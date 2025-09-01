Türkiye, DHL eCommerce’de ilk 4’e girdi, 250 milyon Euro yatırım için düğmeye basıldı

2017 yılında MNG Kargo’da göreve başlayan, 2022 yılında DHL eCommerce Türkiye CEO'su Kağan Gündüz, Ekim 2023’te şirketin DHL Group bünyesine katılması sonrasında yönetim kuruluna sunum yaptı:

- MNG Kargo, yurt içi e-ticaret lojistiği alanında DHL Group’u güçlendirdi. MNG Kargo’dan süregelen başarılı operasyonumuz var. Daha da güçlenmek için aktarma merkezlerimizi taşımamız, yeni teknoloji ile donatmamız gerekiyor.

Kağan Gündüz, söz konusu yatırımlarla kapasite ve iş hacmi artışı olacağını belirtti:

- DHL Group’un depo ve aktarma merkezleri konusunda daha çok kiralama ile yol aldığını biliyorum. Türkiye’de gayrimenkul yatırımı da önemli. Yeni aktarma merkezleri yapılacak yerlerde arsaları satın almamız çok daha iyi sonuçlar elde etmemizi sağlar.

Gündüz, aktarma merkezi yatırımları için adresleri şöyle sıraladı:

- İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası, Ankara, İzmir, Bursa, Adana… Aktarma merkezleri yaptığımız işin omurgasını oluşturuyor.

DHL Group yönetimi Kağan Gündüz’ün sunumunu dinledikten sonra değerlendirmesini yaptı, kararını kısa süre sonra açıkladı:

- Türkiye’ye aktarma merkezleri için 250 milyon Euro yatırım yapılacak…

DHL Group, MNG Kargo’yu Ekim 2023’te satın aldıktan sonra 22 Mayıs 2025’te şirketin adının değişikliğini duyurdu:

DHL eCommerce Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz…

Satın alma sonrası MNG Kargo Genel Müdürlüğü görevini sürdüren, 22 Mayıs 2025’ten itibaren de görev şapkası “DHL eCommerce Türkiye Genel Müdürü” olarak değişen Kağan Gündüz’le geçenlerde buluşup bu süreci konuştuk. Önce Türkiye’nin e-ticaret hacmi üzerinde durdu:

- Online tüm satın almalar dahil Türkiye’nin e-ticaret hacmi 90 milyar dolar. Perakende e-ticaret hacmi 46 milyar dolar. Bunun yüzde 75’ini, yani 34 milyar dolarlık bölümünü fiziki mal teslimi oluşturuyor.

İç pazardaki e-ticaret büyümelerinden örneklere işaret etti:

- Yurt içi e-ticaret hacmi Avrupa ülkelerinde yılda yüzde 8-10 oranında büyüyor. Güney Kore’de yüzde 12-14, Çin’de ise yüzde 20 büyüme söz konusu. Türkiye’de e-ticaret büyüme temposu yüzde 6.5 ama biz yüzde 15 büyüme bekliyoruz.

Sektörün Türkiye’deki toplam cirosunu paylaştı:

- Türkiye’de bizim sektörün toplam cirosu 126 milyar lira dolayında. Biz DHL eCommerce Türkiye olarak günlük 600 bini aşkın teslimat temposuyla çalışıyoruz. Bordrolu 7 bin 500’ü aşkın personelimiz var. Girişimci kuryelerle 11 bini buluyoruz.

eCommerce’in DHL’in dünyada öne çıkan iş alanı olduğunu kaydetti:

- DHL Group, 20 ülkede iç pazara dönük lojistik yapıyor. Türkiye’de eCommerce’e MNG Kargo’yu satın alarak girmiş oldu. Türkiye, 20 ülke arasında 4’üncü sırada bulunuyor. ABD, Hollanda ve Hindistan’ın ardından Türkiye geliyor.

DHL’in MNG Kargo’yu satın alıp bünyesine katması sonrası yönetimi değiştirmediğine dikkat çekti:

- Markayı değiştirme çalışmalarımız 1.5 yıl sürdü. Hazırlıklar tamamlanınca tabelaları değiştirmeye başladık. Çalışma arkadaşlarımız da markayı kolay benimsedi.

DHL eCommerce Türkiye’nin 850’den fazla şubeyle hizmet verdiğini irdeledi:

- 7’si teknolojik aktarma merkezi olmak üzere toplam 28 aktarma merkezimiz, 14 bölge müdürlüğümüz var. Kara taşıma araçlarımız 4 bin 100’ü aşıyor. Türkiye’nin en yaygın kargo ağlarından birine sahibiz. 200’den fazla ülkeye hizmet sunuyoruz.

