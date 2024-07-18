Tarım topraklarının yüzde 88’i sağlıksız. Acil çözüm gerekiyor

Eti Burçak ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 2008 yılından beri tarımsal sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak amacıyla birlikte çalışmalar yürütüyorlar. Ortak projeler hazırlayarak ülkemizde tarımın daha verimli hale gelebilmesi için çaba gösteriyorlar.

Ne yazık ki, Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 88’i sağlıksız bir durumda. Bu yüzden öncelikle toprağımızın sağlığını korumamız ve artırmamız gerekiyor. Eti Burçak ve WWF-Türkiye tarım topraklarının iyileştirilmesi amacıyla 2020 yılında başlattıkları “Sağlıklı Toprak Hareketi” projesiyle, çok değerli örnek çalışmalara imza atıyorlar.

Geçtiğimiz hafta, Eti Türkiye CEO’su Ercan Öz, WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, önümüzdeki dönemde atacakları adımları Eti Burçak’ın yeni marka elçisi Kıvanç Kasabalı’nın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı.

Ercan Öz’ün verdiği bilgiye göre kuruluş WWF ile birlikte yürüttükleri çalışmalara 15 yılda 20 milyon dolarlık bir kaynak ayırdı. “Sağlıklı Toprak Hareketi” projesi önümüzdeki dönemde “Toprak Gönüllüleri” açılımıyla devam edecek.

Bu kapsamda, Eti Burçak ve WWF-Türkiye Toprak Gönüllüleri önce İç Anadolu bölgesinde Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas illerine gidecekler. Bu illerimizdeki çiftçileri tarlalarında ziyaret edecekler ve onlara uygulamaları toprak koruma yöntemleri eğitimleri verecekler.

Doğrudan ekim yakıtta yüzde 85, işçilikte yüzde 70 tasarruf sağladı

Eti Burçak WWF-Türkiye ekipleri geçtiğimiz dönemde, Sağlıklı Toprak HarekEti projesi kapsamında Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 52 dekarlık pilot alanda doğrudan ekim çalışmaları başlatmıştı. Çifteler Ziraat Odası’na bu yöntemi denemek isteyen çiftçilerin ortak kullanımına sunulmak üzere doğrudan ekim makinesi hibe edilmişti. Zaman içinde çiftçilerin sayısının artmasıyla birlikte, toprak işlemesiz tarım uygulama alanı yaklaşık 40 kat büyüdü ve 2050 dekarlık alana yayıldı. Proje kapsamında 4 yıldır pilot tarlalarda hayata geçirilen koruyucu tarım uygulamalarıyla çiftçiler yakıttan yüzde 85 ve işçilikten de yüzde 70 tasarruf sağladı.

Eti Burçak & WWF Türkiye, Sağlıklı Toprak HarekEti Projesi süresince alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla 3 farklı rapor hazırladı. 'Türkiye'de Tarım Arazilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği' başlıklı raporda, ülkemizdeki tarım arazilerinin mevcut durumu ile sürdürülebilir ve onarıcı tarım yöntemlerine yönelik önerilere yer verildi.

'Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Politika Uygulama ve İletişim Önerileri' adlı raporda tarım uygulamalarının çiftçiler arasında nasıl yaygınlaştırılacağını anlamak amacıyla yapılan geniş kapsamlı sosyolojik araştırmanın çıktıları derlendi. 'Tarım Topraklarımızın Sağlığı için Bölgelere Özel Toprak Koruma Yöntemleri' başlıklı üçüncü raporda ise; Türkiye'nin farklı bölgelerine özel toprak koruma yöntemleri önerildi.

Ankara Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin Ziraat Fakülteleriyle işbirliği yapan ve öğrencilere dünyada ve Türkiye’de toprak koruma ve iyileştirme yöntemlerinin tanımları, kapsamları ve uygulamaları hakkında bilgiler sunan Eti Burçak & WWF-Türkiye, öğrencilere edindikleri bilgileri arazilerde çiftçilerle birlikte deneyimle pekiştirme fırsatı da sundu.

Ziraat fakültelerinin öğrencilerine özel “Toprak Kampı”

Eylül 2024 tarihinde, Çanakkale Çamtepe’de bir “Toprak Kampı” gerçekleştirilmesi planlanıyor. Eti Burçak & WWF Türkiye, bu kampla geçtiğimiz akademik yıl boyunca teorik bilgi edinmiş ve pratikte uygulamaları deneyimlemiş Ziraat Fakültesi öğrencilerinin konuyu derinlemesine öğrenmelerini ve doğa koruma bakış açısıyla onarıcı tarımı anlamalarını hedefliyor.

Eğitimleri tamamlayan gençler, “Eti Burçak & WWF Türkiye Toprak Gönüllüleri” olarak öğrendiklerini, yağış simülatörü gezici aracı ile çiftçilerin tarlalarına giderek onarıcı tarımın toprak sağlığına etkilerini çiftçilere uygulamalı olarak anlatacaklar.

