Toprakta 7 bin 500 marul 800 ton, ‘hidrofili’ ile 21 bin marul 4 ton su ile üretiliyor

İZMİR Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin danışmanları Kadir Kılıçparlar ve İskender Baydar mesaj gönderdi:

- Başkanımız Işınsu Kestelli, İş Bankası, Ziraat ve Denizbank’ın tarım ile ilgili yöneticileri İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’ne (İTTM) ortak oluyor. İmzaya şahit olmanı istiyoruz. İzmir Ticaret Borsası’nın kurduğu İTTM Girişim A.Ş.’ye ortaklık imza törenine gittim. Masada İTTM Girişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve İmece- Mobil Tarım Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzlem Erdem, İmeceMobil Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam, Ziraat Bankası Tarım Bankacılığı Bölüm Başkanı Engin Çekici, Ziraat GSYO Genel Müdürü Ferhat Fahri Hames, DenizBank KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman ve DenizBank Neohub A.Ş. CEO’su Gürhan Çam vardı. Işınsu Kestelli, söze sorunlardan girdi:

- Ülkemiz tarımının planlama, teknoloji açığı, insan kaynağının yaşlanması, finansmana erişim, su ve toprak başta olmak üzere doğal kaynaklarımız üzerindeki baskı gibi bazıları akut, bazıları kronik sorunları var.

Türkiye’nin tarımsal üretim büyüklüğü açısından dünyada ilk 10’da olduğuna işaret etti:

- Türkiye, sorunları hızla geride bırakarak örnek ülke olmalı. İTTM’yi sürdürülebilir, rekabetçi, verimli bir tarım sektörü için bilgi ve iletişim sektörünün daha güçlü katılımını sağlamak, dijital dönüşümü destekleyen tarım girişimciliği ekosistemini hayata geçirmek için kurduk.

İTTM’nin Türk tarımının Silikon Vadisi olmasını hedefl ediklerini kaydetti:

- İş Bankası İmece Mobil, Ziraat GSYO ve DenizBank Neohub’ın da ortaklarımız arasına katılmasıyla birlikte daha güçlü ve kararlı bir şekilde Türk tarımında teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek için çalışacağız. Ortaklık imzalarının atılmasının ardından İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, İTTM’yle ilgili sunuma geçti. Önce, “İzmir Tarım Teknoloji Merkezi”nin tanımını aktardı:

● Tarımda bilişim teknolojileri kullanılarak üretilen, üretilecek ürün ve hizmetlerin (akıllı tarım uygulamalarının) gerçek yaşam ortamında, gerçek kullanıcılar ve ürünler üzerinde test edilebileceği, geliştirilebileceği açık inovasyon ortamı ve teknoloji geliştirme merkezi.

İTTM’nin hedeflerini sıraladı:

● Ar-Ge için ekosistemin ve altyapının sağlanması, katma değer yaratan paydaşların bir araya getirilmesi, tarımda bilişim teknolojileri yetkinliklerinin geliştirilmesi, araştırmaların ticarileşmesinin ve finansmana erişiminin desteklenmesi, tarımda doğal kaynak kullanımının verimli ve etkin hale getirilmesi, gençlerin tarım sektörüne ilgisinin artırılması.

İTTM’nin önceliklerini ortaya koydu:

● Girdi optimizasyonu, gıda ve arz güvenliği, tarım ve gıdada tedarik ve değer zinciri yönetimi, verimlilik artışı, tarımsal üretim artışı, tarımsal nüfusun gençleşmesi, doğal kaynakların korunması, tarım ürünleri alım-satımı, borsacılık ve e-ticaret, enerji verimliliği ve karbon salımı, maliyetlerin düşürülmesi.

Hedefledikleri grupları irdeledi:

● Girişimciler, teknoloji firmaları, tarım ve gıda üreticileri ve işletmecileri, tarım makinesi üreticileri, üniversiteler ve akademisyenler.

İzmir Menemen’de bir taraftan inşası da devam eden proje uygulama alanını gösterip, bölümler üzerinde durdu:

● Girişimci alanları, veri toplama laboratuvarı, veri analiz laboratuvarı, prototipleme laboratuvarı, ekili arazilerde-işletmelerde izleme.

