THY’nin kabin içi lezzeti 300’ü aştı ‘ikram defilesi’ yaptı 

TÜRK Hava Yolları’ndan (THY) bir lansman daveti geldi:

· Türk ve dünya mutfağının en güzel örneklerini sunduğu ikramları yeniliyor. 300’den fazla tatla zenginleşen yeni menüleri seyahat zevkini artırarak yolculukları unutulmaz kılacak.

Tanıtımın düzenlendiği Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı’nın girişinde Viyana merkezli Do & Co’nun kurucusu, Turish-Do&Co’nun ortağı ve Genel Müdürü Atilla Doğudan’la karşılaştım.

Doğudan’a lansmanın içeriğini sordum, şu yanıtı verdi:

- Bugün farklı bir defile izleyeceksiniz. Yeme-içme defilesi olacak bu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat’ın değişen ikram menüsü için tanıtım önerdiğini belirtti:

- Ben de Ahmet Bey’e, “Gelin bir yeme-içme defilesi düzenleyelim” dedim.

Ahmet Bolat, defile öncesi sohbette ikram menüsü için şu mesajı verdi:

- Daha besleyici ama sağlıklı, yağı, şekeri daha az lezzetler sunulacak. Türk mutfağının güzel örneklerinin yanısıra menülerde uluslararası lezzetler de yer alacak.

Bu noktada menülerin hazırlanmasında kullanılan malzemeler üzerinde durdu:

- Malzemenin yüzde 80’i ülkemizin ürünlerinden oluşuyor.

THY’nin Turkish-Do&Co’yla ortaya koyduğu menülerin havacılık dünyasında zaten öne çıktığını anımsattı:

- Körfez ülkelerindeki rakiplerin ikramlarında çeşit belki daha fazla ama bizim ürünlerimizin tamamı taze ve doğal. Dondurulmuş gıda ürünü sunumu bizde asla yok.

Bolat’ı dinlerken THY’nin pandemi döneminde sağlık önlemleri çerçevesinde ikramları durdurup sonra yavaş yavaş başlattığını anımsadım. Bunun üzerine Atilla Doğudan’a yenilenen ve 300’ü aşkın lezzetten oluşan menülerin maliyete etkisini sordum, şu yanıtı verdi:

- Menü değişiminden dolayı maliyette önemli bir oynama olmadı.

Ahmet Bolat, kabin ekipleri ve “uçan şefler”in ellerinde menülerden örneklerle podyuma çıktığı defile öncesi konuşmasında şu noktanın altını çizdi:

- Gelir seviyesi ne olursa olsun insanlar kabin içinde bir şeyler yemek istiyor. Kabin içi ikram konusunda zaten ödüllerimiz vardı. Menüleri daha da mükemmel hale getirmek istedik.

Ardından ekledi:

- Kabin içi ikramlarımız yolcularımız açısından “verdiğim ücrete değiyor”şeklindeydi. Şimdi çıtayı daha yukarı çıkarıyoruz. Yenilenen menüler bizi hava yolu dünyasında daha farklı bir noktaya taşıyacak.

Kabin içi ikram menülerindeki yeni konseptle birlikte THY’nin “sürdürülebilirlik” ilkesine de özen gösterdiklerini bildirdi:

- Yeni konseptle birlikte ambalaj malzemelerinde plastik kullanımının ve ambalaj kaynaklı atık miktarının azaltılmasına yönelik uygulamaları da başlatmış olduk.“Sürdürülebilirlik” adına kağıttan menü kartlarımızı da dijitale taşımayı hedefliyoruz.

THY, İstanbul Havalimanı’na taşınma döneminde yolları ayırma noktasına geldiği Do&Co’yla ortak şirketi Turkish-Do&Co’nun hazırladığı kabin içi ikram çıtasını daha da yükseltiyor.

THY yönetimi, özellikle yabancı yolcuları “damak”tan daha da iddialı şekilde yakalamayı hedefliyor…

İnşallah seçimde durum değişmezse yeni uçak siparişi planlarımız hazır

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, 2022’deki 2.7 milyar dolarlık kârla Avrupa havacılık tarihine geçtiklerini vurguladı:

- Geçen yıl 82 milyon yolcu taşıdık. Bu yıl yolcu sayımızın 85 milyona çıkmasını bekliyoruz. 414 uçakla hizmet veriyoruz. 2033’de uçak sayımızın 810’a, yıllık yolcu sayımızın da 170 milyona çıkmasını öngörüyoruz.

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği’nin (IATA) yıllık toplantısının 2-5 Haziran 2023’te İstanbul’da düzenleneceğini anımsattı:

- Toplam 600’e yakın yeni uçak siparişi vermek üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Elbette yeni uçaklar geldikçe mevcutlardan bir bölümü filo dışı kalacak. İlk bölüm siparişlerimizi IATA toplantısı sırasında katılımcı üreticilerden birine vermeyi düşünüyoruz.

Bu noktada 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlere işaret etti:

- Seçimler beklediğimiz şekilde sonuçlanırsa o zaman THY’nin dünyada yükseldiği konumu daha da güçlendirmek üzere büyüme yolundaki adımlarımızı atarız.

70 milyon turist değil ancak ehil yöneticiler havayolu şirketini büyütür

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, geçmişte THY’nin “butik havayolu şirketi” olarak tanımlandığını anımsattı:

- Ben master için ABD’ye giderken Avrupa’da belirli noktalara uçup, oradan yabancı havayolu şirketleri ile devam ediyorduk. THY, ABD’ye henüz uçamıyordu.

O dönemde yolculuk yaptığı havayolu şirketlerinden birinin Alitalia olduğunu belirtti:

- İtalya’ya yılda 70 milyon turist gitmesine rağmen bugün Alitalia yok. THY ise artık dünya devleri arasında yerini almış durumda. Bu örnek, havayolu şirketlerinin ehil yöneticilerle büyüyebildiğini gösteriyor.

THY’nin son 20 yılda sadece iki yıl zarar ettiğinin altını çizdi:

- 2016’da terör etkisiyle, 2020’de de pandemi etkisiyle zarar edildi. Onun dışında 18 yıl kârlılık söz konusu. Ayrıca, her yıl ortalama yüzde 12 büyüme sağlandı.

1.5-2 yıl içinde tüm yolculara ücretsiz internet

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, önümüzdeki 5 yılda uçaklardaki 30 bin koltuğun yenileneceğini bildirdi:

- “Müşteri deneyimi”nde çıtayı daha da yukarı çıkarmak için önümüzdeki 5 yılda 1.2 milyar dolar yatırım hedefliyoruz.

Tüm uçaklarda internet hizmeti sunulacağını belirtti:

- Şu anda business yolcularımız yurt dışı uçuşlarda ücretsiz internet kullanıyor. 1.5-2 yıl içinde tüm yolcularımızın ücretsiz internet kullanabilmesinin yolunu açmak üzere çalışıyoruz. Ayrıca internet kullanım limitlerini de yukarı çekeceğiz.