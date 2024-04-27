BÜYÜME, KARMA, İHRACAT, İKLİM FONLARINDA YÜKSEK KAZANÇLAR

HABER ANALİZ / YATIRIM FONLARI

Temkinliye enflasyon kadar yüksek risk alanlara iki katı

Yüksek faiz ortamı para piyasası fonlarını öne çıkarırken, fon sepeti fonları, karma fonlar, büyüme ve ihracat fonları yüksek getirileri ile yatırımcıları çeken diğer enstrümanlar. Temkinliler enflasyon kadar bir kazanca razı olurken risk alanlar getirilerini iki katına çıkardı.

Yüksek enflasyon ortamında son bir yılda artan faiz sabit getiriden şaşmayanları rahatlattı. Yatırımcının bir kısmı için öncelik birikimini korumak olurken diğer bir kesim için asıl olan birikimini artırabilmek. Yatırım fonları farklı beklentilere cevap veriyor. Bu noktada yatırım fonları dört farklı koldan yatırımcılara seçenekler sunuyor. Hisse senedi fonlarında; karma ve fon sepeti fonları, büyüme ihracat ve iklim temalı fonlar yıllık getirileri ile öne çıkıyor.

Riks düzeyi yüksek fonların uzun vadede getirisi yüksek

Bu fonları takip eden yatırımcıların dikkat etmesi gereken en önemli husus ise risk düzeylerinin 6-7 arasında olması. Risk düzeyi yüksek fonlar kısa vadede dalgalı seyirleriyle kayıplara yol açabilir. Ancak uzun vadede kazandıran bu fonlar, yatırımcılar için alternatif oluşturuyor. Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirerek getirilerini artırılabilir.

Yıllık getirileri %100’ü aşıyor

Yıllık getirileri yüzde 100’ü aşan fon seçenekleri yatırımcıların geleneksel yatırım araçlarının yanında alternatifl eri de değerlendirmesinin önemini gösteriyor.

Yatırımcıların bilgisi ve haberi yok!

Hisse senetlerinde her bir halka arza 2 milyonun üzerinde yatırımcı başvururken yatırım fonlarındaki yatırımcı sayıları 1000, 10.000, 20.000’li seviyelerde dolanıyor. Enfl asyona yenik düşen getirilerle birikimleri eriyen tasarruf sahipleri bir seçenek olabilecekken yatırım fonlarıyla alakalı bilgileri ya hiç yok ya da oldukça sınırlı.

Fon piyasası böyle büyümez!

Fon piyasası oldukça yüksek bir potansiyele sahip olmasına rağmen sektör aktörleri bu yatırım enstrümanını tanıtmada yetersiz kalıyor. Finansal okuryazarlığın sadece bora ile sınırlı olmadığı bilince çıkarılmalı ve sektör aktörlerinin çok daha aktif rol almalı.

ZEYNEP’E SOR

AR-GE Mİ, PAZARLAMA MI?

Ar-Ge harcaması; inovasyon ve yenilik, sürdürülebilir büyüme, farklılaşma sağlar. Yüksek maliyet ve başarısızlık riski, geri dönüş zaman alır.

Pazarlama harcaması; satış artışı, marka bilinirliği ve sadakati, pazar payının artması. Maliyet, değişen trendler, ölçülebilirlik sorunu.

Hisse 3 yıldan fazladır çıkıyor. Yabancılar ise kısa süreli dalgalanmalarda al sat yapıyor

Garanti Bankası hissesi hakkında yorum alabilir miyim? / Hakan Uğur

Hakan, Garanti Bankası, uzunca bir süre yatayda dalgalı bir seyir izledi. Mart 2021’de düzeltilmiş verilerle en düşük 5,67 TL’yi test etti ve sonra da yönünü yukarı çevirdi. Geride kalan üç yılı geçkin sürede de arada düşüşler yaşasa da çıkışını sürdürdü. Geçtiğimiz mart ayında yeni bir çıkış hareketine yönelen hisse şimdilerde 80 TL’nin üzerinde fiyatlanıyor. Yaşanan yükselişe rağmen f/k oranının sektör ortalamasının altına inmesi çıkışı motive edecek bir faktör olarak değerlendirilebilir.

