Turkcell’in yapay zeka eğitimine 70 ilden 801 öğrenci ve 173 öğretmen katıldı

Turkcell, Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürüttüğü Turkcell Zekâ Gücü Projesi kapsamında Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilerini teknolojiyle tanıştırmayı ve onların yeteneklerini erken yaşta keşfedip geliştirmeyi hedefliyor. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türkiye’nin dört bir yanında yer alan Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) Zekâ Gücü Teknoloji Sınıfları kuruyor. Bu sınıflarda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki BİLSEM öğrencilerine teknoloji, robotik ve kodlama eğitimleri veriyor.

Zekâ Gücü Teknoloji Sınıfları’nda öğrencilere dizüstü bilgisayar, 3 boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik ve robotik kodlama setleri ve alet takımları gibi imkânları sunuluyor. Çocukların yapay zekâ, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim almalarını sağlanıyor. En önemlisi bu konularda projeler geliştirmeleri destekleniyor.

Turkcell bugüne kadar 81 ilde, 30 binden fazla öğrenciye proje geliştirmelerine destek olacak ekipmanları içeren Turkcell Zekâ Gücü kodlama kiti hediye etti. Proje kapsamında toplamda 7 bölgede, 48 ilde, 76 sınıf ile 250 binden fazla öğrenciye ulaştı. Zekâ Gücü öğrencileri, bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400’ü aşkın ödül kazandı.

Birinci olan proje: Yabancı Dil Bazlı Şarkı Öneri Sistemi Bilge Dila Yılmaz

İkinci olan proje: Fizy Müzik İkizini Bul Zeynep Cemile Kandilli

Üçüncü olan proje: SRM Satıcı Segmentasyonu Bartu Doğan, Yiğit Aslan, Mete Karagül, Erdem Soydal

Deprem bölgesindeki 6 ilde 9 Zeka Gücü Sınıfı

Turkcell’in Zekâ Gücü projesi kapsamında deprem bölgesindeki 6 ilde (Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa) 9 sınıfı bulunuyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından afet bölgesindeki çocuklara psiko-sosyal destek sağlamak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için Hatay Kırıkhan’da da Turkcell desteğiyle BİLSEM Teknoloji ve Eğitim Odası konteyneri kuruldu.

6-18 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin faydalanabildiği konteynerde deneyimli öğretmenler tarafından çocuklara robotik kodlama, astronomi, eğitici oyun, müzik, resim ve sanat atölyeleri düzenleniyor.

BİLSEM Teknoloji ve Eğitim Odası’nda çocukların gelişimi için kütüphane; eğitimler için bilgisayar, tablet, TV ve projeksiyon cihazı bulunuyor. Dış mekânda yapılan aktiviteler için tente, tuvalet gibi fiziksel şartları kolaylaştıran teçhizat yer alıyor.

Yapay Zekâ Maratonu

Zekâ Gücü Projesi’nin bir de yarışması var. Yapay Zekâ Maratonu başlıklı program Şubat 2024’te başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) eğitim gören özel yetenekli lise öğrencilerine yönelik olarak tasarlanan Yapay Zeka Maratonu iki aşamadan oluşuyor.

Bu yılki yarışma öncesinde, 10 hafta boyunca toplam 75 saatlik yoğun bir online yapay zeka eğitimi gerçekleşti. Eğitimi alanında Türkiye’nin sayılı uzmanlarından olan Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Egemen Yılmaz verdi.

Eğitimde veri biliminin, yapay zekâ ve makine öğrenmesinin temelleri, Python programı ve veri görselleştirme gibi konular işlendi, konuların daha iyi pekiştirilmesi için örnek veri setleriyle proje çözümleri gerçekleştirildi. Yapay zekâ eğitimine 70 ilden 801 Bilsem öğrencisi ve 173 öğretmen katılım gösterdi. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, yapay zekâyı somut projeler üzerinden deneyimleyebilecekleri bir hackathon’a katılcılar.

Bu hackathonda öğrenciler Turkcell’in Turkcell Asistan, Fizy ve Pasaj ürünlerini yapay zeka odaklı geliştirdiler. Hackathon boyunca Turkcell çalışanlarından geribildirim alarak projelerini en uygulanabilir şekilde tasarladılar. Turkcell Yapay Zeka, Fizy ve Pasaj ekipleri tarafından değerlendirilen 41 projeden finale kalmaya hak kazanan 10 proje jüri tarafından değerlendirildi.

“Yapay zekâyı kullananlar kullanmayanların yerini alacak”

Ödül töreninde konuşan Turkcell Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Taha Koç

yapay zeka, kodlama, robotik ve uzay bilimleri gibi birçok alanda eğitimler sunmalarındaki amacın geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve yenilikçi liderlerini yetiştirmek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ali Taha Koç gençlere şu cümlelerle seslendi:

“Sevgili gençler, Binbir Gece Masalları'ndaki Alaaddin’i bilirsiniz… Alaaddin’in, “Dile benden ne dilersen” diyen bir lambaya artık ihtiyacı yok. Çünkü; “Yeterince gelişmiş bir teknoloji, sihirden ayırt edilemez.” Artık sihirli lambamız, yazılım kodları ve algoritmalar. Teknolojik gelişim sayesinde, insan beynini simüle eden makinalarla yan yana çalıştığımız bir dönemdeyiz. Ve bu daha başlangıç, ileride mesleğiniz ne olursa olsun; beyaz yaka da olsanız, mavi yaka da olsanız, iş yerinizde dijital metal yaka diyebileceğimiz robotik çalışanlarla bir arada iş yapacaksınız. Dolayısıyla yazılım teknolojilerine ne kadar hâkim olursanız, yakın gelecekte başlayacak olan iş hayatınız da o kadar başarılı olacak. Çünkü yapay zekâyı kullananlar, kullanmayanların yerini alacak. Ve sizlerin yapay zekâ alanında yapacağı çalışmalar, sadece bugünü değil, yarını da şekillendirecek. Sizin azminiz, çalışkanlığınız ve yenilikçi fikirleriniz, ülkemizin dijital geleceğine ışık tutacak. Türkiye’yi küresel rekabette güçlü kılacak.”