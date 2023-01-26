Türkiye 29 Ocak’ta NBA sahasına çıkıyor

Dünyanın en çok izlenen basketbol ligi olan NBA’de şampiyonluk kovalayan Cleveland Cavaliers ile Los Angeles Clippers takımları, 29 Ocak akşamı Cleveland’da Rocket Mortgage Fieldhouse’da karşı karşıya gelecek. “Basketbol maçının ekonomi gazetesinde ne iş var diyenler” olacaktır, anlatayım. Bu sıradan bir maç değil. Öncelikle bu maç hem NBA hem Türkiye açısından bir ilk olma özelliğini taşıyor. Çünkü ilk kez bir NBA karşılaşması öncesinde bir ülkenin yani Türkiye’nin tarihinden müziğine, halk oyunlarından yemeklerine tanıtılacağı görkemli bir resepsiyon yapılacak. Maçı izleyecek 20 bin seyirci arasında yapılacak çekilişlerle Kapadokya seyahati, Türk kahvesi makinesi gibi hediyeler dağıtılacak. Bu özel akşamın detaylarına geçmeden önce goturkey.com ve Türk Havayolları desteğiyle bu organizasyonu düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü’nü tanıtmak isterim.

Yunus Emre Vakfı; özetle Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak ve Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla kanunla kurulmuş bir kamu vakfı. Vakfa bağlı olan Yunus Emre Enstitüsü ise bu kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt dışında kurduğu merkezlerde yabancılara Türkçe öğretmenin yanı sıra Türkiye’nin tanıtımı amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütüp bilimsel çalışmalara destek veriyor. Enstitü, 65 ülkedeki 85 merkeziyle Türkiye’nin kültür diplomasisini yürütüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Yunus Emre Enstitüsü’nün yurt dışı ağı içinde önemli bir ülke. Enstitünün bu ülkedeki merkezi Washington’da. New York’ta da bir ofisi var. Yunus Emre Enstitüsü’nün ABD Direktörü ise 16 yıldır bu ülkede yaşayan Gökhan Coşkun. Enstitünün çalışmalarını ve 29 Ocak’taki etkinliğin detaylarını Coşkun ile konuştuk.

Maç öncesinde resepsiyon ve halk oyunları gösterisi olacak

Enstitünün Amerika’da Türk kültürünü tanıtmak ve ülkelerarası ilişkilere pozitif katkı sağlamak için önemli zemin yarattığını anlatan Gökhan Coşkun, “Bütün Amerika kıtasında Türkçe öğrenmek için eğitim alan 15-70 yaş aralığında 900’e yakın öğrenci grubumuz var. Amerika’da ilk 50 üniversite arasında yer alan bazı üniversitelerle master ve doktora seviyesinde öğrenci değişim programımız mart ayında başlayacak. 15 öğrenciden oluşan grup bu çerçevede Türkiye’ye gidecek. Hem Türkiye’yi gezip tanıyacaklar hem de atölye çalışmalarına katılacaklar. Farklı eyaletlerdeki önemli üniversitelerle o bölgelerin özelliklerine uygun konularda eşleşmeler yapmaya devam edeceğiz” diyor.

İki ülke arasındaki ilişkileri sanat, müzik, tarih, son dönemde de bilim ve spor diplomasisi ile zenginleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Coşkun, şöyle devam ediyor: “Türkiye’yi ABD içerisinde her bölgeye uygun etkinliklerle tanıtmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede NBA tarihinde ilk olan bir iş birliği yaptık. Cleveland önemli bir sanayi bölgesi. Cleveland’ın basketbol takımı Cleveland Cavaliers’ta Türk oyuncu Jedi Osman da yer alıyor. Cleveland Cavaliers takımı ile bir protokol yaptık. 29 Ocak’ta Cleveland Cavaliers ile Los Angeles Clippers arasındaki maçta, maç önü ve ortasında bir Türk Kültür Mirası gecesi düzenleyeceğiz. Türk-Amerikan iş dünyasının karar vericileri, devlet temsilcileri ve spor temsilcilerinin katılacağı bir resepsiyon olacak. Türk özel ve kamu sektörlerini bu bölgedeki muadilleriyle bir araya getirip iş birliği ortamı yaratmayı istiyoruz. Resepsiyonda Türk mutfağını yansıtan ikramlarımız olacak. Otlu mücverden mercimek köftesine, dönerden balığa, baklavadan kazandibine, kahveden Türk şaraplarına geleneksel lezzetlerimizi sunacağız. Maç başlamadan 10 dakika önce 3 dakikalık bir halk oyunları gösterisi de olacak. Devlet Opera ve Balesi’nden bir ekip yedi coğrafi bölgeyi temsil eden bir gösteri sergileyecek.”

Cleveland Cavaliers, 3 gün sosyal medyada tanıtım yapacak

Gökhan Coşkun, Cleveland Cavaliers’in 20 bin kapasiteli sahasının her zaman dolduğunu vurguluyor. 29 Ocak’taki maçtan üç gün önce takımın resmi hesaplarından Türkiye’nin tanıtımının yapılacağını söylüyor ve etkinlikle ilgili diğer detayları şöyle anlatıyor: “Stadın beş farklı girişinde görsel ve fiziki geçişler olacak. Bir sergi gibi düşünün… Bu geçişlerde dev ekranlardan Türkiye’nin yedi bölgesinden seçilmiş yerlerin olduğu tanıtım klibi dönecek. Ayrıca green box teknolojisiyle maça gelenler Türkiye’deymiş gibi sevdikleri basketbolcularla fotoğraf çektirebilecek. Cleveland Cavaliers sosyal medya hesaplarından kampanyalar düzenleyecek. Bu kampanyalara katılanlar ve sahada maçı izlemeye gelenler arasında çekiliş yapılacak. Bir çifte bir hafta Kapadokya tatili, üç kişiye de Okka Türk kahvesi makinesi hediye edilecek. Bu işler yüksek maliyetli işler… Uygun zemini yakalamak da çok kolay olmuyor. Üç seneden fazla süredir bunun için çalışıyoruz. Biz bunu bir model olarak NBA genelinde etki seviyesi yüksek birkaç eyalette daha geliştirmek istiyoruz. Türkiye’de de NBA takımlarını misafir etmeyi hedefliyoruz. Cleveland Cavaliers özelinde bir yol haritamız var.”