Garanti Bankası’nın son açıkladığı 2023 mali tabloları yıl sonu net kârının %49,26 artarak 87,33 milyar TL’ye çıktığını gösteriyor. Net faiz gelirlerinde düşüş yaşamasına rağmen kambiyo işlemleri ile geçmiş yıllara ait beklenen zarar karşılık gider iptalleri, kârın artmasında belirleyici oldu.

Hissenin halka açık kısmın %76,01’i Garanti Bankası’nın saklamasında bulunuyor. Hissede, 2020 yılından bu yana 2023 hariç yabancıların net satışı var. Buna karşın çıkış sürdü. Geçtiğimiz ocak ve mart aylarında hisse çıkarken yabancılar sattı. Şubatta düşüş eğilimi ağır bastığındaysa alım tarafında oldular. Veriler yabancıların kısa vadede hissedeki dalgalanmalardan yararlandığını gösteriyor.

Yıl sonu bilançosu sert satışlara sebep oldu. İlk çeyrek satış verileri umutlandırmış görünüyor

Emlak Konut GMYO hissesi için fikrinizi öğrenebilir miyim? / Öznur Karakuş

Öznur, Emlak Konut GMYO, borsaya geldiği Aralık 2010- Mart 2020 arası oldukça kötü bir performans sergiledi ve halka arz fiyatının altında kaldı. Bununla birlikte Mart 2020’de düzeltilmiş verilerle en düşük 95 kuruşu test ettikten sonra yönünü yukarı çevirdi ve günümüze kadar yükseldi. Kuşkusuz geride kalan dört yılı geçkin sürede arada sert satışların yaşandığı da oldu. Ama uzun vadede çıkışını sürdürmeyi başardı. Şubat ayında en yüksek 12,03 TL’yi test ederken şimdilerde 9 TL’nin üzerinde kalmak istiyor.

Hissenin geçtiğimiz 17 Nisan günü yaşadığı sert düşüşte yıllık mali tabloların etkisi hissediliyor. Esas faaliyet dışı gelirlerdeki düşüş esas faaliyet kârını %30 baskılarken Net Parasal Pozisyon Kaybı ile de 3,81 milyar TL net zarar oluştu. Hissede gözlenen tepki alımlarının güçlenebilmesi için ileriye dönük beklentinin güçlenebilmesi önemli.

Firmanın bu yılın ilk çeyreğindeki 6,22 milyar TL tutarındaki satışları buna destekleyebilir. Şirketin 2023’ün ilk çeyreğindeki hasılatı ise 3,99 milyar TL idi. Satışlardaki artış kârlılığa yansıdığı ölçüde şirkete yönelik ilginin de güçlenme potansiyeli artabilecektir.

Yabancılar ve fonlar hangi hisseleri aldı?

Yabancı yatırımcılar, Turkcell, Koç Holding, Akbank, Bim Mağazalar, Sabancı Holding, Tüpraş, Tofaş Oto. Fab., Ford Otosan, İş Bankası (C), ve Yapı ve Kredi Bank. hisselerindeki paylarını artırdı. Diğer yandan, Astor Enerji, Gübre Fabrik., Kontrolmatik Teknoloji, Alarko Holding, Garanti Bankası, Petkim, Sasa Polyester, ve Odaş Elektrik gibi şirketlerin hisselerindeki paylarını düşürdüler. Değişim oranları yüzde birin altında gerçekleştiği için bunun bir eğilim olup olmadığı izlenmeli.

Öte yandan, kurumsal yerli yatırımcılar Kardemir (D), Emlak Konut GMYO, Sabancı Holding, Yapı ve Kredi Bank., Aselsan ve Akbank hisselerinde paylarını artırarak yerel pazarda güçlü pozisyonlarını koruyor. Buna karşılık, aynı grup Oyak Çimento, Kontrolmatik Teknoloji, Enka İnşaat, Astor Enerji, Hektaş, Koza Altın, Şişe Cam, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları hisselerindeki paylarını azaltarak portföylerinde realizasyonlar gerçekleştirdiler. Yerli kurumsal yatırımcılar piyasa koşullarına uyumlu hareket ediyor.

