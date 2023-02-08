  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Türkiye ekonomisi krize girer mi?

Türkiye ekonomisi krize girer mi?

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Milletimizin başı sağ olsun. Böyle bir zamanda ekonomi yazısı yazmaktan hicap duyuyorum.

30 binden fazla işletmenin zarar gördüğü 1999 Marmara depreminin Türkiye’ye maliyeti, bir zamanlar devletin önemli kurumlarından olan Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT) göre 15-19 milyar dolar, TÜSİAD’a göre 17 milyar dolar idi.

Marmara depremi, 2000-2001 ekonomik krizini tetikledi. Türkiye ekonomisi bu kriz öncesinde de istikrarsızdı. Yıllık bütçe açıkları milli gelirin yüzde 10’unu aşıyordu. 90’lı yılların enflasyon ortalaması yüzde 75 idi. Cari açık, kısa vadeli sermaye girişleriyle finanse ediliyordu. Kamu açıkları iç borçlanmayla kapatılıyordu. Bankalar kısa vadeli borçlanarak açık pozisyonlarını artırıyorlardı. Bu kaynaklarla, devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapıyorlardı. Riskler artıyordu.

Maraş merkezli depremin Türkiye’ye maliyetini kestirmek güç. Tabii 13 milyon insanın yaşadığı büyük bir bölgeden bahsediyoruz. Ekonomik yansımaları şüphesiz olacaktır. Hep övündüğümüz bütçe açığı/milli gelir oranında büyük sapma olacak. Bütçe açığının artmasıyla, enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edilecek. Yıkılmayan binalar da yeniden yapılacak. İnşaat sektörü doğal olarak desteklenecek. Hazine’nin borçlanma ihtiyacı artacağı için bankalar üzerindeki baskı sürecek. 2001 krizinden önceki makro ortam olmadığı için, Türkiye ekonomisi bir krize girmez. Ancak bazı ekonomik göstergelerde belirgin bir kötüleşme yaşanacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Piyasalar kumar masası 01 Şubat 2023
Petrol alımları iki yılın zirvesinde 25 Ocak 2023
Piyasalar merkez bankalarını önemsemiyor 18 Ocak 2023
Altın fiyatındaki yükseliş 11 Ocak 2023
2023 tahminleri 04 Ocak 2023
Çin’in dönüşünün dolara etkisi 28 Aralık 2022
KKM sürdürülebilir mi? 21 Aralık 2022
FTX en büyüğü olmayabilir 14 Aralık 2022
Bana değil Fed’e güvenin 07 Aralık 2022
Konutta kredi paketine ihtiyaç yok 30 Kasım 2022