DHL eCommerce’in Türkiye’yi girişiyle ilgili şu mesajı verdi:

- DHL Group’un MNG Kargo’yu alıp DHL eCommerce Türkiye olarak yola devam etme kararı, ülkemize duyduğu güveni gösteriyor.

Ardından ekledi:

- DHL eCommerce, “Strateji 2030” kapsamında Türkiye’yi kritik bir pazar olarak görüyor. Bu da ülkemize dönük uzun vadeli büyüme planlarının olduğunun somut göstergesi. Nitekim 3 yıl içinde günlük gönderi hacmimizi iki katına, yani 1.2 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz.

DHL Group’un MNG Kargo’yu alıp, DHL eCommerce’e dönüştürmesi, 250 milyon Euro’luk yeni yatırım kararı alması, Türkiye’de sektörün gelecek potansiyelini ortaya koyuyor…

Yerel uzmanlık ile global deneyim buluştu

DHL eCommerce Türkiye CEOsu Kağan Gündüz, şirketin ülkemiz pazarına büyük oyuncu olarak girmesinin gerekçesini şöyle ortaya koydu:

- Türkiye’nin genç ve dijital dönüşüme açık nüfusu, stratejik konumu ve hızla büyüyen e-ticaret pazarının büyük etkisi oldu.

MNG Kargo’nun yarattığı etkiye işaret etti:

- 20 yılı aşkın süredir sektörde hizmet veren, Türkiye’nin dört bir yanına milyonlarca gönderiyi ulaştırmış, güçlü operasyonel yapıya ve saha tecrübesine sahip MNG Kargo’nun potansiyeli, DHL’in Türkiye’ye ilgisiyle birleşince ortaya güçlü sinerji çıktı.

Şu noktanın altını çizdi:

- Bu birliktelik, sadece bugünün değil, geleceğin lojistik çözümleri için önemli bir kaldıraç niteliği taşıması açısından da oldukça önemli bir adım oldu.

Ardından ekledi:

- Satın alma ve peşinden gelen stratejik adım, yerel uzmanlıkla global deneyimin buluştuğu, hizmet kalitesini yükselten ve sektöre yeni standartlar kazandıran bir dönüşüm oldu.

İşin global yanına dikkat çekti:

- Türkiye’nin dört bir yanına erişimi kolaylaştırmak, yerel üreticileri global e-ticaret ekosistemine entegre etmek ve Türkiye’yi bu alanda daha da güçlendirmek, öncelikli planlarımız arasında yer alıyor.

Global yaklaşımı şu mesajla perçinledi:

- Hedefimiz, Türkiye’nin uluslararası ticaretteki rolünü büyütmek ve ülkemizi bölgesel bir lojistik üs haline getirmek.

Lojistik, uluslararası bağlantı gerektiriyor

DHL eCommerce Türkiye CEOsu Kağan Gündüz, sektörle ilgili şu üç noktanın altını çizdi:

Lojistik işi uluslararası bağlantı gerektiriyor.

Varlığa dayalı bir sektör.

Yatırım yapma kabiliyeti gerektiriyor.

DHL eCommerce’in global bazı verilerini paylaştı:

DHL eCommerce, 50 binden fazla çalışanı, 26 binden fazla aracı ve 8 kargo uçağı ile hizmet veriyor.

DHL eCommerce, 2024 yılında 1.8 milyardan fazla gönderi taşıdı.

Kurye işinde gençlerin tutunma oranı düşük

DHL eCommerce Türkiye CEOsu Kağan Gündüz, pandemi dönemi ve sonrasında sektörde “girişimci kurye”liğe yöneliş olduğunu anımsattım, şu yanıtı verdi:

- “Girişimci kurye”lik, sektörde yaygınlaştı. Ancak, kuryelikte gençlerin tutunma oranının düşük olduğunu gözlüyoruz.

DHL eCommerce Türkiye’deki yaş ortalamasını paylaştı:

- Bizde yaş ortalaması 34.

DHL eCommerce Türkiye’nin hizmetleri arasında “modüler mobilya” taşımanın bulunmadığını bildirdi:

- Modüler mobilya, kuryeyi çok zorlayan bir iş. O nedenle biz girmeyi düşünmedik.