YENİ HAFTAYA BAKIŞ

FONLARLA KAZANMAYI ÖĞRENMEK

Sevgili okurlar, Paranın Yönü sayfalarında bu hafta, kazançlarınızı nasıl artırabileceğiniz üzerinde durduk. Manşet haberimizde yatırım fonlarında dikkat çeken dört ana kategoriyi aynı anda inceledik. Yüksek faiz ortamı, para piyasası fonlarını öne çıkarırken; fon sepeti fonları, karma fonlar, büyüme ve ihracat fonları da yüksek getirileri ile yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Enfl asyonla başa çıkmaya çalışan temkinli yatırımcılar, belirli bir kazanç için daha düşük riskli yatırımlara yönelirken, daha yüksek risk alanlar ise getirilerini artırma fırsatı buluyor. Enfl asyonun iki katı kazançlar elde edebiliyor. “Temkinliye enfl asyon kadar, risk alana iki katı” başlığı ile haberin detayın okuyabilirsiniz. Emeklilik fonlarındaysa hisse senedi ve yaşam döngüsü fonları dikkat çekiyor. Piyasadaki dalgalanmalar, özellikle katılım ve altın fonlarında değer kayıplarına yol açtı; fakat bu fonlar uzun vadeli perspektifl erini korumayı başardı.

Emeklilik için kenara para koyarken dikkat etmeniz gerekenler arasında amaç belirleme, zamanı iyi ayarlama, riski doğru ölçme, yatırımlarınızı yayma ve masrafl ara dikkat etme gibi unsurlar bulunuyor. Ayrıca, aktif ve pasif yatırım yöntemlerini değerlendirerek hangisinin size daha uygun olduğunu belirleyebilirsiniz. Bu hafta, özel sektör tahvilleri ve faiz oranlarının seyri de önemli bir konu. Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasına rağmen, yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle özel sektör borçlanma araçlarının ihraçları azaldı.

Bununla birlikte yatırımcı ilgisi sürüyor. Doların yıl sonunda 40 TL'yi aşma beklentisi, piyasa katılımcıları arasında sıcak bir tartışma konusu. Piyasa dalgalanmalarını yakından takip ederken, yatırımcıların bu beklentilere nasıl tepki vereceğini gözlemlemek önem taşıyor. Borsanın Bilge Baykuşu (BBB)’de yatırım yaparken çeşitlendirme stratejisi üzerinde durduk. Sermayeyi koruma uzun vadeli büyümeyi sürdürmenin anahtarıdır. Ancak aşırı çeşitlendirmenin de getirileri sulandırabileceği unutulmamalı.

Portföyünüzü bilinçli şekilde çeşitlendirerek hem riskinizi minimize edebilir hem de getirinizi artırabilirsiniz. Zeynep’e SOR Köşesinde iki sorunuza cevap verdik. Sorularınızı zeynep.aktas@ gmail.com’a ad ve soyadı belirterek gönderebilirsiniz. Piyasaların geleceği konusunda ise, yatırımcılar temkinli iyimser. Yabancı yatırımcıların borsadaki payı önemli düzeyde. Endeks, son dönemde gösterdiği yükselişle orta vadeli için umut verici. Son olarak, yatırım ve finans dünyasında sürekli değişen trendleri takip etmek, doğru kararlar vermenizi sağlayacaktır.

İyi bir finansal gelecek için bilgiye dayalı kararlar almanın önemini bir kez daha hatırlatır, sağlıklı ve başarılı bir hafta dilerim.

İyi okumalar…

Piyasaların seyri nasıl olacak?

Piyasalarda yatırımcılar temkinli iyimser. Yabancıların borsadaki payı %37,87 seviyesinde bulunuyor. Endeks aylık bazda yüzde 8 yükseldi. Bu yükseliş önemli. Endeksi yükselten ağırlığı yüksek olan hisselerin hareketidir. Bunun gerçekleşmesi orta vade için olumlu.

Yılın ikinci yarısında baz etkisi ile enfl asyonun düşme beklentisi, sıkı para politikasının devam etmesi önümüzdeki dönemde borsanın daha fazla ön plana çıkmasını sağlayabilir.

Borsada Bollingerbandın direnç seviyesi 10.000’de bulunuyor. İçinde bulunduğumuz enfl asyonist ortam, hisse senetlerini ve hisse senedi fonlarını önemli bir yatırım alternatifi olarak öne çıkarıyor.

Kurumsal yatırımcıların hisse pozisyonlarını artırmaları halinde 10 binin üzerine çıkan bir hareket görülebilir. Endeksin 10 bini aşamaması bir süre daha yatay hareketi getirebilir.