Eti Türkiye CEO’su Ercan Öz, WWF-Türkiye ile olan iş birlikleri kapsamında tarım yapılan toprakların verimden ödün vermeden korunması ve iyileştirilmesi yönünde katkı sağlamayı ve bu konuda toplum nezdinde farkındalık yaratmayı amaçladıklarına dikkat çekiyor.

“Tarımsal üretim süreçleri doğa koruma açısından tehditler oluşturuyor”

Basın buluşmasında konuşan WWF Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula doğal kaynaklar üzerindeki tehditlerin en başta gelenlerinden biri de gıda üretme biçimimiz olduğuna dikkat çekerek şu yorumu yaptı: “Tarım amaçlı arazi kullanımlarının suyumuz, ormanlarımız, havamız, denizlerimiz ve biyolojik çeşitlilik üzerinde tahrip edici etkileri var. Öte yandan tarımsal üretim süreçleri hem doğa koruma açısından önemli tehditler oluşturuyor hem de çözüm bulmanın anahtarını elinde tutuyor. Bu noktadan hareketle Türkiye’de buğday üretimi yapılan tarım alanlarında toprağın korunması için gerekli yöntemlerin belirlenmesi ve toprak kalitesini iyileştiren bu yöntemlerin bölgelere özgü derlenmesi, uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla 2020 Eylül ayından bu yana ‘Sağlıklı Toprak Hareketi’ projesini Eti Burçak işbirliği ile sürdürüyoruz.”

“Toprak kendisini ekeni, kendisine iyi davrananı aynı şekilde karşılar”

Eti Burçak’ın yeni marka elçisi olan Kıvanç Kasabalı ise şunları söyledi: “Tarım topraklarımız maalesef giderek sağlığını yitiriyor. Bu konuda hızla harekete geçmeye ve önlem alınmasına ihtiyaç var. Bu önlemler alınmazsa yüzyıllar boyunca bizleri besleyen bu bereketli tarım toprakları maalesef işlevini yitirecek. Doğal kaynaklarımızı ve en önemlisi tarım topraklarımızı hoyratça kullanmaya dur dememiz gerekiyor. Yıllardır yapmış olduğum programlar, çiftçiler ve köylülerden öğrendiğim bir şey varsa o da toprağın her zaman kendisini ekeni, kendisine iyi davrananı aynı şekilde karşıladığıdır.”

Eti Burçak ve WWF-Türkiye iş birliğinde daha önce gerçekleşen projeler:

- 2008 yılında Konya Havzası’nda Tarımsal Su Tasarrufu Projesi ile başlayan iş birliğine 2009’da Türkiye’nin Yarınları projesini ekleyen Eti Burçak ve WWF Türkiye, bir sonraki yıl Türkiye'nin Yarınları İçin İklime Uyum Seferberliği’ni başlattı ve 2014 yılına kadar bu projesini sürdürdü.

- 2013 yılında ‘Konya’da Suyun Bugünü Raporu’nu, 2014’te ise ‘Konya Havzası’nın Tükenen Mirası: Yeraltı Suları Raporu’nu hazırlayan Eti Burçak ve WWF Türkiye, 2015-2017 yılları arasında Türkiye’nin Buğday Atlası’nı yayınladı.

- 2017 yılında hayata geçirilen Siyez Buğdayını Yaşatma projesini 2017-2018 yılları arasında ise Geleceğimiz Buğday eğitim projesi izledi.

- 2020-2024 yılları arasında Sağlıklı Toprak Hareketi’ni başlatan Eti Burçak ve WWF Türkiye, bu yıl Toprak Gönüllüleri ile Anadolu’yu köy köy gezmeye hazırlanıyor.

Adidas’tan Olimpiyat ve Paralimpik oyunları sporcuları için özel koleksiyon

2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Team Türkiye “resmi şıklık tedarikçisi” adidas, özel koleksiyonu için Cem Yılmaz ile bir tanıtım kampanyası hazırladı.

Paris 2024 heyecanının altını çizen ve beş farklı branşta çekilen reklam filmlerinde Cem Yılmaz ile birlikte milli sporcular da yer aldı. Badminton kategorisinde Neslihan Arın, masa tenisinde Merve Cansu Demir, boksta Kaan Aykutsun, tekvandoda Merve Dinçel, çekiçte Özkan Baltacı, Cem Yılmaz ile birlikte kamera karşına geçti.

Türkiye için hazırlanan özel koleksiyon, Türk bayrağından ilham alan kırmızı ve beyaz renklerle tasarlanmış. Hedeflenen en yüksek altın madalya sayısını simgeleyen detaylar içeren Türkiye Özel Koleksiyonu adidas.com.tr, seçili adidas mağazalarında ve satış noktalarında satılıyor.