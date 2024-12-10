Türkiye’nin Al Furat’ı, 120 ülkeden 300 kâğıtçıyı Abu Dabi’ye topluyor

Al Furat Group CEO’su Tarek Fakkas, 2000 yılından beri Türkiye’de ‘kâğıt ve ilgili her şeyin ticaretini yapan’ başarılı bir iş insanımız. Fakkas, 2006 yılında yine kâğıt sektörüyle ilgili farklı bir iş geliştirmiş ve yurt dışında sektörün uluslararası fuarını yapmaya başlamış. Bu fuarın adı Paper&Tissue Show ve 10’uncusu da 21 Ocak’ta Abu Dabi’de açılacak.

Fuara, 120 ülkeden, 300’den fazla firmanın katılması kesinleşmiş görünüyor. Türkiye, Uzak Doğu, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa’dan 20 bine yakın da sektör profesyoneli fuarda olacak.

Tarek Fakkas, Lübnan doğumlu, Suudi Arabistan’da büyümüş. Sonra Türkiye’nin kağıt sanayisindeki gücünü değerlendirmek amacıyla bu konuda ticaret yapmak için Al Furat Kağıt Ticaret AŞ’yi kurmuş. Firmasının kâğıt ticareti büyüdükçe de aynı sektörün makine üreticileri, kimyasal tedarikçileri gibi bütün ana bileşenlerinde ekosistemini büyütmüş. Sonunda su ekosistemi ayrıca değerlendirmek için bir de fuar şirketi kurarak fuarcılığa başlamış. İlk fuarını Şam’da açan Tarek Fakkas, sonra Beyrut’ta, BAE’de (Sharjah ve Dubai) fuarlara devam etmiş. Bu konudaki başarıyı gören Abu Dabi Emirliği de Tarek Fakkas’ın fuarlarını mercek altına almış ve “Biz bu fuarı Abu Dabi’ye alalım, sizi destekleyelim ve bundan sonra hep burada yap” teklifinde bulunmuş. Yapılan anlaşma ile Paper&Tissue Show, Abu Dabi’de istikrar kazanarak büyümesini sürdürmüş. Tarek Bey ve oğlu Ziya ile tanışıp kısa sohbet ettik.

Işıl Bandakçıoğlu, Tarek Fakkas, Ziya Fakkas (soldan sağa)

400 milyon dolarlık ticaret bağlanıyor

Al Furat Group Genel Müdürü Işıl Bandakçıoğlu’na da hem fuarla ilgili detayları hem de kâğıt sanayi hakkındaki son gelişmeleri sordum. Bandakçıoğlu, fuarla ilgili şu bilgileri ekliyor: “Fuarımız 10 yıl önce 90 firma katılımıyla başlamış. Bu sene 300’ün üzerinde katılımcı ağırlıyoruz. Abu Dabi ile vize sorunumuz yok, çok da stratejik konumda ve küresel iş dünyası için elverişli bir buluşma merkezi. Bu sene Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Hindistan ve Suudi Arabistan’dan katılımcı ve ziyaretçiler çok olacak. Türk firmalarımızın stant katılım bedeli için Ticaret Bakanlığı’mızın özel teşviki var. İtalya ülke olarak katılıyor. Mısır ülke olarak katılıyor ve katılım teşviki var. Hindistan devlet desteği ile katılıyor. Almanya ülke olarak katılıyor ve sonraki fuarımız için firmalarına destek kararı alacak. Fuarımıza 250 civarında alım heyeti de geliyor. Her yıl yüzde 50 büyüme kaydettik. 21-23 Ocak 2025’teki fuarımız da alan ve katılımcı sayısı bakımında bir önceki fuarımıza göre yaklaşık iki misli büyümüş durumda. Yaklaşık 400 milyon dolarlık ticaret hacmi bekliyoruz.”

Türkiye’nin kâğıt üretim kapasitesi hızla büyüyor

Işıl Bandakçıoğlu, küresel kâğıt ve ürünleri ihracatında ABD’nin yüzde 10,6’lik pay ile ilk sırada bulunduğunu belirtiyor. Çin, Almanya ve Kanada ABD’yi takip ederken büyük ihracatçılar. Türkiye’nin 2023 yılı ihracatı ise yaklaşık 3,3 milyar dolar olmuş. Bandakçıoğlu şöyle devam ediyor: “Ülkemizde kâğıt ve ürünleri sektöründe yaklaşık 55 bin kişilik istihdam var. Sektör inovatif ürün geliştirmede çok başarılı. Yeni kapasite yatırımları da devam ediyor. Kâğıt hammaddesinde dışa bağımlı olsak da üretim yaparak katma değer ekliyoruz. Son 3 yılda yapılmış ve devam eden yatırımları dikkate alırsak 2024-2032 arasında Türkiye’nin her konudaki kâğıt üretiminin yüzde 50 büyüdüğünü göreceğiz. 3,3 milyar dolarlık kâğıt ihracatımızda defterden, ambalaj kutularına. Duvar kâğıtlarından sigara kâğıtlarına, temizlik ve kraft kâğıtlara. Gazete kâğıtlarından her türlü kartona kadar bütün ürünler var. Oluklu mukavvada iki yıl içinde çok ciddi yeni kapasiteler devreye girecek gibi görünüyor.”

Esnaf ve KOBİ’ye 100 bin üründe avantajlar sağlıyor

Ekonomimizin belkemiğini oluşturan esnaf ile Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ), büyük perakende zincirleriyle rekabet edebilmelerine önemli katkı sağlayan toptanTR, sistemindeki üretici ve tedarikçi mağaza sayısını 500’ün üzerine taşıdı. Kullanıcı sayısını da yüze 70 üzerinde artış yakaladı. ToptanTR CEO’su Sezgin Şener, bu büyümenin platformun hem satıcı hem de alıcı için güçlü bir pazar yeri olma özelliğini desteklediğini vurguluyor. Şener, “Esnaf ve KOBİ’lerimizin, rekabet gücünü ve kazançlarını artırmaları çok önemli. Bunun için doğru ürüne, uygun fiyatla ulaşabilmeleri gerekiyor. Aralık ayı boyunca kampanyalarla onları ayrıca destekleyeceğiz. Aylık cirolarında yüzde 80’lik bir artış yakalamalarını hedefliyoruz. Özellikle gıda, hijyen, kozmetik ve yılbaşı hediyelikleri kategorilerinde büyük fırsatlar sunuyoruz. Hem işletmelere nefes aldırmayı hem de 2025’e güçlü bir başlangıç yapmalarını amaçlıyoruz” diyor.