ŞİRKETLERİN ÖZVARLIK KÂRLILIĞI / ANALİZ HABER

■ Mia Teknoloji: Özvarlık kârlılığında yavaşlama Mia Teknoloji, 14 Mart’ta açıkladığı bilançosunda 2023/12K döneminde 503,987,968 TL kar açıkladı. Bu rakam, önceki yılın 424,545,649 TL’lik karından önemli bir artış gösteriyor. Ancak şirketin özsermaye karlılığı, geçen yılki yüzde 61,43’ten, bu yıl yüzde 34,80’e düştü.

■ Adese Gayrimenkul: Mülk Değerlendirmelerinde İvme Kazanıyor Adese Gayrimenkul 14 Mart’ta 2023/12K dönemi için bilanço açıkladı ve 1,743,236,000 TL kar bildirdi. Bu, bir önceki yıl kaydedilen 715,842,000 TL’lik kardan önemli bir artış. Şirketin özsermaye kârlılığı da yüzde 23,21 ile geçen yılın yüzde 16,83’üne göre artış gösterdi.

■ Özderici GMYO: Zarar açıkladı Özderici GMYO’nun 14 Mart’ta açıklanan bilançosu, 2023/12 döneminde 6,538,234 TL zarar gösteriyor, geçen yıl 1,000,400,589 TL kar elde etmişken. Şirketin özsermaye karlılığı ise yüzde -0.18 ile geçmiş yılın yüzde 42.21’lik oranından düşüş sergiliyor.

■ Aztek Teknoloji: Özvarlık kârlılığı arttı Aztek Teknoloji, 13 Mart’ta açıkladığı bilançosunda 2023/12K dönemi için 285,263,292 TL kâr bildirdi, bu önceki yılın 168,102,765 TL’lik kârından bir artış. Şirketin özsermaye karlılığı ise yüzde 22,75 ile geçen yılki yüzde 24,01’in biraz altında.

■ Coca Cola İçecek: Kârı arttı Coca Cola İçecek, 13 Mart’ta bilançosunu açıkladı ve 2023/12K döneminde 20,579,819,000 TL kâr açıkladı. Bu rakam, önceki yılın 13,876,736,000 TL’lik kârından önemli bir artış. Şirketin özsermaye kârlılığı ise yüzde 51.40 ile hemen hemen sabit kalarak, geçen yılki yüzde 51.54’lük oranı koruyor.

■ Reysaş GMYO: Özsermaye kârlılığı azaldı Reysaş GMYO, 13 Mart’ta yaptığı bilanço açıklamasında, 2023/12 döneminde 17,245,409,087 TL kâr açıkladı, geçmiş yılın 8,322,811,985 TL’lik karına kıyasla büyük bir artış. Şirketin özsermaye karlılığı ise yüzde 82.31, önceki yılın yüzde 106.36’sına göre azalmış.

■ Bursa Çimento: Özsermaye kârlılığı güçlendi Bursa Çimento, 13 Mart’ta açıklanan 2023/12K dönemi bilançosunda 1,833,125,748 TL kâr bildirdi, bu önceki yılın 392,627,011 TL karına göre büyük bir atılım. Şirketin özsermaye karlılığı %23.04 ile geçen yılın %9.19’una göre iyileşme gösteriyor.

■ Kartal Yen. Enerji: Karlılıkta Keskin Düşüş Kartal Yen. Enerji, 12 Mart’ta bilançosunu açıkladı ve 2023/12K döneminde 4,633,837 TL kâr açıkladı, bu bir önceki yılın 116,169,473 TL’lik kârına göre önemli bir düşüş. Şirketin özsermaye karlılığı ise yüzde 0.26, geçen yılki yüzde 10.48’lik oranın oldukça altında.

■ Tat Gıda: Zararda İyileşme Tat Gıda, 12 Martta yaptığı bilanço açıklamasında 2023/12 döneminde 86,244,297 TL zarar açıkladı, bu bir önceki yılın -149,356,740 TL zararından bir iyileşme. Ancak şirketin özsermaye karlılığı yüzde -3.48 ile geçen yılki yüzde -8.56’lık zararın yarısından daha az bir iyileşme gösteriyor.

