Swissôtel Uludağ, 21 Haziran’da kapılarını açıyor…

Geçtiğimiz günlerde internette gezinirken Swissotel Uludağ’ın 21 Haziran’da kapılarını açacağını duyuran bir bilgi okudum. Araştırdığımda dünyanın önemli otel grubu Fransız Accor çatısı altındaki premium segment Swissôtel markasının Bursa’da kapılarını açmaya hazırlandığını öğrendim. Açılışa çok kısa bir süre kalmasına rağmen herhangi bir bilgi paylaşılmamış olmasına da şaşırdığımı belirteyim. Oysa belirtilen lokasyondaki tesis BTSO tarafından Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak projelendirilmişti. Aldığım duyumlara göre işletme maliyetlerindeki artışın BTSO’nun bütçesini zorlayacağı öngörülerek Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi projesinden vazgeçilerek tesis Swissôtel markasına kiralanmış. Yani 21 Haziran Çarşamba günü konuklarını ağırlamaya hazırlanan 174 odalı Swissôtel Uludağ, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından iş dünyasının en prestijli eğitim üslerinden biri olarak 2018 yılında projelendirilen Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin yerine açılıyor.

Anıtkabir’in mimarı Ordinaryüs Prof. Dr. Emin Onat ile ilk kadın mimarlardan Prof. Dr. Leman Cevat Tomsu’nun yaptığı ve 1949 yılında inşası tamamlanan Uludağ’daki Kirazlıyayla Sanatoryumu 2015 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kiralanarak, 2018 yılında Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kurulması amacıyla restorasyonuna başlanmıştı. Proje kapsamında Kirazlıyayla Tesisleri’nin iş dünyası için otel, tez odaları, grup çalışma odaları, kütüphane, konferans salonları, kafeterya, restoranlar, yüzme havuzları, spor merkezi ve SPA merkezini bünyesinde barındıran bir yaşam boyu eğitim merkezi haline getirilmesi hedeflenmişti. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı iş dünyası, TOBB, oda ve borsa üyeleri için üst düzey eğitimlerin verileceği, kongrelerin ve yerli-yabancı doruk toplantılarının düzenlendiği, iş dünyası için referans eğitim merkezi niteliği taşıyacak bir kuruma dönüşmesi ve 2019 yılında faaliyetlerine başlaması öngörülmüştü.

Swissôtel Uludağ, Bursa’ya hayırlı olsun ancak BTSO Başkanı İbrahim Burkay’dan projeyi hepimizin hayranlık duyduğu başlangıçtaki haliyle tamamlamasını beklerdim. Önemli bir fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum. Marka otellere elbette ihtiyacımız var, kentimize değer katacaktır ama unutmayalım ki Bursa’nın ve iş dünyasının gelecekte Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi gibi projelere çok daha fazla ihtiyacı olacaktır.