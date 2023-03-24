Tam mekanize sistemle 4 bin kişinin çıkarabileceği kömürü 400 kişi ile elde ediyor

FATSALI Şükrü Kiremitçi, 1927 yılında Trakya’da 4 yıl süren askerliği sırasında Alman jeolog gözetiminde su sondajı işinde çalıştı. Askerlik sonrası memleketine döndü, kiremit üretimine girdi.

Ancak, maddi imkansızlıklar nedeniyle gelişen teknolojiye ayak uyduramadı. Trakya’daki sondaj yaptığı günler aklına geldi, Malkara’da kömür ocakları olduğunu anımsadı. Oğullarından Nuhil Kiremitçi’yi yönlendirdi:

- Gidin Malkara’da kömür işine girin…

Nuhil Kiremitçi ve iki kardeşi Malkara’ya gitti, Zonguldaklı Nazım Çavuş’un işlettiği kömür ocağında çalışmaya başladı. Derken Nazım Çavuş, Kiremitçi kardeşlere ortaklık teklif etti:

- Ben yaşlandım, gelin buraya ortak olun.

Zamanla ortak oldukları madenin yüzde 100’ünü devraldılar. Nuhil Kiremitçi öncülüğünde Kiremitçiler Madencilik kuruldu. 1987’de ilk kömür madeni işletme ruhsatını alan Kiremitçiler Madencilik, vagonlu sisteme de geçip, faaliyetlerini sürdürdü. 1993-2007 döneminde işletmeciliğe ara verip sadece kömür pazarlaması yaptı.

Nuhil Kiremitçi’nin oğlu Bekir Kiremitçi, henüz lise öğrencisiyken 1995 yılında, 16 yaşında kömür torbalama ile sektöre adımını attı.

Bekir Kiremitçi, babası ve amcalarının Nazım Çavuş’tan devraldıkları madeni işletmeyi bırakmalarını şöyle anımsadı:

- O ocakta risk görmeye başladılar. Bunun üzerine madeni işletmeyi bıraktılar.

Sanayide kömür tüketiminin hızlandığını gören Kiremitçi Ailesi, 2008’de Malkara/Doğanköy’de ilk işletmesini kurarak madenciliğe dönüş yaptı. Kiremitçiler Madencilik, 2010 yılında ikinci maden işletmeciliği ruhsatı ile yıkama ve kurutma tesisini kurdu, sektördeki gücünü artırdı.

18 Ocak 2023’te Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’in ev sahipliğinde, EKONOMİ Gazetesi işbirliği ile Tekirdağ’da gerçekleşen “Trakya’da Tohumculuk ve Tohumculuğun Geleceği Çalıştayı” sonrasında Uzunköprü’deki (Edirne) Kiremitçiler Madencilik tesislerine uğradık.

Mahmut Şahin, Rüştü Bozkurt, Barış Sedef, Güray Erdoğan ve Alper Bakır’la uğradığımız tesiste Kiremitçiler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kiremitçi ile sohbet ettik:

- Buradaki madeni ve işleten şirket Özşen Madencilik’i 2012’de devraldık. Çin’den ithal ettiğimiz makinelerle tam mekanize sistem kurduk. Yani, burada kazma-kürek kullanarak kömür çıkarmak yok. Madene, mekanize sistemi çalıştıran teknik ekip iniyor.

Mekanize sistem için 65 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirtti:

- Trakya Kalkınma Ajansı yatırım sırasında teşvikler için bize rehberlik yaptı. Burada 35-40 yıllık linyit rezervi var. Yıkama sonrası 4 bin 500 kalorilik kömür elde ediyoruz. 6 bin tondan 2 bin tonluk temiz kömür elde ediyoruz. Yıkama sonrası devlete yüzde 1.5 pay veriyoruz.

Bu noktada Trakya Bölgesi kömürüyle ilgili şu saptamayı yaptı:

- Trakya kömürünün yüzde 15’i çöpe gidiyor.

Yıllık satışlarının 2 milyon ton dolayında olduğunu kaydetti:

- Yer altında 7 kilometrelik tünel ağımız var. En derin nokta 240 metre. Mekanize sistemi kurarken 1 yıl boyunca burada 42 Çinli personel görev yaptı.