Uzlaşmalar, borçlanmalar,

ihaleler, yatırımlar, anlaşmalar Borsa şirketlerinde bu hafta önemli ne var?

Bu hafta enerji, inşaat, doğalgaz, demir çelik ve iletişim gibi çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan fi rmalar yaptıkları yatırım, girişim ve anlaşmalarla dikkat çekti. Şirketlerin gerçekleştirdiği yatırımlar, kapasite artışları, yeni iş bağlantıları, ihale başarıları, satın alımları, uzlaşmaları ve yurt dışı borçlanmaları gibi girişimleri, sektörlerdeki hareketliliğin hayli yüksek olduğunu işaret ediyor.

Gersan Elektrik ve Ahlatcı Doğalgaz gibi firmalar, gelecek için umut veren girişimlerde bulundular, özellikle Gersan’ın yeni anlaşmaları ve Ahlatcı’nın bölge sayısını genişletmesi ön plana çıktı. Enka İnşaat, Şişecam, İzmir Demir Çelik ve Kuzey Boru gibi firmalar da büyük projelerde ilerleyerek sektörlerindeki konumlarını güçlendirdi. Borsada işlem gören enerji, inşaat, doğalgaz, demir çelik ve iletişim gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bu hafta önemli girişimleriyle dikkat çekti. Gersan Elektrik, geçtiğimiz yıl gelir kaybı yaşarken, nisan ayında İzmit Millet Bahçesi Şantiyesi için elektrik malzemesi sağlama işi kazandı ve bir diğer müşteri için 786 bin dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı. Ahlatcı Doğalgaz, iki gün üst üste kazandığı ihalelerle, dağıtım bölgelerini 12’ye çıkardı.

Bu genişleme, şirketin geçen yıl hasılatında düşüş yaşanmasına rağmen ileriye dönük umut vadetti. Girişim Elektrik, enerji sektöründeki faaliyetlerini genişletme çabası içinde. Sandeks Enerji ile enerji nakil hattı projesine başladı. Yeni iş gelir ve kârlılığı üzerinde pozitif bir etkisi olacak. Enka İnşaat, İzmit ve İzmir’de Tüpraş ile gerçekleştireceği iki büyük projeyi üstlendi. Projelerin toplam bedeli 175 milyon dolar olup, bu projeler şirketin gelir ve kâr marjlarını artırma potansiyeline sahip.

Avrupakent GMYO, Avcılar’da yatırım amaçlı gayrimenkuller edinerek, bu alımların neticesinde kira geliri gelde etmeyi hedefl iyor. Senkron Siber Güvenlik, sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirmeyi düşündüğü bedelli sermaye artışını bilançosunu açıklayıncaya kadar erteledi. Şirketin gerçekleştirmeyi düşündüğü bedelli sermaye artırımı, yeni projelerin finansmanında kritik rol oynayacak. Şişecam, uluslararası tahvil piyasalarında büyük bir harekette bulunarak 1,1 milyar dolarlık tahvil ihraç etme sürecini başlattı.

Bu tahviller, şirketin finansal esnekliğini artıracak. İzmir Demir Çelik yatırım sürecindeki projesinde ilerliyor. Üretim kapasitesini artırmayı hedefl eyen yatırımda sıcak testlere geçildi. Kuzey Boru, Malatya ’daki CTP Boru Üretim Tesisi’nin yapımında sona yaklaştı. Haziran sonuna doğru üretime başlamayı hedefl iyor. Gelişmeler, şirketlerin yatırımlarını, hedefl erini ve sektörlerindeki konumlarını güçlendirme yönünde attıkları adımları yansıtıyor ve borsadaki firmaların dinamizmini gösteriyor.

GERSAN ELEKTRİK

Geçen sene gelirleri azaldı. Nisan ayında düşük de olsa iki yeni iş aldı. Gelirleri artmalı

Gersan Elektrik, açıkladığı yeni anlaşma ile bir müşterisinin elektrik malzemesi ihtiyacını karşılayacak. Sözleşmenin toplam tutarı 786 bin dolar olarak açıklandı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 25,5 milyon TL’ye denk geliyor. Üretim sürecine başladığını belirten şirket, nisan ayının ilk haftasında da İzmit Millet Bahçesi Şantiyesi işi için 12.400.000 TL tutarında elektrik malzemesi işi aldı. Gersan Elektrik, 2023 faaliyet döneminde gelirini %9,17 düşürerek 1,46 milyar TL’ye indirdi. Aynı sürede maliyet ve giderlerdeki düşüş sınırlı kalınca kârlılığı azaldı. Net parasal pozisyon kalemindeki kaybın ardından da 115,38 milyon TL zarara döndü.

