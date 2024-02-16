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Tertemiz duyguların sponsorluğu

Fatoş KARAHASAN
Fatoş KARAHASAN Markalar & İçgörüler

Hayat Kimya’nın ev bakım kategorisindeki güçlü markalarından Bingo, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile bir iş birliği başlatarak  Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımları’nın resmi sponsoru oldu.  Bingo, bu işbirliğinin yanısıra  önümüzdeki dönemde  A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, A Milli Kadın Voleybol Takımı Oyuncuları Hande Baladın ve Gizem Örge ile iletişim çalışmaları yürütecek.  

Hayat Kimya’nın, sponsorluk anlaşmasını duyurduğu basın toplantısında; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Özgür Kölükfakı ve Hayat Kimya Ev Bakım Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Nazlı Malatyalı;  TVF Bingo işbirliği hakkında bilgi paylaştılar. Kampanya için hazırlanan filmi izlettiler. Bundan böyle Bingo’nun iletişimini “Tertemiz Duyguların Sponsoru’’başlığyla yapacaklarını aktardılar.

Bir iletişimci olarak ben sloganı ve konumlandırmayı çok başarılı buldum. Bingo uzun yıllardır sosyal projelere kaynak ayıran bir marka. Kuruluşun Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımları’nın resmi sponsorluğuyla spor alanına girmesi, markanın gençleşmesine da katkıda bulunacak.

Spor performansla ilgili  olduğu kadar yoğun duyguların yaşandığı bir dünya. Kadın voleybol takımımızdaki sporcularımız da  duygularını dolu dolu yaşıyorlar.  Son derece içten, doğal ve samimi oldukları için sevinçlerine de, üzüntülerine de bizleri ortak etmeyi başarıyorlar. Duyguları gerçekten tertemiz.

Bu bağlamda, sponsorluğa karar veren ve “Tertemiz Duyguların Sponsoru’’ başlığıyla çok doğru bir konumlandırmayı ortaya koyan Hayat Kimya-Bingo  ekibini ve yaratıcı takımlarını kutluyorum.  Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Özgür Kölükfakı’nın dile getirdiği gibi biz de bu beraberliğin “başarılı, zaferlerle dolu ve mutlu bir iş birliği olmasını ve takımımıza şampiyonluk getirmesini temenni ediyoruz.”  

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