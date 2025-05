Transfer fiyatlandırmasında satyr paradoksu

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (Yerel Dosya): Büyük mükelleflerin ve belirli eşik değerleri aşan ilişkili işlem yapan kurumların, her yıl ilişkili kişilerle gerçekleştirdikleri işlemleri ve bu işlemlerde uyguladıkları fiyatlama yöntemlerini detaylı şekilde açıklayan rapor hazırlamaları gerekmekte olup bu rapor, ilgili yılın Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde veya idarece talep edilmesi durumunda sunulmak üzere hazır bulundurulmalıdır.

Ülke Bazlı Rapor (CbCR – Country by Country Reporting): OECD’nin BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Eylem Planı kapsamında 13. Eylem Maddesi’ne paralel şekilde Türk mevzuatına da yansıyan bu yükümlülük kapsamında, çok uluslu grupların faaliyet gösterdiği her bir ülkede elde ettikleri gelir, ödedikleri vergiler ve çalışan sayısı gibi makroekonomik verilerin yıllık olarak raporlanması gerekmektedir.