AHLATCI DOĞALGAZ

Birer gün arayla iki ihale kazandı. Dağıtım yaptığı bölge sayısını 12’ye çıkardı

Ahlatcı Doğalgaz ve bağlı ortaklığı Enerya Enerji’nın sırayla %51 ve %49 oranında birlikte sahip oldukları A Doğalgaz, EPDK tarafından düzenlenen Çorlu Dağıtım Bölgesi ihalesinde 1.480.000.000 TL ile en yüksek teklifi vererek birinci oldu. Söz konusu iştirak bir gün önce de Marmara Dağıtım Şebekesinin ihalesini 1.910.000.000 TL ile kazanmıştı. Ahlatçı Doğalgaz, son iki ihale ile birlikte dağıtım yaptığı bölge sayısını 12’ye çıkardı. Şirket, dağıtım bölge sayısını artırmasına rağmen 2023 faaliyet döneminde hasılatını %14,75 gerileterek 20,02 milyar TL’ye düşürdü. Kârı ise %19,14 artarak 3,1 milyar TL oldu.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Aldığı işleri duyuruyor. Son olarak RES projesi kapsamında enerji nakil hattı işi yapacak

Girişim Elektrik, enerji sektöründe faaliyet gösteren Sandeks Enerji ile Beyyurdu RES Projesi kapsamında enerji nakil hattı işi için anlaştı. Sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 2.268.000 dolar. Tutar güncel kurdan 73.755.360 TL’ye denk geliyor. Girişim Elektrik, aldığı

işleri yatırımcısıyla paylaşıyor. Benzer açıklamaları zaman zaman yapan firma, son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %124,2 artırarak

5,64 milyar TL’ye çıkardı. Satış gelirlerindeki artış kârına olumlu yönde yansıyor. Şirket, aynı dönemde net kârını %259 artırarak 1,15 milyar TL’ye yükseltti.

ENKA İNŞAAT

İki projenin yapımını üstlendi. Projeler 32 ayda bitirilecek. Toplam bedel 176 milyon dolar

Enka İnşaat, Tüpraş ile İzmit ve İzmir rafinerilerinde gerçekleştirilecek olan Propilen Splitter Projesi için iki ayrı sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşmelerin toplam bedeli 175 milyon dolar. Projelerin tamamlanma süresi ise 32 ay olarak açıklandı. İnşaat sektöründe ciddi deneyime sahip Enka İnşaat, söz konusu işleri üstlenmekle hem gelir hem de kârlılığını olumlu yönde büyütme imkanı bulacak. İzmit ve İzmir Rafinerilerinde gerçekleştirilecek çalışmalar, tesislerin verimliliğini ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik olacak. Enka İnşaat, 2023 faaliyet döneminde hasılatını %24,11 artırarak 76,7 milyar TL’ye çıkardı.

AVRUPAKENT GMYO

Avcılar’da hakim ortağından üç dükkan satın aldı. Alım amacı kira geliri elde etmek

Avrupakent GMYO, Avcılar’da Artaş Ticaret Merkezi’nde bulunan kdv hariç toplam 78.070.000 TL değerindeki üç ticari bağımsız bölümü satın alacak. Yatırım amaçlı gayrimenkullerden kira geliri elde etmeyi hedefl iyor. Satıcı Artaş İnşaat, aynı zamanda Avrupakent GMYO’nun %50,70 hakim ortağı konumunda bulunuyor. Şirket, son açıkladığı 2023 yıl sonu faaliyet döneminde hasılatını %47,69 gerileterek 3,08 milyar TL’ye indirdi. Bu süreçte firmanın yıl sonu net kârı %67,72 gerileyerek 3,26 milyar TL oldu. Kârın düşmesinde özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelen tutarın gerilemesi etkili oldu.

