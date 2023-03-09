Türkiye Bilişim Derneği depremzede çocuklarımıza “ Bilişim Evi” yapıyor…

6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Hatay'da 21 Şubat'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde dahil binlerce artçı sarsıntı yıkımı daha da artırdı.

Ard-arda yaşanan depremler 13.5 milyon yurttaşlarımızın yaşadığı bölgede büyük felakete yıkıma neden oldu.

Deprem bölgesinde AFAD, Kızılay, AHBAP, AKUT, Zonguldak maden işçileri arama –kurtarma ekibi, gibi arama- kurtarma -yardım kuruluşları, büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri , sivil toplum kuruluşları vakıf ve dernekler, deprem bölgesi dışında yaşayan milyonlarca yurttaşlarımızın yanı sıra, dünyanın pek çok ülkesinden gelen arama kurtarma ekipleri, depremin ilk gününden bugüne değin depremzedelere destek vermişler vermeye de devam etmekteler..

Depremzedelere yardım eden sivil toplum kuruşlarımızdan Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe ile bölgeye yardım bağlamında başlatılan çalışma ve projeleri konuştuk.

Deprem bölgesine benim de içinde bulunduğum T.C. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sivil toplum kuruluşları ve oda/borsa başkanlarından oluşan heyetle afet bölgelerinden Adıyaman’ı ziyaret ettik.

Bölgeden dönüşte yönetim kurulumuzu, danışma kurulumuzu olağanüstü toplantıya çağırarak bir yandan yaşanılan felaketin boyutlarını hem de acilen yapılası gerekenleri paylaştık.

TBD olarak deprem felaketinin yaralarını sarmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Dernekler Masası ve AFAD ile yapılan görüşmeler ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama çerçevesinde “ TBD’nin nakdi ve ayni yardımları doğrudan yapmasının mevzuat gereği mümkün olmadığı”nı öğrendik.

Bu nedenle nakdi yardımı yapmak isteyen gönüllülerin AFAD tarafından verilen hesaplar üzerinden yardımda bulunması uygun olacağına karar verdik…

Bu kapsamda tarafımıza ilk aşamada gelen yardım taleplerini mevzuat gereği AFAD’ a yönlendirmekteyiz.

AFAD tarafından sunulan ve günlük olarak değişen “Acil ihtiyaç listesi” 2-3 günde bir e-posta aracılığıyla üyelerimiz ve paydaşlarımıza duyurmaktayız.

TBD bünyesinde; gerek acil, gerekse depremin meydana getirdiği hasar ve yaraları sarmak amacıyla uzun vadede yapılacak yardımları yönlendirmek ve deprem destek kampanyası düzenleme çalışmaları yapmak üzere “TBD Afet Destek Masası”nı kurduk.

TBD üyelerimizin en geniş biçimde katılımı ile bireysel desteklerini koordine etmek ve ihtiyaç sahiplerinin seslerini duyurabilmek amacıyla ilk etapta WHATSAPP mobil uygulamasında ‘TBD Afet Dayanışma Grubu’nu oluşturduk…

Farkındalığı arttırmak için, felaketin boyutun anlatan bilgilendirme postları farklı dillerde hazırlanıp, birçok ülkede bireysel ve kurumsal paylaşımları konusunda çalışmaları başlattık…

TBD olarak ilk aşamada; Ankara Sanayi Odası’nın, TC Sanayi ve teknoloji Bakanlığı’nın koordinesinde deprem bölgesinde tahsis edilecek bir alanda kuracağı 120 konteyner evden oluşacak Yaşam Merkezi’ne, bilgisayarlar ile donatılarak “Akıllı Sınıf” haline getirilmiş bir konteyner bağışlama kararı alarak bu kararı uygulamaya koyduk.

İlk akıllı sınıfımız Ankara Sanayi Odası (ASO) Sanayi Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile ASO’nun HATAY bölgesinde kurmakta olduğu 350 konteynerlik kente gönderildi..

TBD Bilişim Evi” olarak, 42 metrekare üzerine planlanan akıllı sınıfımız, Ankara’da elektrik, iletişim altyapısı, ısıtma ve sıhhi tesisatları tamamlanıp, masa sandalye, dolap, projektör ve 10 adet bilgisayar ile bölgeye hizmete hazır olarak sevk edilmiştir.

İlk akıllı sınıfımıza desteğini esirgemeyen tüzel kuruluşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederiz.

Akıllı sınıflarımızın sayılarını çoğaltmak ve konteyner kentlerimize ulaştırmak üzere iş birliklerimiz sürdürülmekte olup, Aselsan ve KKTC Hükümeti’nin ilgili Bakanlıkları/Birimleri ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

Felaket bölgelerindeki bilişim alt yapısının tekrar güçlenmesi için gönüllü yazılım ekipleri ile destek verilmesi için çalışmalar başlattık.

Afet yardım ve takip ortamlarının oluşturulduğu bütünleşik yazılım platformu çalışmaları test aşamasına gelmiştir.

Ayrıca, TBD Afet Destek Masası ilgili devlet birimleriyle diğer ihtiyaç modüllerinin eklenmesi için görüşmeleri yapmaktayız.

Öncelik çocuklarda olmak üzere, deprem sonrası psikolojik destek sağlamak amacıyla gerek uzaktan gerekse lokal olarak animasyon çalışmalarına başlanması kararlaştırılmıştır.

Afet bölgesindeki öğrencilere burs ve eğitim desteği vermek üzere karar alınmış, yurt dışı üniversitelerle iletişime geçilerek, internet ortamında yapacakları sosyal etkinliklerin (konser vb.) gelirlerinin bu fona aktarılması konusunda girişim başlatılmıştır.

Afet bölgemizden gelerek, üniversitelerimize yerleştirilecek öğrencilerimizin eğitim eşitsizliğini ortadan kaldıracak destek eğitimleri verilmesi konusunda üniversiteler ile görüşmeler yapılmaktadır.

Ayrıca, üyesi olduğumuz CEPIS (Council of European Porfessional Informatics Societies) ile temasa geçilerek yurt dışı kaynaklı fonların deprem bölgelerine aktarılması konusunda çalışma başlatılmıştır.

Özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere, bu konuda ki destek ve hibeleri araştırmak için bir ekip görevlendirildi, çıkacak hibe ve fonlardan bölgeye destek olabilecek projeler sunmak için çalışmalar başlatıldı.

Değerli üyelerimizin, bilişim sektörü olarak vereceği diğer katkılar ülkemiz ve depremzedeler açısından çok önemli.

Bu bağlamda üyelerimizin görüş ve önerilerini önemsiyoruz ve bekliyoruz” sözleriyle deprem bölgesine ilişkin yapılan ve halen devam etmekte olan çalışmaları ve projeleri anlatıyor.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’nin önderliğinde yönetim kurulu ve tüm üyelerin katılımı ile yapılan çalışmalar için teşekkür etmek isterim.

Depremde yitirdiğimiz yurttaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır yaralılarımıza da acil şifalar dilerim.