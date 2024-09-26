Türkiye mobilya tasarımında yıldızlar ligine girmeye hazır

Türk mobilya endüstrisinin tasarım, zihinsel dönüşüm ve vizyon fuarı olma niteliğini taşıyan Furnishings & Design Istanbul (FDI) 19-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi.

İç mekâna ait ekosistemlerin bütününü tasarım odağında bir araya getiren FDI’da ürün sergilemelerinin yanı sıra tasarımcı ile üreticiyi buluşturan pek çok sempozyum ve etkinlik gerçekleştirildi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) mobilya endüstrisinin yaratıcı fikirlerini, iyi üretimlerini İstanbul’a çekmeyi amaçlayarak hazırladığı fuar; 3 gün boyunca mimarları, iç mimarları, endüstri ürünleri tasarımcılarını, üreticileri, marka temsilcilerini, öğrencileri ve tasarımla ilgilenenlerin buluşma noktası oldu.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’in “Bu bir tasarım, zihinsel dönüşüm ve vizyon fuarıdır” sözleriyle tanımladığı etkinlikte konuşan T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’ın dediği gibi FDI mobilya sektörümüzün gelişmesine ve rekabet gücüne önemli katkı sunan bir buluşma oldu.

“Tasarım Yeniden İstanbul’da” mottosu ile tasarlanan fuarda mobilyadan aydınlatmaya, ev tekstilinden aksesuara kadar iç mekâna dair bütün kategorilerde tasarım ürünlerin sergilendi. Tasarımcılarla üreticileri buluşturan sempozyumlarda sektörün gelecek vizyonu üzerinde duruldu.

15 bini aşkın ihracatçı firma

TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin verdiği bilgiye göre, 2024 yılı itibarıyla mobilya sektöründe yaklaşık 15 bini aşkın ihracatçı firma faaliyet gösteriyor. Bu yılın ilk sekiz ayında istikrarlı ihracat rakamlarına ulaşıldı. Bu süreçte Irak, en büyük pazar olurken, Almanya ve Fransa’nın da ihracatımızda önemli bir yeri bulunuyor.

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren MOSFED Başkanı Ahmet Güleç sektörün geldiği noktayı şu cümlelerle ifade ediyor: “Dünyada övgüye bahsedilen bir mobilya sektörüne sahibiz. Özellikle son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla üretim ve ihracatta ciddi başarılar yakaladık. Bunu da tasarımla, üretimle, pazarlama ve markalaşma stratejisiyle başardık ama bunu yeterli görmüyoruz. Çünkü gelecek için önümüze koyduğumuz hedefler çok net. Bunlar arasında dünyadaki marka algımızı bir üst seviyeye çıkarmak, Türk mobilyasını vazgeçilmez hale getirmek, üretimimizdeki katma değeri ciddi oranda yükseltmek ve ihracatımızı artırarak dünyada en büyük ilk beş ülkeden biri olmak bulunuyor. Öte yandan; tasarımı endüstrinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeden ve inovasyonu merkeze koymadan sahip olduğumuz başarıyı büyüterek sürdürmemiz mümkün değil. Bu noktada fuarımızın misyonları arasında tasarım birikiminden daha fazla yararlanmak, yenilikçi fikirlerin paylaşıldığı bir platform oluşturmak, tasarımcı ile üretici birlikteliğini güçlendirmek bulunuyor. Bunda başarılı olduğumuz takdirde marka algımız güçlenecek, ihracatımız artacak ve Türk ürünleri globalde vazgeçilmez hale gelecek. “

Günde 200 milyar “reels” izleniyor

Facebook ve Instagram’ın içinde bulunduğu Meta platformlarında her gün 3.2 milyardan fazla insan fikirlerini, fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor.

Son dönemde yükselişte olan “Reels” olarak tanımlanan uzun videoların izlenme oranları hızla artıyor. Meta yetkililerin verdiği bilgiye göre ;

Facebook ve Instagram'da her gün 200 milyar Reels izleniyor.

Facebook ve Instagram'da günde 3,5 milyardan fazla kez Reels videoları yeniden paylaşılıyor.

Günde 2,25 milyardan fazla Instagram Hikayesi beğeniliyor

Meta tarafından GWI ile yürütülen 2023 araştırmasının sonuçlarına göre, “Reels” özelliği ağırlıklı olarak; Eğlenmek (%67); İyi vakit geçirmek (%63) ve Can sıkıntısını azaltmak (%53) için kullanılıyor.

Reels videolarının yüzde 80'i sesli olarak izleniyor.

Ankete katılanların yüzde 85'i bir Reels videosu izledikten sonra o hesabı takip ettiklerini söylüyor.