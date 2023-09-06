Taktik, Tiktok

✔ “Taktiksiz strateji zafere giden en ağır ve yavaş yoldur. Stratejisiz taktik ise yenilgiden önce koparılan kuru gürültüdür.” ( Sun Tzu; Savaş Sanatı)

TDK taktik için şu açıklamayı yapmış: “İstenen sonuca ulaşmak için izlenen yol ve kullanılan yöntemler.” Kelimenin kökü Eski Yunanca “taktike”. Anlamı uyarlama, ayarlama sanatı. Kısa dönem hedeflere erişmek için kısa aralıklarla gerçekleştirilen eylemler. Çoğunlukla strateji ve taktik bir diğeri yerine kullanılan ya da karıştırılan kavramlar. Aradaki fark çok anlaşılır bir şekilde açıklanmakta: Strateji gitmen gereken yeri belirtirken taktik bu yere nasıl gideceğini belirler. Strateji erişilmesi beklenen ana hedef, taktik ise bu hedefe erişilirken atılacak adımlar. Strateji, şöyle bir adım geriye çekilip büyük resmi görebilmek ve ana hedefi, amacı belirleyebilmek. Taktik bu hedef doğrultusunda atılacak adımları gerçekleştirmek; elle dokunulabilir, gözle görülebilir sonuçlar elde etmek.

Örneğin şehrinizin, ilçenizin refahı için yabancı ziyaretçiye ihtiyacı var. Bunun için kendinizi anlatamanız, tanıtmanız gerekiyor. Stratejik hedefiniz bu. Nasıl yapacaksınız? 8 milyar kişi arasında arayıp, bulup muhtemel ziyaretçinin ayağına mı gideceksiniz? Elde çanta dolusu broşür ticari turizm fuarlarını dolaşıp aracılardan, acentelerden ricada mı bulunacaksınız? Yoksa dünya nüfusunun yüzde 65’nin, 5,2 milyar kişinin kullandığı internetten mi yararlanacaksınız? Aklın yolu bir; internetten yararlanmaya karar verdiniz. Çünkü dünya dijital nüfusu tarafından görülür olmak, mevcudiyetini belli etmek için en kolay, en ekonomik yol. O şehrin, o destinasyonun yumuşak gücünü inşa edebilmek için en etkin yol. Kolay, ekonomik ve etkin olduğu için de binler, onbinler, yüzbinler tarafından kullanılan bir yol. Trafik pek yoğun! Demek ki ayırt ve fark edilesi olmak gerekiyor. Ezberci olmayacaksın, yaratıcı ve yenilikçi olacaksın! Bunun için yararlanabileceğin araçlar var; sosyal medya platformları. Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, LinkedIn ilk akla gelenler. Dünya dijital nüfusunun yüzde 93’ü yani 4,8 milyar kişi sosyal medya kullanıcısı. Sosyal medya kullanıcıları her gün ortalama 2,5 saatlerini burada harcıyor. Hangisini, nasıl kullanacaksın? Görülmeye değer yerlerin fotoğraflarını videolarını mı paylaşacaksın? Şehrindeki etkinliklerden mi söz edeceksin? Başkalarının çektiği fotoğraf ve videoları paylaşması için ortam mı hazırlayacaksın? Bir etkici (influencer) ile anlaşıp onun ağzından şehrin cazibesini mi aktaracaksın? Yaratıcı, yenilikçi sosyal medya platformları çok hızlı gelişiyor. Örneğin TikTok. İlk kez 2017 yılında kullanılmaya başlanmış ve bugün sayısı 1,7 milyara erişen kullanıcısı var. Facebook ve Instagram’dan sonra en çok kullanılan platform. Seyahat kararı üzerinde etkili olan etkicilerin (influencer) çoğu bu platformu kullanıyormuş.

Demem odur ki, elde şehrin, destinasyonun gerçekleri ile örtüşen doğru tasarlanmış bir strateji varsa onu taçlandıracak taktiklere ihtiyaç duyulacak. İnternet ve sosyal medya platformları bunlar için biçilmiş kaftan! Yaratıcı içeriklerle donatılmış paylaşımlar, hikayeleştirilmiş ürün ve hizmetler, özgün ve rakipsiz etkinlikler. Her araç iyi niyetli ellerde amacına uygun kullanıldığında yararlıdır. Örneğin çekiç ile tahtaları birleştirebilir, eğrileri düzeltebilirsiniz. Ya da birinin canını yakabilirsiniz. Sosyal medya araçları da benzer şekilde. Aşağıdaki hikaye buna bir örnek.

Haftanın Kasabası: KUKES, ARNAVUTLUK

Kukes 18 bin nüfuslu bir kasaba. Çoğu kaynağa göre Avrupa’nın en yoksul yerleşimi. Yaşlılar eski canlı günleri anarken çaresiz kalan genç nüfus kasabayı çoktan terk etmeye başlamış. İş yapacak nüfus neredeyse kalmamış; tamirci yok, marangoz yok. Doktorlar çoktan terk etmiş. Geride kalanlar, oğlunu özleyen anneler, kocasını merak eden kadınlara göre esas suçlu TikTok!

Kukes’ten göçün başlıca adresi İngiltere. Bugüne kadar binlerce Kukesli genç yasal olmayan yollardan İngiltere’ye göç etmiş; ya botlarla Manş Denizi’ni ya da kamyonların gizli bölmelerinde saklanıp Manş Tüneli’ni geçerek. İster suyun üstünden, ister altından sahte belgelerle, yüksek bedel öedyerek kapağı İngiltere’ye atma sevdası ile bu yolculuğu denemeyen Kukesli genç neredeyse kalmamış. Başlıca suçlu TikTok! Şu ya da bu şekilde İngiltere’ye ulaşanlar arasında ünlenen Kukesli TikTok yıldızları var; Dijonis Biba ve Aleks Vishaj gibi. Oradaki parlak yaşantılarını videolarla yansıtan bu yıldızlar Kukesli gençlerin aklını çelmekte. Pahalı otomobiller, ışıltılı partiler çaresiz gençleri cezbetmekte. Ancak olayları yakından takip edenler için bu parlak görüntülerin bir de perde arkası, karanlık yanı olduğu biliniyor. Mesela, “TikTok Kralı” diye İngiliz bulvar gazetelerinde boy – boy fotoğrafları yayınlanan Dijonis Biba evde gizli – saklı kenevir yetiştirdiği için tutuklanmış ve 15 ay hapis yatmış. İngiltere’ye ulaşan gençlerin çoğu Arnavut mafyasının eline düşmüş.

Tüm bunların yanı sıra, geçenlerde rahatsızlanıp komaya giren bir Arnavut gencin tedavisi için TikTok üzerinden bir yardım kampanyası başlatılmış ve başta “TikTok Yıldızları” olmak üzere yapılan bağışlar sonucu sadece 33 saatte 300,000 avro toplanmış. Araç hazırda bekliyor, niyet önemli!