SENKRON

Bedelliden vazgeçmedi. SPK’ya müracaatı yıllık bilançonun açıklama sonrasına erteledi

Senkron Siber Güvenlik Yazılım, özkaynak yapısını güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projeleri finanse etmek amacıyla sermayesini %500 bedelli artırarak 7.849.206 TL’den, 47.095.236 TL’ye çıkarmayı hedefl iyor. Ancak enfl asyon muhasebesi nedeniyle 2023 yılı mali tablolarının henüz yayımlanmamış olması nedeniyle SPK’ya yapmayı düşündüğü başvuruyu erteledi. Şirket, 2023 yılı mali tablolarını yayımlanmasının ardından bedelli sermaye artırımı için SPK›ya başvuruda bulunmayı planlıyor. Şirket, son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %78,96 geriletirken dönem sonunda zarar açıkladı.

ŞİŞECAM

İştiraki üzerinden yurt dışında tahvil ihraç edecek. Toplam tutar 1,1 milyar dolar olacak

Şişecam, %100 bağlı ortaklığı Sisecam UK üzerinden yurt dışında 1,1 milyar dolar tutarında tahvil ihraç ediyor. İki farklı vadeli tahvilin ihracında ilk tahvil 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve kupon oranı %8,25 olarak belirlendi. İkinci tahvil ise 8 yıl vadeli 600 milyon dolar ve kupon oranı %8,625 oldu. Euronext Dublin Borsası’na kote edilecek tahvillerin satışı 2 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak. Şişecam bu tahvillere paralel olarak, 2019 yılında ihraç ettiği 2026 vadeli 700.000.000 dolar tutarındaki mevcut tahvillerini vadesinden önce kısmen veya tamamen itfa edeceğini duyurdu. Şirket süre konusunda ise net bir tarih vermedi.

TURKCELL

12 yıldır devam eden davada anlaştı. Daha yüksek tazminat riskini ortadan kaldırdı

Turkcell, Demirören ile olan davasını arabuluculuk yoluyla çözdü. Eski unvanı Demirören Yapım olan DM Yapım Dağıtım, Turkcell aleyhine rekabete aykırılıkla alakalı olarak 2012 yılında tazminat davası açmış ve mahkeme de Haziran 2022’de toplamda 215,6 milyon TL tazminata hükmetmişti. Şirket bu kararı hatalı bularak üst mahkemeye gitmişti. Varılan anlaşma ile tarafl ar, ihtilafın arabuluculuk yoluyla çözülmesi konusunda mutabık kalarak Demirören’e 130 milyon TL ödenmesi konusunda anlaştılar. Böylece şirketin daha yüksek bir tutarda ödemede bulunma riski ortadan kalkmış oldu.

İZMİR DEMİR ÇELİK

Yatırımını adım adım tamamlıyor. Amaç üretim kapasitesini artırarak geliri büyütmek

İzmir Demir Çelik, çelikhane yatırım sürecinde bir aşamayı daha geride bıraktığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yatırım sürecindeki soğuk testlerin tamamlandığı ve sıcak testlere başlandığı belirtildi. Şirket yatırımıyla çelikhane kapasitesini artırmayı hedefl iyor. İzmir Demir Çelik, 2023’ün dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını %13,07 oranında artırarak 19,6 milyar TL’ye çıkardı. Cirodaki artışa rağmen dönem sonunda 903,3 milyon TL zarar açıkladı. Borçlanma maliyetleri kârı eriten en önemli faktör olarak öne çıktı. Zararda 3,73 milyar TL finansman gideri kalemi belirleyici oldu.

KUZEY BORU

Üretim tesisinin yapımında sona yaklaşıldı. Haziran sonuna doğru üretime hazır hale gelecek

Kuzey Boru, Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan “CTP Boru Üretim Tesisi” için bugüne kadar toplamda 464.521.359 TL harcama yaptı. Şirket, üretim hatları ve ekipman satın alımını tamamlayarak fabrika ve idari binaların inşaatı ile çevre düzenlemelerini bitirdiğini belirtti. Üretim hatlarının sevk işlemleri mayıs sonunda başlayacak ve haziran sonuna kadar tesis üretime hazır hale gelecek. Yatırım, Kuzey Boru’nun üretim kapasitesini artırarak pazardaki konumunu güçlendirmesi hedefl eniyor. Şirket 2023 yıl sonunda hasılatını %38,37 artırarak 2,05 milyar TL’ye çıkardı. Aynı sürede net kârı %8,52 artarak 219,22 milyon TL’ye yükseldi.