anlattı:

- İstanbul’daki atölyemizde hazırlanıyor.

Bunun üzerine Atıl Kutoğlu markasıyla Avusturya’ya gönderilen elbiselerin kilo başına ihracat değerini öğrenmek istedim. Mali işlerine bakan ekip arkadaşına sorup yanıtladı:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 200 Euro’yu buluyor.

Atıl Kutoğlu’yla sohbet ederken 2012 yılı Aralık ayı başlarını anımsadım. Kutoğlu, Avusturya’nın bilim ve sanat alanında verdiği “Devlet Onur Nişanı”nı aldığı törene katılmıştım.

Nişanı Kutoğlu’nun kreasyonlarından giyinen dönemin Avusturya Kültür ve Eğitim Bakanı Claudia Schmied vermiş, şu noktanın altını çizmişti:

- Atıl Kutoğlu, Avusturya’yı hem burada, hem Türkiye’de çok iyi temsil ediyor. Ayrıca Türkiye’yi gerek Avusturya’da, gerekse dünyanın diğer ülkelerinde aynı şekilde başarıyla temsil ediyor.

Ardından eklemişti:

- Kutoğlu, Avusturya ve Türkiye arasında aynı zamanda bir elçi gibidir. Türklüğünü tasarladığı elbiselere yansıtır. Osmanlı motiflerini çok güzel kullanır.

Atıl Kutoğlu, Dilek Sabancı’yı “SHEconomy”den ödül aldığı akşam Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve eşi Katharina Nehammer ile buluşturdu.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Kutoğlu’nun buluşmadan paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı:

- Çok güzel bir fotoğraf. Başka söze gerek yok…

Abdulkadir Eriş

Camii yıkıldı, şimdi

okulları düşünüyorum

MALATYALI İş insanı Turan Eriş, sosyal medyada Malatya’daki bir caminin yıkım çalışmaları görüntüsünü paylaştı:

Abdulkadir Eriş Camii

Babası Abdulkadir Eriş’in adını taşıyan caminin yıkım görüntüleri üzerine Turan Eriş’le konuştum. Önce camiyi anlattı:

- İkinci depremde yandaki bina caminin üzerine yıkılmış. Camiyi de komple yıktılar.

Ardından Abdulkadir Eriş’in Malatya’da yaptırıp Milli Eğitim’e bağışladığı okullara değindi:

- Asıl okulları düşünüyorum.

Okulların hasar durumunu merak ettim, yanıtladı:

- Okulların durumu fena değil ama yapılacak çok iş var…

Bana TOGG çıkmadı

ortaklar kontenjanından

satın almayı düşünüyorum

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun ev sahipliğindeki “Medya Mensupları Geleneksel Sahur Buluşması”na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a kurada “TOGG T10X”in çıkmaması konusu da konuşuldu.

Bakan Varank, masadaki meslektaşlarımın sorusu üzerine sosyal medyadaki paylaşımını anımsattı:

- Kuraya girdik, bize çıkmadı. TOGG’un ortaklarına kontenjan ayırıyorlar sanıyorum. Onlardan satın almayı denemeyi düşünüyorum.

Ortaklara ayrılacak kontenjan konusunda sayı sordum, şu yanıtı verdi:

- Tam sayıyı bilmiyorum ama ortakların her birine belirli sayıda kontenjan ayıracaklardır.

Sahur sonrası dün gün içerisinde ortakların nabzını yokladım, şu bilgiyi aldım:

- Ortaklara ayrılacak kontenjan konusunda sayı tam netleşmedi. Ancak, ortaklara araç teslimi de bu yılın ekim ayını bulacak.