Mekanize sistemin farkını ortaya koyan şu verinin altını çizdi:

- Burada 400 kişi yer altına iniyor. Görevleri mekanize sistemi çalıştırmak ve kontrol etmek. Kazma kürekle 4 bin kişinin çıkarabileceği kömürü 400 kişilik kadro ile elde edebiliyoruz.

Grup şirketi Özşen Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hazırlık Müdürü Sadık Sarımehmet, mekanize farkını kişi başı üretimle de ortaya koydu:

- Kazma kürekle çalışılan madenlerde bir kişinin 1 ton kömür çıkardığı sürede mekanize sistemde kişi başına üretim 30 tona ulaşıyor.

Bekir Kiremitçi, mekanize sistemin yatırımı amorti etme süresini hesapladı:

- Tek makineli bir sistem kurulduğunda yatırım bedelini çıkarma süresi 5-6 yılı buluyor. İki makine kurulduğunda süre 3 yıla inebiliyor.

Kiremitçiler Grup’un Uzunköprü’deki çalışma modeli, mekanize sistemin farkını açıklıkla ortaya koyuyor.

Başta kömür olmak üzere ülkemiz madenlerinde artık yarı mekanize sistemleri bile terk etmek gerektiği anlaşılıyor.

1 metre tünel açma maliyeti 15 bin dolar

KİREMİTÇİLER Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kiremitçi, kömür madeninde yer altında yol alırken 1 metre tünel açmanın maliyetinin 15 bin doları bulduğunu belirtti:

- Ayda 300 metre dolayında tünel açarak yol alıyoruz.

Bir başka maliyet kalemine işaret etti:

- Sadece sondaja 3 ayda 25 milyon lira harcadık.

Personelin üzerinde takip sistemi bulunur

KİREMİTÇİLER Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kiremitçi,Uzunköprü’deki personel arasında Soma’daki maden faciasında arkadaşını göçükten kurtarmış madenci olduğunu bildirdi:

- Personelimizin yaş ortalaması 35-50 arasındadır. Yani, tecrübelidir.

İş güvenliği konusunda aldıkları önlemlerden birine işaret etti:

- Personelin parkasında, tulumunda takip sistemimiz var. Herhangi bir olumsuz durumda sistem bizi uyarır.

Geçmişte yaşanan bir iş kazasını anımsadı:

- Uzun saçlı bir erkek teknik personelimiz saçını makineye kaptırdı ve maalesef kaybettik. O elim kazadan sonra uzun saçlı arkadaşları işletmeye sokmuyoruz.

Malkara’da 55 yıllık kömür rezervi var

KİREMİTÇİLER Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kiremitçi, ailesinin kömür işine ilk girdiği Malkara’da da yeni işletme için kolları sıvadıklarını bildirdi:

- Malkara’daki yeni maden sahası, daha önce riskli bulunduğu için ailemizin işletmeyi durdurduğu yerden farklı. Yeni sahada 55 yıllık rezerv söz konusu.

Bu noktada istihdamla ilgili bilgi paylaştı:

- Uzunköprü’de 1000 dolayında personel istihdam ediyoruz. Malkara’da da istihdam 1000’i bulacak.

MİAD’ın konteyner kentine 300’ü aşkın aile yerleşecek

MALATYALI İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) nikah sarayına komşu noktada Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği alanda kurmaya başladığı konteyner kentte ilk 150 yerleşim biriminin kurulumu tamamlandı.

MİAD Başkanı Yunus Akdaş, yerleşim birimlerinin ilk teslimler için önümüzdeki haftayı hedef belirlediklerini belirtti:

- Bölgedeki yağış bizim alandaki çalışmaları da kesintiye uğrattı. Yeniden işleri hızlandırmak için ekibi harekete geçirdik.

Akdaş, çoğu dernek üyesi hayırsever iş insanlarının bağışlarıyla kurulan konteyner kentte yerleşim birimi sayısının 300’ün üzerinde olacağını bildirdi:

- Aynı alana market, kuaför, kafe gibi birimler de kuracağız. Haftaya elektrik bağlanmasıyla birlikte ilk yerleşimler de başlayacak.