Çalışma alanlarını “Tarımda Bilişim Teknolojileri” başlığı altında topladı:

● Çiftlik Yönetim Yazılımları, Akıllı İlaçlama, Gübreleme, Hassas Tarım ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tarımsal Robotlar, Otonom Cihazlar ve İHA’lar, Görüntüleme, Görüntü İşleme, E-Ticaret ve Tarımsal Pazarlama, Veri Toplama, Büyük Veri, Karar Destek Sistemleri, Dikey Tarım, Topraksız Tarım, Yenilenebilir Enerji ve Karbon Salınımı.

Dr. Erçin Güdücü’nün sunumunda “Dikey Tarım, Topraksız Tarım”ı görünce 26 Ocak 2022 tarihli yazımı anımsadım:

● Toprakta 7 bin 500 marul 800 ton, “hidrofili” ile 21 bin marul 4 ton su ile yetişiyor…

Ocak 2022’de Antalya İş İnsanları Derneği’nin (ANTİAD) davetiyle Hakan Güldağ’la birlikte kente gittiğimizde Emtar Gıda Tarım Ürünleri’nin kurucusu Mesut Türk’le de konuşmuştuk. Türk, hayata geçirdikleri topraksız tarımdan örnek anlatmıştı:

- Toprakta 1 dönüm arazide 7 bin 500 adet marul üretilebiliyor. Bu marullar için 40 günde 600-800 ton sulama suyu kullanılıyor. Biz “hidrofili” tekniği ile suda marul üretiyoruz. Bu yöntemle bir dönüm alanda 21 bin marul 4 ton su ile 25 günde hasat aşamasına geliyor. Şu noktanın altını çizmişti:

- “Hidrofili” tekniği ile üretim yapılırken kullandığımız su havuzlara aktarılıyor. Sonra yeniden kullanılıyor. Toprakta yapılan tarımdaki gibi su akıp gitmiyor.

Ziraat, İş Bankası ve Deniz Bank’ın ortaklık desteğini alan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, ülkemiz tarımında marul örneğindeki gibi başarılı uygulamaların yaygınlaşmasını tetikler mi?

TEKNOLOJİ VE FİNANS BİRLİKTE TARIMDA YENİ BİR HİKAYE YAZABİLİRİZ

İŞ Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve İmeceMobil Tarım Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzlem Erdem, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ortaklığına imza attıktan sonra tarımın stratejik öncelikleri arasında yer aldığını belirtti:

- Tarımda güvenli, katma değeri yüksek, çevreyi koruyan bir yaklaşımla üretimi desteklemeyi gelecek nesillere karşı en önemli sorumluluklarımızdan bir olarak görüyoruz. Türkiye’nin tarımdaki potansiyele işaret edip sürdürdü:

- Ekosistemin tüm paydaşlarıyla birlikte teknolojiyi merkeze alarak ülkemiz adına tarımda yeni bir hikaye yazabileceğimize inanıyoruz. Bunun da ancak tarım, teknoloji ve finansın bir araya etkin şekilde getirilmesiyle gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.

EGE’NİN TARIMSAL ÜRETİMİ 80.2 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

İZMİR Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, İTTM sunumunda Türkiye’nin tarımdaki gücünü ortaya koyan verilere işaret etti:

● Ekilebilir Tarım Alanı: 23.8 milyon hektar

● Tarımsal Milli Gelir: 45.4 milyar dolar

● Tarımsal Ürünler İhracatı: 26.4 milyar dolar

● Tarımda İstihdam: 4.9 milyon kişi Ardından Ege Bölgesi’nin tarımsal verilerine dikkat çekti:

● Tarım Alanı: 28 milyon dekar

● Tarımsal Üretim Değeri: 80.2 milyar lira

● Tarımsal Ürünler İhracatı: 5.1 milyar dolar

● Tarımsal nüfus: Yüzde 19.5 İzmir’in avantajları üzerinde de durdu:

● Tarımsal Potansiyel: Tarım ve tarımsal sanayinin yüksek çeşitliliği

● Bilim Odağı: Üniversiteler ve teknoparklar

● Nüfus: Türkiye’nin nüfus büyüklüğü açısından üçüncü ili

● Dışa Açıklık: Liman kenti olması ve turizm potansiyeli nedeniyle dışa açıklık niteliği

● Kalkınma Politikaları: Sürdürülebilir kalkınma politikalarına uyum İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin TEKMER statüsünde olduğunu belirtip, bunun girişimciler için avantajlarını sıraladı:

● Sigorta prim desteği

● Gelir vergisi stopajı teşviki

● Kurumlar vergisi, Ar-Ge & tasarım indirimi

● Damga vergisi istisnası

● Gümrük vergisi istisnası